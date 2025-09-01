K-pop Dance
La Embajada de Corea en la RD y la Academia de Cultura Sejong organizan la clase de "K-pop Dance"
El programa, dirigido a estudiantes y al público en general, se desarrollará en tres sesiones de dos horas cada una, con un cupo total de 75 participantes
La Embajada de la República de Corea en la República Dominicana celebrará, del 2 al 4 de septiembre a las 2-4PM cada día de 2025, el curso “K-pop Dance” en el marco de la Sejong Cultural Academy.
El programa, dirigido a estudiantes y al público en general, se desarrollará en tres sesiones de dos horas cada una, con un cupo total de 75 participantes. Más allá de una clase de coreografía, incluirá teoría del K-pop, práctica de baile y la grabación de un video al estilo "Reels Challenge."
Las clases de coreografía se realizarán de la siguiente manera:
El 2 de septiembre (martes): Rose - APT
El 3 de septiembre (miércoles): Stray Kids - Chi Chi Boom
El 4 de septiembre (jueves): Kiss of Life - IGLOO