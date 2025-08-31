A veces, ser hijo, ser hija…

¿Alguna vez han comido, llorando? ¿Alguna vez, llorando, masticaron comida?

Comer y llorar al mismo tiempo no creo que sea algo común, pero a veces sucede. Supongo que existe el peligro de atragantarse, pero cuando se come y se llora es probable que eso no sea una preocupación, no mientras se escuchan los gritos de los adultos que pelean, no mientras masticas y trituras el bocado de espaguetis en salsa roja que tanto te gusta, pero que ahora tiene un sabor más salado, una mezcla más viscosa. Tratas de concentrarte en masticar y en hacerlo lentamente, quizás así evitas atragantarte, quizás así evitas escuchar el detalle de los gritos.

Sabes que algo cambiará para siempre ese día. No sabes que tan radical será el cambio, pero sabes que ese sabor tristemente exótico en tu boca quedará atado a un antes y un después. Sabes que no puedes hacer nada. Tienes nueve años y los adultos mandan.

***

En 2024: Elianna, 6 años. Una niña, 5 años. Un niño, ocho meses. Yoelvi, 8 años. Asesinados por sus padres y madres. La Procuraduría General de la República contabilizó 51 muertes por homicidio de menores entre 0 y 17 años.

En 2023: Un niño, cuatro meses. Gilary, 15 años. Una niña, 12 años. Según los datos abiertos publicados por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), nueve niños y niñas entre 0 y 6 años murieron por homicidio, siete de ellos en su residencia; once en el rango de 7 a 12 años, cuatro de ellos en su casa; y 102 adolescentes y jóvenes de 13 a 20 años, 12 de ellos en sus hogares.

En agosto de 2025: Emailin, 7 años. Tres niños, 7, 9 y 11 años. Un niño, ocho meses. Antes, hasta mayo, Luis Gabriel, dos años; un niño, dos años; Carlos Daniel, dos años.

***

Hay una pintura famosa de Francisco de Goya en la que un hombre gigante, medio arrodillado, con los ojos muy abiertos, desorbitados, devora un cuerpo. La escena, de cuyo terror nunca me he sanado del todo desde la primera vez que la vi, muestra un crimen de la mitología romana (nacida de la griega) en que el dios Saturno (Cronos) se come a uno de sus hijos ante el temor de que en un futuro lo destronasen, tal y como él hizo con su padre, Urano. Matar a ese hijo, no evitó que su corona le fuera quitada por otro. Su hijo Júpiter (Zeus) lo hizo. No pudo escapar de su destino, el mismo que cumplió ante su padre.

Fuera de la mitología hay otro cuadro que, a diferencia del pintado por Goya, me causa una tristeza honda. En la escena hay un hombre que abraza a otro hombre. El que abraza tiene una expresión de asombro horrorizado y compungido en su rostro manchado con gotas de sangre, mientras una de sus manos trata de detener la sangre que sale de la cabeza del abrazado. La pintura, hecha por Iliá Repin, está basada en un hecho real. Iván IV Vasílievich, zar ruso conocido como Iván el Terrible, abraza a su hijo y heredero, a quien golpeó en la cabeza cuando trató de proteger a su esposa embarazada de la furia de su padre, famoso por su crueldad. El hijo del zar, también llamado Iván, murió. Los golpes que le propinó a su nuera provocaron que perdiera el embarazo. Quedó sin la descendencia que deseaba.

El temor, los espejos.

***

La madre que cocinó los espaguetis con salsa roja fue una niña que creció sin sus padres. Era la mayor de siete hermanos, y al momento en que su madre decidió dejar a su padre, jugador y borracho, ella fue el centro de una decisión en que su progenitor demostró quien decidía. Terminó lejos de ambos, como la niña de los oficios en casa de sus familiares paternos. Limpiaba la casa, cuidaba niños, cocinaba, cargaba agua en latas de aluminio, caminaba kilómetros para poder estudiar. A los 16 años pudo romper el hechizo del mandato paterno y regresó al lado de una madre que la amaba, pero que sentía ajena. Emigró.

.

El padre de la niña que comía espaguetis con salsa roja mientras lloraba, y cuya voz se escuchaba por encima de las otras voces, había sido hijo único de su padre, tenía dos medios hermanos maternos, había empezado a trabajar muy joven. Tampoco encontraba un lugar seguro entre los suyos, ni en las calles en que la violencia era peor que las primeras planas de los periódicos. Emigró.

Ambos juntos. Tres hijos. Desde hace meses habían tomado la decisión, lo difícil era acomodarla sin tanto dolor, era cumplir lo planeado sin causar tanto daño.

Ellos mandaban como adultos. Ellos mandaban desde el amor rescatado en los caminos de tierra en que una niña, hija lejana de sus padres, cargaba una lata de aluminio llena de agua. Ellos mandaban desde el niño, hijo único de su padre, que tuvo que olvidarse de ser niño cuando aún lo era.

¿El temor, los espejos?

***

¿Cómo habrá sido la infancia de los padres y madres de Elianna, 6 años; una niña, 5 años; un niño, ocho meses; Yoelvi, 8 años; un niño, cuatro meses; Gilary, 15 años; una niña, 12 años; Emailin, 7 años; tres niños, 7, 9 y 11 años; un niño, ocho meses; Luis Gabriel, dos años; un niño, dos años; y Carlos Daniel, dos años?

***

Saturno (Cronos) se comió a sus hijos por temor a ser desplazado por ellos en el poder que ostentaba. Al final, el sobreviviente hizo cumplir su mayor temor.

Iván El Terrible, hecho de sus hechos de sangre, terminó matando lo que más deseaba: herederos.

A la niña que masticaba espaguetis en salsa roja mientras lloraba al escuchar los gritos de una discusión, sus padres le heredaron la lejanía que a ellos les fue dada.

A los niños y niñas, a los hijos e hijas, que suman estadísticas en páginas webs e informes oficiales, les heredaron algo difícil de definir, pero que quizás se parezca a un gigante, medio arrodillado, con los ojos muy abiertos, desorbitados, que devora un cuerpo, o a la expresión de asombro horrorizado y compungido en un rostro, manchado con gotas de sangre, de un zar sin otra herencia que su crueldad.