Con esta publicación, la columna de ajedrez con frecuencia semanal que se publica los domingos en Ventana del Listín Diario Digital llega a sus 280 ediciones. El primero, en julio del año 2019, comenzó la misma como una interesante idea que con los años se ha consolidado y constituye una excelente propuesta de colaboración ajedrecística que llega a todos los rincones del país.

Se dice fácil, pero redactar una crónica de ajedrez, un artículo o una simple nota, es una tarea que conlleva tiempo y energías. Primero que todo hay que seleccionar un tema atrayente; puede ser una crónica de actualidad, de interés histórico, de valor técnico, etc., que brinde enseñanzas y permita enriquecer la Cultura Ajedrecística del lector. Después se debe comenzar a investigar sobre el contenido escogido, ilustrarlo con datos, estadísticas y algunas imágenes para hacerlo verás y ameno. Finalmente, revisar la redacción y la ortografía para publicarlo correctamente.

Una vez publicado el artículo se siente gran satisfacción porque es el resultado del esfuerzo realizado, de tiempo invertido y de energías consumidas.

En el caso del ajedrez la satisfacción es mucho mayor porque, ante la escasez de información sobre el Juego Ciencia que existe en la prensa nacional, dichas columnas constituyen un oasis de cultura ajedrecística en el desierto del tablero nacional.

No es descabellado pensar que a tenor con la avidez de información ajedrecística existente entre los aficionados y la opinión pública nacional, sería saludable que alguna institución académica o la propia Federación Dominicana de Ajedrez, que tiene una asignación destinada al renglón prensa dentro de su presupuesto, organice charlas y talleres para fomentar la cultura ajedrecística y los aspectos técnicos elementales para que las personas y los periodistas interesados en el Juego Ciencia, aprendan y enriquezcan sus conocimientos para puedan escribir y debatir con conocimientos y propiedad sobre el amplio mundo del noble juego, el cual, cada día cobra mayor interés en el mundo y donde su promoción es fundamental.

Entre los temas que se pudieran abordar en un curso-taller estarían los siguientes:

-El origen y la historia y del ajedrez.

-Beneficios del ajedrez y su enfoque como deporte, arte y ciencia.

-El tablero, el movimiento de las piezas y el sistema de anotación de las partidas.

-La evolución de las corrientes ajedrecísticas desde A. D. Philidor hasta nuestros días.

-Frases célebres que enaltecen el ajedrez.

-Los clásicos del ajedrez, incluyendo a los campeones mundiales y sus principales aportes al desarrollo ajedrecístico universal.

-La historia del ajedrez dominicano.

-Biografía de los principales jugadores dominicanos.

-Nociones de arbitraje.

-La relación del ajedrez con las matemáticas, la psicología y la cibernética.

Finalmente, agradezco al Listín Diario por su decisiva y amable colaboración para la publicación de los trabajos, a los colegas del periódico y un infinito agradecimiento a todos los apreciados lectores, que en más de una ocasión me han sugerido los temas a tratar.