- Majado por la patana borracha
- de un capitán retirado
- contra una cuneta prieta
- que negras aguas propiciaba
- este corazón enano
- siendo cura,
- como gigante gritó.
- Aseguró, juró y perjuró
- por todos los santos, apóstoles, papas, aves Marías
- y órdenes eclesiásticas,
- celestiales y divinas
- que nunca fue prieto,
- bueno, tal vez un poquito negro,
- digamos mejor -como dice por estas tierras- moreno,
- pero aún así, sólo por el dolor
- del tremendo majón
- y el constante batallar
- con la algazara taína
- y su lenta aceptación del fuerte
- y no menos eclesiástico
- grajo español,
- que tampoco hay que negar
- que lo hemos traído nosotros,
- pues nos ha ayudado
- a colonizar y canonizar el mundo.
- Entonces grita:
- -A educaros hemos venido,
- pero no nos habéis dejado.
- Y en silencio dice para sí mismo:
- “-Echarle ron al corazón
- es tan bueno como el vino,
- cierto que aletarga un poco,
- pero cómo cura,
- es indudablemente sano,
- casi puro, mas no lo sabía yo”.
- Entonces tras aquel día lanzó la siguiente bula:
- “En mis misas dominicales, en lugar de vino, ron”.
- Otra semana hizo esta corrección:
- “En mis diarias misas en lugar de vino, ron”.
- Dicen que siguió corrigiendo
- y corrigiendo a diario,
- hasta que oficia sus misas
- varias veces al día,
- con el famoso merengue
- "Ron pa to el mundo" de fondo,
- a modo de tedeum.