Uno de mis regalos preferidos acaso el que más son libros. En casa comienzo a guardarlos como si fueran un tesoro en el mueble de escritorio que me parece pequeño para mi pasión. Mi esposa, que me conoce bien, me regaló un Kindle (table específico para leer) por el cumpleaños y ahí tengo almacenado, en formato digital, una cantidad desafiante de obras.

Alguien a quien admiro y aprecio, me regaló Biografía de la Luz, de Pablo d’Ors, y me dijo: “Sé que te gustará ese texto”. Lo guardé para leer en las vacaciones de verano y valió la pena cada página. En la contraportada de la obra reza: “Este ensayo recoge, con tanta modestia como ambición, un itinerario espiritual para el hombre y la mujer de hoy”.

Biografía de la Luz me recuerda mucho a la espiritualidad ignaciana. Para mí todas las lecturas que me interesan tienen algo de jesuita, en cuanto a esa búsqueda de profundizar en uno mismo (biográfica) para encontrarse con el otro (prójimo) y desde ahí poder contemplar el Reino, que es el paso de Dios por nuestras vidas. Creo que una de las cualidades de la obra es su forma real de acercar pasajes del evangelio a la cotidianidad que representa la tecnología, la velocidad y la materialidad que nos habita actualmente. Pablo saca el obturador de su experiencia bien trabajada como meditador y nos plantea el desierto (lugar donde podemos aparcar nuestro ritmo frenético de producción) como método potente para derrocar la oscuridad que trae esta era de Inteligencia Artificial y algoritmos.

La obra me fue acompañando y me llevó a pensar en la cantidad de miedos que hacen retroceder mi luz. Miedo a no ser “exitoso”, porque sólo dos locos lean esta página. Miedo a fallar en el amor, porque escogí un matrimonio (una posibilidad) entre mil. Miedo a no respetar mis valores y sumergirme en cualquier cosa que sólo me de interés. Ante todos esos ropajes que nos habitan, d’Ors nos ofrece, como medicina, el silencio y la humildad.

República Dominicana es un país extraordinario, donde cuando menos uno se lo espera aparece un escritor y lo conoces. Si alguno de los que lean este artículo se entera de que Pablo d’Ors nos visita como sacerdote o escritor, le voy a pedir que me escriba. Me encantaría poder compartir un taller sobre alguna de sus obras.