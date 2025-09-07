El periodista Raúl Miranda publica la novela "El Caso Maldini"

El periodista Raúl Miranda publicó recientemente su primera novela, El Caso Maldini, una historia que tiene un origen particular, ya que fue escrita en 2019 como un guion cinematográfico, pero tras la interrupción del proyecto por la pandemia, decidió transformarla en literatura.

"Esta novela plantea al lector una pregunta inevitable: ¿qué haría yo en esta situación?", afirma Miranda. "Cada decisión de Robert Luna, el protagonista, está marcada por dilemas morales que nos confrontan con nuestra propia noción de lealtad, justicia y verdad."

El Caso Maldini inicia con la muerte de Natalia Maldini, una célebre presentadora de televisión encontrada sin vida en un hotel de Santo Domingo. Aunque el hecho parece un suicidio, el periodista Robert Luna descubre lo contrario. Sin embargo, investigar lo ocurrido implica un sacrificio personal: todas las pruebas apuntan a Álvaro González, su mejor amigo y jefe en el diario La República, hijo del poderoso candidato presidencial Rodolfo González.

Con un testigo que todos intentan silenciar y un segundo cadáver que confirma sus sospechas, Luna se enfrenta a una conspiración que alcanza las más altas esferas del poder dominicano.

De guion a novela

La transformación de guion a novela responde también a la realidad de la industria cinematográfica dominicana, donde la mayoría de las películas son escritas o coescritas por sus directores, limitando las oportunidades para guionistas independientes.

Sin embargo, Miranda ve en este cambio de formato una oportunidad: "La novela me permite profundizar en los personajes y las complejidades morales que el formato de guion solo podía sugerir. Quizás, eventualmente, encuentre su camino al cine".

"El Caso Maldini" ya está disponible en Amazon en formato digital e impreso, marcando el debut novelístico de Miranda y ofreciendo a los lectores un thriller que los hará cuestionarse constantemente.