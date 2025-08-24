Considerada como la mejor película de la historia del cine por muchos cineastas, escritores, historiadores, medios de comunicación, entre otros. No existe una lista que no encabece la misma o se encuentre entre los primeros lugares. Cuando se estrena en el año 1941, rompe esquema y desarrolla nuevos paradigmas en la construcción de una historia, y una fotografía que ha quedado para la posteridad. No importa que le llamemos en su idioma original o en español (Ciudadano Kane) lo que sí importa es degustar una obra de principio a fin, diseñada y realizada por un joven con apenas 25 años de edad. Ese genio era Orson Welles.

La trama comienza cuando postrado en la cama Charles Foster Kane (Orson Welles) agoniza y pronuncia la palabra “Rosebud” y deja caer una bola de cristal falleciendo en el acto. La muerte de Kane es noticia en el mundo entero. Un periodista investiga la vida privada de este hombre inigualable y de poder, por lo que busca descubrir el significado de la palabra pronunciada antes de morir. El proceso investigativo conlleva a entrevistar a todas aquellas personas que estuvieron involucrado en la vida de este magnate dedicado a la prensa amarillista y con un poder de influencia descomunal.

El guion es una pieza fundamental en desarrollar sobre la vida del magnate de la prensa sensacionalista Willian Randolph Hearst. Orson Welles tomó como punto de partida la vida de este hombre de la prensa, y junto con Herman Mankiewicz, hicieron uno de los mejores guiones originales que se haya escrito para el cine. Cuando el propio Hearst se vió reflejado en esta película, trató por todos los medios de boicotearla e incluso trató de comprar todas las películas que pudieran existir hasta querer comprar el negativo de la misma.

La cinematografía es de antología. El director de fotografía Gregg Toland desarrolló uno de los aspectos más innovadores que tiene esta película y fue la profundidad de campo. En casi todas las escenas de la película, el primer plano, el fondo y todo lo que aparece entre ambos, están nítidamente enfocados por medio de experimentos con el lente y la iluminación. Otro método usado con mucha frecuencia era el plano contrapicado para mostrar los techos al fondo.

Las actuaciones son de una calidad inigualable. El mismo Welles contrató parte de su personal que había trabajado en su empresa Mercury Theater en donde muchas de las obras de Shaskepeare fueron adaptadas para el teatro por este gran artista.

En conclusión, por varias décadas se ha debatido cuál sería la mejor película de la historia y “Ciudadano Kane” ha sido por muchos críticos e historiadores la que ocupa ese lugar. Lo importante de todo esto es, que estamos ante una obra descomunal del séptimo arte. “Citizen Kane” o “Ciudadano Kane”; o como se les llame, es pura obra maestra del cine de todos los tiempos.

Curiosidades

1) Orson Welles tenía sólo 25 años cuando dirigió, co-escribió, protagonizó y produjo su primer largometraje, una hazaña poco probable que alguna vez puede pasar en cualquier obra de envergadura.

2) Orson Welles, junto con el director de fotografía de Gregg Toland, pionero en el "enfoque profundo", lograron una técnica que mantiene todos los objetos en primer plano, el centro y el fondo enfocados simultáneamente. Esto trajo una sensación de profundidad al mundo de dos dimensiones de las películas.

3) Para obtener la imagen de Kane y el poster gigante durante en el discurso, se utilizaron lentes gran angulares, mientras que las luces fueron aumentando la iluminación gradualmente para obtener claridad en ambas imágenes.

4) El maquillaje para el anciano Kane obligaba a Orson Welles a sentarse en la silla de maquillaje a las dos y media de la mañana para poder estar listo y comenzar a rodar a las nueve de la mañana.

5) La audiencia que presencia el discurso de Kane nunca existió. Se trata de una fotografía a la que le hicieron agujeros con un alfiler y que iluminaron con luces en movimiento por detrás para dar la ilusión de movimiento.

6) Durante 50 años ocupó el primer lugar como mejor película por la revista británica “Sight & Sound”.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: Citizen Kane

Año: 1941

Duración: 119 minutos

Orson Welles: Fue un director, productor, guionista estadounidense el cual legó algunas obras emblemáticas. Considerado un genio del cine.