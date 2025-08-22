Los problemas del comercio y distribución del libro, se parecen a los del cine. Si el director no cuenta con amigos que lo financien, lo expongan y lleven su obra a festivales, su obra morirá de vieja y acabará en los oscuros laberintos de las cinematecas de sus países respectivos, arropadas por el polvo o esperando un milagro que nunca llegará.

De nada vale el valor de su creación. La crítica volátil lapidará ese intento de arte con frases temerarias aunque posea valores que valen la pena disfrutar.

De igual forma se lapida un libro valioso cuyo autor solo tuvo la mala fortuna de no ser objeto de un “empujón”.

Digo esto a propósito del filme sueco “Una vida honrada”, cinta con valores suficientes para competir en cualquier evento internacional. Tal vez no gane premios, pero sabrá distinguir a una de las cinematografías más valiosas y reconocidas de Europa.

Los mayores defectos de esta obra van a la cuenta del exceso de metraje, su pretensión escénica y su final demasiado evidente. Pero con independencia de estos señalamientos estamos ante un guion que enfrenta una problemática vivida en la Suecia de estos tiempos donde la anarquía y el caos son capaces de cambiar una ambigua toma de conciencia por parte de jóvenes rebosantes de ideas pero también de ingenuidad.

La fotografía no está mal, tampoco la historia, inspirada en un mal que pudiera encontrar eco en cualquier otro lugar donde el amor sirve también como engaño. Tampoco está mal la cinematografía ni el ritmo, ni la puesta en escena. “Una vida honrada” jamás llega a aburrir, aunque a ratos se respiran excesos aquí o allá.

Voto por esta obra, no para ser distinguida. Tiene baches, pero los valores cinematográficos que posee le dan vigencia plena.

Ficha técnica:

País: Suecia. Año: 2025. Duración: 122 minutos. Director: Mikael Marcimain. Guion: Linn Gottfridsson. Reparto: Simon Loof, Nora Ríos, Willi Ramnek Petri, Nathalie Merchant, Arvid von Heland y Peter Anderson. Sinopsis: Un joven llega a la ciudad sueca de Lund para estudiar Derecho. El día de su llegada y durante una marcha de protesta conoce a una joven anarquista y se enamora de ella. La joven lo deslumbra con un mundo de excesos, mentiras y enormes riesgos, y cuando él se da cuenta del daño causado, es demasiado tarde para intentar abandonardo.