Los “realities” y la “realidad”

Llamémosle Martha. Martha llegaba a casa de mi abuela casi todas las mañanas. Venía del frente, del cabaret. Daba los buenos días y se acercaba a José para ver el tema de las cuentas de la noche anterior, de algunos temas de lo que se hará durante el día y contestar las preguntas de cómo pasó la noche en el negocio.

Por un tiempo, estuve atenta de lo que pasaba en el frente, en el cabaret. Mi abuela quizás nunca se dio cuenta, a pesar de sus intentos de frenar cualquier intento de curiosidad en su nieta de diez años, pero era inevitable. Durante las largas noches sin energía eléctrica, la atención estaba en ver cómo transcurría el mundo del único lugar en toda la avenida donde sonaba bachata desde una vellonera y bailaba gente cualquier día de la semana, atendidos por Martha y otras mujeres que allí vivían.

Al poco tiempo supe que a Martha y a las demás mujeres que veía desde la galería de la casa de mi abuela les llamaban “los cueros de José”. También supe que “cuero” era una forma de decir prostituta. Había visto prostitutas en la televisión, en las novelas, pero no eran como las “de José”. No andaban en vistosos vestidos, ni estaban muy maquilladas, ni se reían todo el tiempo. Eran distintas a la luz de la realidad, distintas a la luz de sus arquetipos televisivos.

***

En la década de 1990 se empezaron a hacer famosos los realities shows o “programas de telerrealidad” en Estados Unidos. Si la memoria no me falla, cuando la moda se extendió gracias a la televisión por cable, las personas parecían asumir lo que pasaba en pantalla como una expresión de lo verdadero… digamos, como una expresión de lo que la gente era, cómo pensaba, cómo actuaba.

El término “experimento social” se usó para mal analizar el asunto (aún se usa para lo mismo). Estos programas tuvieron su ola alta a principios de los 2000. De todos, el único que vi de principio a fin fue la primera versión de “Operación Triunfo”.

Al verlo, más allá del entretenimiento, me preguntaba qué tan real podían ser, qué tanto eran como se mostraban las personas que en ese programa enfrentaban retos, cantaban y se conflictuaban entre ellos y ellas.

¿Eso que se mostraba eran ellos o una edición guionizada para mi entretenimiento?

***

Para la primera edición de la Casa de Cristal, en República Dominicana, en el 2003, mi interés por ese tipo de programas era casi nulo. Veía el alboroto y me parecía una situación hasta de mal gusto.

Recuerdo a algunos decir que “es que así es que se comportan las personas”. Y yo no le veía sentido a esa frase. Personas encerradas en un espacio, vistas con morbo y curiosidad por miles de personas desde afuera, sometidas a juicios, a retos, a exposición de sus maneras de caminar, de ver, de explotar ante la presión y la rabia… ¿Eso decía algo de ellos o algo de quienes miraban ese programa?

***

Leo. Por la década de 1970, psicólogos cognitivos establecieron teorías e hicieron investigaciones, algunos apoyados en la neurociencia, para argumentar que la toma de decisiones no es puramente racional, sino que puede estar influenciada por atajos mentales que, aunque eficientes, a menudo conducen a sesgos. Estos atajos, señalan, son los que nos conducen a la creación y establecimiento de los estereotipos y los prejuicios.

Leo. Estos atajos son mecanismos evolutivos, una manera rápida de tomar decisiones, que fueron sumamente útiles para los seres humanos en las épocas en que tomar una decisión, suponiendo que si este que usa este tipo de vestimenta, por ejemplo, mató a uno que conocía, si lo veo, puedo estar en peligro y tengo que atacar primero. Eran épocas primitivas. Ya no somos primitivos, pero la ruta de esos atajos suele ser, en muchos y muchas, difícil de ampliar.

***

Escucho. El comentarista, el “opinologo”, hace una afirmación. “Su clasismo se lo pueden meter donde no da el Sol. Tenemos que admitir que esa es la sociedad dominicana”.

Habla sobre un “reality” que se realiza actualmente en República Dominicana. Me molesto por dos asuntos: por el uso tergiversado del término clasismo, y porque reduce a toda una sociedad a un grupo de personas que actúan en un espacio cerrado, con intenciones de amarillismo, espectacularidad y morbosidad para alimentar la visualización y “viralidad” de un medio de comunicación.

