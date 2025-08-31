Hace años cuando se estrenó la película Forrest Gump el público se encantó de ver la historia de este individuo; pero más que la historia de un hombre, es la historia de los Estados Unidos visto a la luz de los ojos de Forrest Gump. Esa historia norteamericana que va desde el 1944 hasta 1982 manejado con una maestría por parte de su director Robert Zemeckis.

Forrest Gump es una película cómica y dramática que fue estrenada en el 1994. Este personaje que desde pequeño ha sido diagnosticado como una persona con un leve retraso mental no fue óbice para que la madre (Sally Field) jugara un momento especial en la vida de su hijo. No hay nada en el mundo que impidiera que hiciera su vida y que la afrontara como tal. Esto hace que sin proponérselo Forrest Gump conquiste todo lo que cualquier Ser Humano quisiera cuando se lo propone. No existe barrera para alcanzar nuestros objetivos.

La película nos muestra todo un acontecimiento en la vida nacional del pueblo norteamericano. Ver a este personaje sentado en la banqueta de un parque esperando un autobús, narrando a todo paisano su historia que es la misma historia de su pueblo es de antología. Nos da gusto ver cómo un joven Elvys Presley se hospeda una noche en su casa y por casualidad inventa su famoso estilo de baile por la forma de caminar de Forrest.

Ver la segregación racial en la década de los años sesenta cuando se le impide aceptar personas de color en la Universidad de Alabama encabezado por el Gobernador George Wallace y de fondo aparece como cualquier testigo Forrest Gump. Es formidable. Esto nos introduce unos efectos especiales que marcaron un hito muy espectacular. Vemos a Forrest Gump interactuando de tú a tú con figuras tales como: John F. Kennedy; Lyndon B. Johnson, John Lennon, Richard Nixon personas que ya habían fallecido cuando se hizo la película, sin embargo, estos efectos especiales consiguieron que nuestro querido Forrest Gump saludara y charlara con ellos como si fuera de verdad. Recorremos a través de las imágenes el movimiento hippie de los años sesenta, la guerra de Vietnam, el escándalo Watergate, el nacimiento de marcas comerciales importantes; así como elementos que surgieron de manera “coincidente“ que llenaron una época en el mercado comercial. Es realmente mágico.

La película está basada en la novela de Winston Groom que fue publicada en el 1986 y fue adaptada para el cine por el guionista Eric Roth. Los efectos especiales estuvieron a cargo de la compañía International Light & Magic empresa que fue fundada por George Lucas (el creador de la saga de Star Wars) y todo esto englobado bajo la dirección de Robert Zemeckis hicieron una química perfecta para que todo saliera con grado de excelencia.

Los demás actores jugaron un papel estelar en la vida de Forrest; tal es el caso del amor de toda su vida Jenny (Robin Wright) y del Teniente Dan (Gary Sinise) que juntos logran el efecto deseado para afinar la vida de este hombre con “limitaciones“y que fueron parte esencial del desarrollo de él como individuo. Solamente decir la famosa frase “Run Forrest, Run”, es una analogía que en la vida hay que correr y que debemos siempre estar adelante para así alcanzar nuestras metas y nuestros propósitos; porque la vida está llena de obstáculos y es deber nuestro de afrontarlos con el impulso de nuestras fuerzas y poder vencerlos para lograr la cúspide del éxito.

La película fue nominada en 13 categorías por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood resultando ganadora en 6 premios, entre ellas como Mejor Película y Mejor Actor para Tom Hanks. Recibió además, varias nominaciones en todo el mundo llegando alcanzar la cifra de 51 nominaciones logrando alcanzar 36 galardones recibidos.

En el año 2011 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la seleccionó para ser preservada en su Registro Nacional por ser “cultural, histórica o estéticamente significante”.

Algunas curiosidades de la película:

1) A varios actores se les ofreció el papel principal de Forrest Gump, entre estos Bill Murray, John Travolta y Chevy Chase, pero todos rechazaron la propuesta. John Travolta admitió luego que se arrepintió de no haber aceptado el rol.

2) Cuando a Forrest se le ve junto a John Lennon en un set de televisión, Forrest habla de cómo era la vida en China, sin posesiones materiales, ni religión. El presentador dice que es difícil de imaginar, mientras John Lennon argumenta que es fácil si lo intentas. Esta son frases que aparecen en la canción "Imagine" de Lennon.

3) Robin Wright-Penn (Jenny) tampoco fue la primera opción para el papel. Demi Moore y Nicole Kidman fueron las primeras elegidas, pero ninguna aceptó.

4) David Alan Grier, Ice Cube y Dave Chappelle rechazaron el papel de Bubba. Chappelle consideró que la película sería un fracaso, y luego admitió haberse arrepentido de no aceptar el papel.

5) La línea “Mi nombre es Forrest Gump y la gente me llama Forrest Gump” fue improvisada por Tom Hanks mientras se rodaba esa escena, y al director Robert Zemeckis le gustó tanto que decidió dejarla en la película.

6) Con la estatuilla como mejor actor por la película, Hanks se convirtió en el segundo actor que consiguió dos años consecutivos el Oscar en tal categoría. Spencer Tracy lo habría logrado en 1938 y 1939.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Forrest Gump

Año: 1994

Duración: 132 M

Robert Zemeckis: Fue un director, productor, guionista estadounidense el cual legó algunas obras emblemáticas tales como: “Volver al futuro” y otros filmes de importancia.