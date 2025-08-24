Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ventana

Tedeum

.

.

Avatar del Homero Pumarol
Homero PumarolSanto Domingo, RD
  • Majado por la patana borracha
  • de un capitán retirado
  • contra una cuneta prieta
  • que negras aguas propiciaba
  • este corazón enano
  • siendo cura,
  • como gigante gritó.
  • Aseguró, juró y perjuró
  • por todos los santos, apóstoles, papas, aves Marías
  • y órdenes eclesiásticas,
  • celestiales y divinas
  • que nunca fue prieto,
  • bueno, tal vez un poquito negro,
  • digamos mejor -como dice por estas tierras- moreno,
  • pero aún así, sólo por el dolor
  • del tremendo majón
  • y el constante batallar
  • con la algazara taína
  • y su lenta aceptación del fuerte
  • y no menos eclesiástico
  • grajo español,
  • que tampoco hay que negar 
  • que lo hemos traído nosotros,
  • pues nos ha ayudado
  • a colonizar y canonizar el mundo.
  • Entonces grita:
  • -A educaros hemos venido,
  • pero no nos habéis dejado. 
  • Y en silencio dice para sí mismo:
  • “-Echarle ron al corazón
  • es tan bueno como el vino,
  • cierto que aletarga un poco,
  • pero cómo cura,
  • es indudablemente sano,
  • casi puro, mas no lo sabía yo”. 
  • Entonces tras aquel día lanzó la siguiente bula:
  • “En mis misas dominicales, en lugar de vino, ron”.
  • Otra semana hizo esta corrección:
  • “En mis diarias misas en lugar de vino, ron”.
  • Dicen que siguió corrigiendo
  • y corrigiendo a diario,
  • hasta que oficia sus misas
  • varias veces al día,
  • con el famoso merengue
  • "Ron pa to el mundo" de fondo,
  • a modo de tedeum.
