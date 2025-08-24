Aprenda de verdad

En diferentes eventos nacionales e internacionales a los cuales he asistido como entrenador, les recuerdo a mis discípulos diferentes consejos. En ocasiones los he impreso y brindado a cada uno de ellos, para que lo tengan muy presente, incluso para que lo lean antes de cada partida.

En esta oportunidad, para la columna Ventana del Listín Digital, he insertado dos “combos” de consejos con un lenguaje bien sencillo, esperando que los amigos lectores puedan aplicarlos durante un evento o como preparación previa para un torneo.

Consejos Prácticos No.1

1. No adelantar los peones alegremente sin analizar bien las casillas débiles que ocasionan su avance.

2.-Evitar ubicar los caballos en los extremos del tablero.

3.-Calcuar al menos tres jugadas en cualquier posición.

4.-No dejar piezas en el aire ni adelantarlas libremente al terreno del rival.

5.-Mucho cuidado con la ubicación de la dama, generalmente no alejarla del centro o del entorno del rey.

6.-Definir bien el repertorio con blancas y negras. Que no sea muy amplio y practicarlo bien.

7.-No dar jaques inútiles. Eso es “infantilismo ajedrecístico”.

8.-Realizar el enroque antes de emprender una acción dudosa.

9.-Al cambiar una pieza menor, analizar primero qué pieza realiza una mejor función. Antes de cambiar una Torre, calcular cual es más activa.

10.- Nunca se debe pensar que el rival va a realizar la peor jugada o la que nos conviene. Es al revés, se calcula en base a su mejor jugada y la que más nos puede afectar.

11.-Recordar que el tablero tiene 64 casillas que hay que vigilar constantemente, así como cada pieza enemiga que se enfila o se acerca principalmente a nuestro rey. Hay que desarrollar el “olfato defensivo”.

12.-La concentración y la calma son herramientas que ayudan a jugar bien.

13.-Si no encuentra un plan a seguir, no avance los peones solo por hacer una jugada.

14.-En posiciones lentas se debe tratar de mejorar la ubicación de cada pieza.

15.-Evitar que nos claven una pieza, sobre todo, los alfiles a los caballos de f3 o f6. O en su defecto, estar atentos una vez que el alfil ya se movió a g4 o g5. Por lo general las piezas clavadas son incómodas para la realización de planes.

16.-El dominio del centro es el primer plan que existe en el ajedrez. ¡No lo olvide!

Consejos Prácticos No.2

1.- Desarrollar las piezas “activamente” y enrocarse antes de emprender alguna acción. No “inventar ataques” sin coordinación de las piezas o con el rey en el centro.

2.- No avanzar los peones innecesariamente y mantener sólida su estructura, sobre todo, en el flanco donde esté enrocado el rey.

3.- Atacar siempre que se tenga mayoría de piezas atacantes sobre las que defienden.

4.- No dejar piezas en el aire ni sobrecargar la función de las nuestras. Mucha atención a la posición de las Damas ya que cualquier pieza de menor valor la puede atrapar. En ocasiones es preferible retirar una pieza antes que defenderla con otra.

5.-Antes de cambiar una pieza, evaluar cuál ejerce mejor función, la nuestra o la del rival, aunque en teoría el valor sea igual. Por ejemplo, el Alfil y el Caballo, valen tres puntos, pero por la posición que ocupan en el tablero no siempre es así.

6.- Estar atento a los detalles tácticos de piezas en el aire, clavadas, jaque doble, jaque al descubierto y debilidad en la 1ra u 8va línea, entre otros temas.

7.- Ocupar los puntos débiles con las piezas y no con los Peones.

8.- Simplificar el juego cuando tenga ventaja material, pero sin ceder ventaja posicional o proporcionarle contra juego al rival.

9.-Simplificar para llegar a un Final con ventaja posicional (Torres más activas, Caballo bueno vs Alfil malo, penetración del Rey, pareja de Alfiles, u otra ventaja material o estratégica evidente.

10.-En los finales de Torres y Peones, “cortar” el paso al Rey enemigo y al mismo tiempo activar el nuestro. Una Torre en 7ma línea es muy poderosa y puede compensar un peón de menos.

11.-Recordar el final de Lucena en los finales de Torres. Despegar el Rey rival para darle paso al nuestro para apoyar, junto a la Torre, al Peón que va a coronar.

12.-No pensar las jugadas obligadas dado que el tiempo en el reloj es importante.

13.-Durante la partida levantarse para relajar la tensión y favorecer la circulación de la sangre.

14.-Dormir, descansar y alimentarse adecuadamente antes de jugar.

15.-Concentrarse al máximo durante la partida y ejecutar el siguiente orden: jugar, marcar el reloj, anotar la jugada y no dejar el lápiz o bolígrafo en la mano. Al coronar el Peón, colocar la Dama (u otra pieza seleccionada) antes de marcar el reloj.