El hombre que tejía esculturas de alambre

Hace unos años estuve de viaje en Évora, Portugal. El propio nombre de la ciudad ya evoca a otra época, a otros mundos posibles. Durante mi visita, estuve en la mayoría de los lugares comunes que el turista conoce durante la estancia. Quizá no todos, por los límites de tiempo (viajamos abocados a los pocos días que disponemos para el descanso), pero sí en algunos de los más importantes. El templo romano (del que solo se conservan sus columnas, que no obstante dibuja la magnitud que tuvo la edificación en su momento), el acueducto, la catedral (seo) y, por supuesto, la macabra (y preciosa) capilla de los huesos, en la iglesia de San Francisco. Es inevitable visitar lugares comunes en los viajes, pero para que un viaje escape de ese entramado tópico, del estándar del turista, hay que vivir experiencias propias, hay que traerse, además, algún detalle, algo que nos inunde por ser extraordinario, al mismo tiempo que pasa desapercibido a la mirada de los demás.

Uno de esos detalles lo encontré en algunas iglesias de Évora, las cuales acapararon mi atención, principalmente, por el colorido de su interior. Los azulejos cubrían parte de sus muros y las pinturas se extendían por toda la cubierta. Una disposición que las llenaba de color. Esto, junto con que Portugal posee un encanto decadente que se transmite a sus edificios religiosos, le otorgaban esa sensación de dejadez, de que el tiempo las va marchitando poco a poco. Entre las iglesias, me conmovió una que por dentro estaba descuidada y bastante deteriorada. Ni siquiera se encontraba abierta para la oración, sino que, en aquel momento, abría sus puertas un espacio de la misma donde se había instalado un entarimado con paredes metálicas donde se mostraba una exposición fotográfica sobre los proyectos humanitarios que realizaban desde una congregación religiosa. Las dos personas que había allí para recibir a los visitantes, intentaban sin demasiado éxito, informarme en portugués de lo que hacían. Me facilitaron un folleto y señalaron hacia donde se encontraba la exposición. Caminé hacia allí, contemplé la exposición y, sobre todo, me fijé en aquellos espacios y resquicios que escapaban a la instalación: se podía ver los azulejos y las pinturas (o restos de pinturas) de las paredes del edificio. La belleza de aquello era colosal, un vestigio que en aquel momento todavía podía presenciarse pero que, en cualquier momento, podría desaparecer para siempre.

El albergue donde me alojé en Évora se encontraba instalado en un caserón bastante viejo que debía acercarse a su centenario. Se dividía en varias plantas a las que había que ascender por escaleras cuyos escalones resonaban al subir. Las habitaciones de entre ocho y doce camas, se segmentaban por género. Había un patio central con mesas, sillas, butacas y algunos sillones que se convertía en centro de coloquio y encuentros cuando, ya en la noche, los viajeros volvían de la calle tras un largo día.

La primera mañana que desperté allí, cuando iba a sacar café de una máquina (el desayuno estaba incluido pero el café instantáneo, era intragable), me encontré con un señor natural de Bilbao de unos cincuenta y tantos años que me preguntó si había ido a Évora al congreso de antropología. No tenía ni idea de que allí se celebrara un congreso y no sería la única vez que me lo preguntaran. El hombre me dijo que era artesano y que vivía en Portugal desde hacía muchos años y que viajaba en su bicicleta de una ciudad a otra alojándose en albergues. Que en otra época había recorrido también España pero que ya hacía mucho que vivía en Portugal. Por las tardes se instalaba en algún lugar de mucha afluencia, donde realizaba y comercializaba su artesanía.

Después de tomar café y desayunar, me marché del albergue a recorrer la localidad. Por la tarde, ya cerca del anochecer, cuando me acerqué de nuevo al templo romano para tomar unas fotografías en el ocaso del día, lo vi en una zona cercana, sentado frente a una caja (cubierta con un pequeño mantel), que hacía la función de mesa. Encima había varias esculturas pequeñas de alambre. El hombre estaba enfrascado en la elaboración de una pieza cuando pasé cerca y lo saludé. Eran esculturas sencillas que tomaban diferentes formas (bicicletas, caballos, etc.). Me hubiese gustado tener el recuerdo de una fotografía de sus esculturas y del artesano elaborándolas, y tal vez haber comprado una, pero en aquel momento no se me ocurrió. Me despedí y seguí mi andadura por Évora aquella tarde noche y los siguientes días, visitando museos, la catedral, el acueducto y todo aquello que pude abordar en los escasos tres días que estuve allí. Al final de mi viaje, me volví a encontrar con él, temprano, justo antes de salir del albergue por última vez. Él todavía estaría unos días por allí. Nos deseamos suerte.

Durante ese último día estuve visitando la archiconocida Capilla de los Huesos, preguntándome cómo diablos se le pudo ocurrir a alguien, construir algo así. Tras la visita, anduve hasta un parque, del que cogí una hoja de un olivo que se había plantado en 1919 celebrando el fin de la I Guerra Mundial (al llegar a casa la enmarqué). Luego fui un poco a la deriva y me entretuve en un mercadillo donde vendían cerámicas, y todo tipo de productos metálicos que parecían sacados de un trastero que no se había abierto en siglos. Aquello parecía más un divertimento que un mercado puramente funcional, pero en cualquier caso, resultaba pintoresco y entretenido para tomar algunas instantáneas.

Cuando se acercó la hora del regreso, me fui al lugar donde debía esperar al autobús, y ya en mi asiento de ventanilla, me sumí en mis pensamientos. Recuperaba pasajes de mi viaje y de todo lo acontecido en Évora. Sin duda, a nivel de sociedad, vivimos en un mundo en el que se valora el éxito material sobre todas las cosas. Vemos como se admira a quienes más éxito han tenido a lo largo de su vida: deportistas, cantantes, actores y también a grandes empresarios que han labrado una fortuna con el paso del tiempo partiendo desde lo más bajo. El factor común es ese éxito (y esto se evidencia perfectamente en los galardones, reconocimientos y premios que se multiplican una vez se ha logrado el éxito). Frente a esto, donde no habita ese éxito material, no hay espacio en la sociedad porque esta es indiferente. Todo pasa desapercibido.

Y pienso que es ahí, precisamente, hacia donde hay que enfocar la atención. Aquel hombre del albergue era un ejemplo perfecto: su bicicleta como medio de transporte, unas alforjas con toda su ropa, unos rollos de alambre como materia prima, y un puñado de herramientas para manipular la materia, eran suficientes elementos necesarios para vivir una vida nutrida y llena de textura. Sin necesidad de un reconocimiento, sin necesidad de tener posesiones materiales más allá de lo elemental, sin necesidad de prever el mundo que vendrá. Mientras viajaba en el autobús y reflexionaba sobre todo ello, recordaba los textos que Søren Kierkegaard había elaborado en torno al discurso «Los lirios del campo» (Mateo 6:24-33): «No siembran, ni siegan, ni encierran en graneros. ¿Cómo podrían hacerse semejantes cosas allí donde los pájaros tienen su morada bajo el cielo? ¿Allí donde ellos viven la prevención de la temporalidad, no sabedores del tiempo, en el instante?»1 Tal vez solo se trate de eso, hemos perdido la posibilidad del presente, del ahora, en favor de una vida planificada. Pero cada instante de nuestra existencia es único y, sobre todo, no volverá. Y en realidad, esa certeza es nuestra única posesión.

1: Kierkegaard S. Los Lirios del campo y las aves del cielo (selección). Ediciones Rialp. 2014.