Este comentario no se refiere a la técnica cinematográfica del filme “La 42”, de José María Cabral, aunque resalto la dirección de actores, la escenografía de la emblemática calle y el impresionante ritmo. Es un producto sin fisuras.

Este comentario se refiere a un tema colateral que su director esboza con mucho tacto, más allá del simple retrato barrial.

Desconozco si José María Cabral leyó la novela “Palomos” de Pedro Antonio Valdez. Salvando distancias entre el documental y la obra literaria, en “Palomos” se retrata la rebeldía de un grupo de jóvenes que no saludan la bandera, no cantan el Himno Nacional, visten como quieren, con cabellos desbocados y asumen la vida como ellos mismos entienden. Nadie va a “rescatarlos”. Si refiero el párrafo anterior es por la coincidencia indirecta entre la obra de Cabral y la novela de Valdez. En el caso del filme se expone el día a día de una calle emblemática donde analfabetos, drogadictos, raperos, bailarines, y dembowseros, entre otros especímenes, sobreviven como pueden. Esta obra no es solo para disfrutarla y aprender, sino para leerla entre líneas. No me refiero al estilo de vida que allí se recrea. Esta novedosa forma apartheid también sucede en las afueras de Santo Domingo. En todo el país se sobrevive en barrios y calles marginales.

Más del 70 por ciento del total de dominicanos y emigrantes que integran esta media isla son el rostro de la patria que tratan de ocultar.

Los personajes de “La 42” buscan la subsistencia por sí mismos porque el Estado no procura para ellos trabajos dignos, utilidad colectiva y reinserción como parte activa de la sociedad ¿Volverán los tiempos cuando los pobres sobrevivían en bosques para no ser devorados por las fieras? Seres muy parecidos al documental aparecen de forma literaria en la novela de Valdez, solo que aquellos jóvenes “Palomos” escapaban del cerco social y enfrentaban al “status quo” con sus maneras de mirar al mundo. Aquí ocurre algo parecido.

El documental “La 42”, de José María Cabral, es una historia inolvidable, muy nuestra. Y ocurre todos los días, en las calles y barrios del país.

