Una tarde, mientras tomaba café y conversaba con un amigo, caímos en el tema de las constantes cuestiones no resueltas de este país y la aparente diligencia, pero total indiferencia, inactividad o disfunción muy activa y poderosamente remunerada del gobierno, como construcciones que duran mucho más de lo razonable y zonas intervenidas, como la zona colonial, casi a la deriva y a la merced del mejor postor, como también policías o jueces marrulleros que hasta salen a flote en la prensa, y por supuesto la constancia del menor reparo en el desastre del tránsito en la ciudad capital (por no decir en todo el país) y dentro de ese amplio tema tan evidente y peliagudo, los motoristas, que ya hace lo que les da la gana, ante la indiferencia de nuestros policías en particular y de nuestros políticos en general, este gobierno de turno no es excepción. Además, como diría mi madre, “muchos premios más”.

De pronto dijo mi amigo:

-Homero, déjate de citar tantas vainas reales, es la cultura de la pobreza. Por más que hayamos avanzado e indudablemente mejorado en muchos aspectos, siempre sale a flote eso que uno lucha porque no nos defina, ese “pa que se lo lleve otro, me lo llevo yo, que es casi el modus operandi de nuestros políticos.

Y ahora digo yo, mientras lo recuerdo, la verdad que es difícil luego de haber escuchado esa respuesta, no pensar en eso. Es cierto que arrastramos muchos problemas de la pobreza, hasta complejos psicológicos y vanidades ridículas, que vienen de ahí, pero a la vez no paro de leer en los periódicos titulares que hablan de la creciente economía de nuestro país y del desarrollo del turismo que genera tantas fuentes de trabajo y otra vez cito a mi madre, “y muchos otros premios más”.

Es indudable que podría ser una forma de definirnos, pero a la vez lo es nuestra esencia musical, el desarrollo de nuestros atletas en todo el mundo y nuestro -aunque en ocasiones demasiado caliente- maravilloso clima, así que tenemos bastante opciones para definir lo que somos y soy de los que creen que la pobreza económica no se compara con la riqueza única de ser oriundo de esta isla. Así que pensé que si bien es cierto que somos un país en vías de desarrollo, como se dice actualmente, antes éramos sólo subdesarrollados, no menos cierto es que nuestra gente tiene excelente actitud para enfrentar la vida con lo que puede y salir adelante, nuestros gobernantes que se pongan las pilas en dar a nuestro pueblo los instrumentos necesarios para seguir creciendo.