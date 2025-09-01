La Embajada de Corea en la RD y la Academia de Cultura Sejong organizan la clase de "K-pop Dance"

La Embajada de la República de Corea en la República Dominicana celebrará, del 2 al 4 de septiembre a las 2-4PM cada día de 2025, el curso “K-pop Dance” en el marco de la Sejong Cultural Academy.

El programa, dirigido a estudiantes y al público en general, se desarrollará en tres sesiones de dos horas cada una, con un cupo total de 75 participantes. Más allá de una clase de coreografía, incluirá teoría del K-pop, práctica de baile y la grabación de un video al estilo "Reels Challenge."

Las clases de coreografía se realizarán de la siguiente manera:

El 2 de septiembre (martes): Rose - APT

El 3 de septiembre (miércoles): Stray Kids - Chi Chi Boom

El 4 de septiembre (jueves): Kiss of Life - IGLOO