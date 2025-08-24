Fuego en la sangre, de Iréne Nèmirovsky

Iréne Nèmirovsky (1903-1942), nacida en Kiev, Rusia, muerta en el campo de concentración de Auschwitz, escribió su obra en francés. Fuego en la sangre está escrita en la primera persona de un hombre mayor, nacido en un pueblo agrícola del centro de Francia, donde todos en la región están adaptados a una vida tranquila, rutinaria, ajena a los viajes. Pero él desde muy joven abandonó sus tierras y se fue a recorrer el mundo. Luego regresa a envejecer a su lugar, donde observa con distancia a sus parientes hasta que ocurre una muerte, en apariencia accidental, que destapa su pasado y las épocas en que ha decidido emigrar. El planteo de la narración, la manera como se anuda y, luego, como se desenlaza, es todo un perfecto mecanismo de relojería que roba la atención del lector. Lo curioso es que Iréne Nèmirovsky, una mujer que murió a los treinta y nueve cuenta en primera persona la vida y los sentimientos de un hombre mucho mayor de cuarenta.

Aun habiendo nacido en el lugar, hijo de gente del lugar, el hecho de que él se haya ido a conocer el mundo establece una distancia con los lugareños: “Conozco el juego, porque lo han practicado conmigo. Se ejerce contra todos aquellos que no son del lugar, o que han dejado de serlo, o que por una u otra razón se consideran indeseables. Tampoco a mí me apreciaban. Ya había hecho dejación de mi herencia. Había preferido otros países. Todo lo que quería comprar automáticamente duplicaba su precio, todo lo que yo quería vender era despreciado. En las cosas más insignificantes podía reconocer una malevolencia asombrosamente activa. Calculada para hacerme la vida imposible y obligarme a marcharme lejos de aquí”.

Silvio, que así se llama nuestro narrador y protagonista, no se arrepiente ni de haberse ido ni de haber regresado: “no echo de menos el tiempo perdido en perseguir la fortuna, el tiempo en que compraba caballos en Canadá, en que traficaba con copra en el Pacífico. Esa necesidad de partir, ese hastío asfixiante que me inspiraba mi provincia, los sentí a los veinte años con tanta fuerza que estaría muerto, creo, de haberme quedado aquí”.

Ahora, ya mayor, tiene claros los cambios que trae la edad (ojo, esta novela la escribe una lúcida mujer menor de treinta y nueve): “disfruto de las cosas sencillas y que están al alcance de mi mano: una buena comida, un buen vino, esta libreta que me procura, garabateando en ella, una alegría sarcástica y secreta; pero, por encima de todo, la divina soledad. ¿Qué más se puede pedir? Pero a los veinte, ¡cómo ardía!... ¿Cómo prende en nosotros ese fuego? Lo devora todo en unos meses, en unos años, en unas horas, a veces, para luego extinguirse”. La diferencia es clara: “En las reuniones de la gente de edad reina algo imperturbable, se adivinan organismos que han digerido todos los platos pesados, amargos y picantes de la vida, que han eliminado todos los venenos, que están durante diez o quince años en un estado de equilibrio perfecto, de salud moral envidiable. Están satisfechos de sí mismos. El penoso vano trabajo de la juventud, por medio del cual trata uno de adaptar el mundo a sus deseos, ha quedado ya atrás. Han fracasado y ahora descansan. Dentro de unos años volverá a agitarlos una sorda inquietud, que esta vez será la de la muerte; pervertirá extrañamente su gusto, los volverá indiferentes, o extravagantes, o irascibles, incomprensibles para su familia, extraños para sus hijos. Pero de los cuarenta a los sesenta disfrutan de una paz precaria”.

Reconoce que “desde hace algún tiempo, ante los jóvenes siento una especie de asombro, como si contemplase una especie animal ajena a la mía, como un viejo perro observando bailar a los ratones”, aunque recuerda que “bastantes locuras hice en mi juventud para no tener ya derecho a mostrarme severo, ¡y qué hermosas locuras son las del amor! Sin tener en cuenta que suelen pagarse tan caro que no hay que evaluarlas cicateramente ni para uno mismo ni para los demás. Sí, se pagan siempre, y a veces las más pequeñas al precio de las grandes. (…). ¡Extraña locura! El amor a los veinte años se parece a un ataque de fiebre, a un acceso delirante. Cuando se acaba, cuesta recordar otros… El fuego en la sangre pronto se apaga… Ante aquella llamarada de sueños y de deseos me sentía tan viejo, tan frío y tan sensato”. Con sarcasmo se refiere a sí mismo.

Con picante, hace pinitos psicológicos dignos de un Flaubert: “¿Quién conoce a la verdadera mujer? ¿El amante o el marido? ¿Son realmente tan distintas la una de la otra? ¿O están sutilmente mezcladas y son inseparables? ¿Están hechas de dos pastas que, reunidas, forman una tercera que ya no se parece a ninguna de las otras dos? Lo que sería tanto como decir que ni el marido ni el amante conocen a la verdadera mujer”.

También se trata con dureza: “¿para qué tienes tú necesidad de calor, viejo bonachón de corazón seco? Observo mi casa y me siento aterrado. Yo, antes tan ambicioso, tan activo, ¿soy yo quien puede vivir así? Ya no existo. No pienso ya en nada, no amo ya nada, no deseo nada. En mi casa no hay periódicos, ni libros. Me duermo junto al fuego, fumo mi pipa. Acaricio al perro. Hablo con la criada. Y es todo, no hay nada más”.

Termino con una frase que pronuncia Silvio y que deberíamos recordar diariamente: “el mayor favor que podemos hacerles a nuestros hijos es dejar que ignoren nuestra propia experiencia”.