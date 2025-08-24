Templo bíblico: Un siglo de predicación de los Hermanos en R.D., de Pablo Clase

Pablo Clase (hijo) vuelve a publicar un libro con una investigación histórica. Esta vez de se adentra en la historia del Templo Bíblico y sus fundadores, el movimiento los Hermanos, cuyos fundadores aparecen en Gran Bretaña en el siglo XIX.

Pablo Clase se adentra en un mundo lleno de fe, de figuras importantes que a lo largo de la historia han sembrado el amor y la enseñanza de las sagradas escrituras en la República Dominicana.

Con prosa suave y elegante Pablo Clase (hijo) va componiendo el relato histórico a través de breves párrafos, comprensibles todos para el más diverso público.

No hay un rincón de la República que escapa a su mirada de historiador. Donde quiera que ha existido una misión de la congregación Los Hermanos, allí aparece la pluma de Clase (hijo) para contar su historia.

Este comentario solo persigue ser la invitación al lector. El libro, impreso en Amigo del Hogar y con una tirada de 500 ejemplares, se ha repartido en las congregaciones del país y también ha llamado la atención a figuras de la hermandad en otras latitudes.

Presentamos aquí el prólogo al libro escrito por Sheila Read de Shannon.

Prólogo

Prestando atención a la sabiduría del salmista, los líderes actuales de nuestras asambleas dominicanas, al encargar este libro, nos mueven a recordar y maravillarnos ante las gloriosas obras y los poderosos hechos de Dios, y a dar gracias por Sus bendiciones concedidas al trabajo y testimonio de los

Templo Bíblico durante más de 100 años.

En sus inicios, esta historia trata de nuestras raíces (o nuestra rica herencia), a partir de la aparición del movimiento de los Hermanos. En estos creyentes, el espíritu inspiró una renovación de la sencillez en la adoración y la fidelidad a las Sagradas Escrituras, que dio origen a un amplio esfuerzo misionero. Ahora aprendemos cómo nos hemos convertido en beneficiarios de este notable movimiento del Espíritu de Dios, que se remonta a la Gran Bretaña del siglo XIX

Con amorosa atención a los detalles, que representa años de extensa investigación, el hermano Pablo da vida a nuestros antepasados en los primeros pasos y posterior mantenimiento del testimonio singular de los Templo Bíblico en el país que tanto amamos; algunos vinieron primero como extranjeros a esta tierra, y a otros Dios agregó de entre los nativos. A los que tal vez solo reconocíamos por su nombre, ahora llegamos a conocerlos y amarlos, a medida que Pablo nos cuenta las historias de sus vidas de dedicación a Dios: su llamado a servir a nuestro pueblo, viviendo y proclamando Su gracia salvadora revelada en Cristo

Jesús nuestro Señor.

Lea atentamente, y déjese inspirar por aquellos servidores de probada devoción a Dios; su valentía y resiliencia en tiempos de prueba, su fidelidad y perseverancia, su alegría al proclamar la gran salvación en Cristo Jesús al pueblo dominicano de sus tiempos. Regocíjense y den gracias. Estos son nuestros padres y madres en la fe... cuya fe seguimos.

Se ha dicho: "Estudiar historia es estudiar el cambio".

¿Qué aprendemos de nuestro pasado? La historia de cómo

Dios ha bendecido y dado forma a las asambleas Templo Bíblico, durante los últimos 100 años, nos anima a echar una mirada anticipada hacia el futuro.

Mientras lea estas hermosas (asombrosas) historias de la obra de Dios en los Templo Bíblico durante las últimas décadas, tómese el tiempo para reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en su propia vida. Considere cuál puede ser Su llamado para usted. Con los ojos puestos en Jesús, estemos atentos a los caminos nuevos y vivos por los que el Espíritu nos sigue guiando en el ministerio y testimonio de nuestras asambleas; a fin de que la antigua historia del evangelio de Jesús y su amor pueda volverse viva y activa en las vidas de una nueva generación para el bien de la sociedad contemporánea quisqueyana, o donde sea que se encuentre la diáspora dominicana.

Escuche la palabra del Señor a través del profeta Isaías:

"He aquí, estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo percibes? (Isaías 43:19)

Sheila Read de Shannon