Comento. Alguien me habla de “mainstream”, porque al parecer decir tendencia no es muy “cool”. Otro alguien me habla de “cultura dominante”. Me pregunto si el ejercicio de analizar no debe ir más allá de estos lugares comunes.

¿Realmente esto es dominante?

***

Burbujas sociales. Si sumo y resto en los lugares en que he vivido, Los Mina es mi lugar más permanente. Los Mina es un sector, un barrio que integra a otros barrios. En el lugar en que mi abuela nació, creció y ha vivido hasta hoy, con 93 años. Los Mina fue un potrero, me dijo mi abuela alguna vez. “¿Ves allí? Hasta ahí llegaba la calle. De ahí para allá todo eran vacas y fincas. Potreros”. Mi abuela montaba caballo con cinco años, salía de allí al “centro de Los Mina” en una carreta. Los Mina era un campo.

A mí me toco otro espacio temporal de Los Mina. Uno en que había una banda en la calle La Fe, la misma calle por la que caminaba todos los días en la tarde para llegar a la Presidente Estrella Ureña, donde quedaba el colegio en el que estuve hasta quinto curso. En Los Mina del coro, de los apagones, del mercado, de los colmadones cuando aun no existían los colmadones, la del son y la salsa los domingos en la tarde, de la venta de cervezas en la galería, del cabaret, de la “casa de cita” que todos sabían que era, pero nadie decía lo que era en voz alta, de las “disco tigueres”. Con los años, la del teteo.

Pero también Los Mina era el grupo juvenil, el campamento en agosto en el que fui voluntaria, el Centro Comunal, las fiesta de las Tres Cruces en mayo, el play de La Zafra, la parroquia, los amigos que escuchaban música y prestaban libros, el club 29 de Junio y su voleibol, el básquetbol y su Maíta Mercedes (el hijo de Mariíta, una de las hermanas de mi abuela), la casa en que se escuchaba y bailaba salsa, son y reguetón, pero también una joven preuniversitaria ganaba un concurso de poesía, una joven que también bailaba reguetón y que fue la primera nieta en graduarse de la universidad y la segunda de la familia después de su tío Alejandro, que también creció allí, en Los Mina, que es ingeniero electromecánico, que fue a hacer una especialidad a Italia hace más de treinta años, que habla cinco idiomas y que ha viajado por todo el mundo.

***

Una noche caminaba a la parroquia. Eran las siete de la noche y no había energía eléctrica. Llevaba un radio e iba al grupo juvenil. De repente, un joven montado en una bicicleta se me acerca.

- ¿Dónde vas? No deberías andar con ese radio así, sin luz.

- Hola. Sí, es que tengo grupo juvenil y vamos a poner una música.

- ¿Tú eres nieta de doña María?

- Sí

- ¡Ah! Te acompaño.

Ya en la puerta del patio de la iglesia le pregunto si quiere entrar. Me dice que no. Se marcha. Le doy las gracias. Camine al salón y alguien me detiene y me pregunta si sé quién es él. Le digo que sí. Ese alguien, sorprendido, me pregunta que si no le tengo miedo. Le dije que a veces, pero que lo conozco, es del barrio, nos conocemos del barrio. Crecimos en ese barrio.

***

Martha llegó un día a casa de mi abuela, años después de que cerraran el cabaret. Se abrazan. Ella le cuenta a mi abuela como le va, que se casó, que “dejó esa vida” (pudo dejarla), dice. Se ponen al tanto de lo que ha pasado en el barrio en estos años. En ese momento estaba comenzando la universidad, la veo diferente a la época en que venía a sacar cuentas en el patio con José. Ha cambiado. Es distinta a su anterior realidad, diferente a la que una vez fue.

Ahora, que pienso en ella, también pienso en la mirada de mi niñez, en la limitada mirada de los adultos que me rodeaban, en los que insisten en reducir, en reducirnos, en las opiniones que nos reducen, que nos colocan las etiquetas, en la realidad que se recrea para ganar visualizaciones y dinero para entretenernos, para que sigamos pensando que “todo y todos” es eso que vemos en una transmisión en vivo por YouTube, a través de gente que actúa a partir de pensados guiones.

Pienso en el ingeniero y la poeta bailando salsa en la galería de mi abuela.