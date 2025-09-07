La gran refriega

Era un día cualquiera del pasado mes de agosto, pero el tremendo calor hacía pensar que no, que estábamos en medio de alguna gran refriega, una batalla campal por liberarnos ¿quién sabe de qué? Del calor. Se luchaba con todo, no cabía duda de ello, las constantes bocinas de motores y los repetitivos bocinazos de carros, camiones y guaguas, más los gritos de peatones, terminaban de dar el tono bélico a nuestro modernísimo y en paz Santo Domingo con sus túneles, elevados, líneas de metro, guaguas voladoras, biónicos y moto-conchos. Toda esa cotidiana intensidad no sólo me conmovió cálidamente, sino que terminó de llevarme a bajar a la zona colonial.

Por una cuestión de costumbre me quedé en la calle El Conde con Sanchez, casi durante media hora anduve por la calle peatonal y como siempre me la pasé preguntando direcciones, como un turista. No es algo que me propongo, sencillamente así lo hago y para qué negarlo, nunca recuerdo los nombres de las calles de la zona colonial. En el parque Duarte -casi vacío- vi a un moreno calvo, que caminaba seguido por una pareja de extranjeros. Se detuvieron frente a la estatua del centro del parque, mientras él moreno -guía-, decía: -La estatua representa a Juan Pablo Duarte, fue quien nos independizó.

Seguí caminando sin rumbo fijo y al pasar frente al bar de Yura, este me grita: -Ey, Homero, ‘tas perdío, mira ven los jueves que se pone bueno. Yo aproveché para saludarlo, pasar al baño y hablar un rato. Cuando salí del baño, miré hacia el parque afuera vacío, y miré mi reloj, 5:43 pm y al Yura verme, me dice: -A esta hora hubiera gente por to’ los lados, pero los bolones de hierro que han puesto, impiden el parqueo al lado de la calle y la gente no se queda.

Los árboles están verdes, alguno con rojas flores. El canto de cotorras es constante. Uno extranjeros -únicas personas en el parque- toman fotos. Yura me dice:

-Un año y tres meses con el acceso a to las personas cerrado y uno cogiendo prestado para poder pagar los servicios básicos, y el paqueo demolido; el de la José Reyes, con un letrero que anuncia PROXIMAMENTE NUEVO PARQUEO, y construyeron un parqueo en Villa Francisca, diciendo que ese es el parqueo de Ciudad Nueva, y está más cerca del barrio chino que de la zona colonial.

Yura bebe un trago de agua y resopla, mientras me termina diciendo: -Gastando millones de pesos en inauguraciones, montajes de equipos, bocinas, brindis y bocadillos. Otro gobierno hubiera hecho más, sin tanto bulto.

Me río sonoramente, como diciendo sin lugar a dudas. Miro hacia afuera y todo tiene un aspecto extraño, es la Zona Colonial, pero está todo como más gris de la cuenta, como si la misma estuviera ausente. ¿Será el polvo de la costrucción o la ausencia de la vida normal o el poco movimiento? Muy limpio todo, pero muy vacío y con una luz parda que sube del polvo del piso, que hace que la poca gente que anda por aquí parezcan todos extranjeros, aunque sean de Jánico.

Debe ser un nuevo plan de turismo, ¿Habrá que seguir esperando resultados o esperar a que de nuevo cierren toda la zona colonial y nos expliquen a los ciudadanos qué pretenden hacer y porqué carajo duran tanto en todo? ¿O sólo desean que como ya han hecho muchos de los residentes originales, se harten de la brega que es vivir actualmente en la zona colonial y se muden, para reemplazarlos por nuevos residentes más solventes económicamente o incluso extranjeros?

Ahora lo entiendo, la gran refriega que me sugería el tremendo calor es la lucha que a calle partida está teniendo lugar por la zona colonial. Yo soy de los que opina que debemos seguir luchando, resistir a nuestro gobierno, pues como dice la máxima del pensador norteamericano Edward Abbey: Un patriota debe siempre estar dispuesto a defender su país contra su gobierno.