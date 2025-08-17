La verdadera libertad de caminar

Hay una constante que nos indica lo importante que es contar con un vehículo propio para ser independientes y tener la libertad de poder desplazarnos cuando nos apetezca o cuando lo necesitemos. El bombardeo publicitario no solo refuerza esta idea, sino que en muchos casos equipara el acto de conducir (el vehículo que publicitan) con una actividad para gente a contracorriente, valiente, aventurera, y muestran, asociados a esa idea, lugares remotos: montañas, playas paradisíacas, acantilados… porque claro, no van a tratar de vender un coche poniendo vídeos de interminables atascos en carreteras masificadas o cuando toca transitar calle tras calle tras calle a la búsqueda, desesperados, de un aparcamiento donde poder dejarlo estacionado.

Las situaciones descritas, aunque cotidianas, no parecen contener un acto de valentía, ni mucho menos llevadas a cabo por gente que va a contracorriente (más bien todo lo contrario). En definitiva, la realidad no va a incitar la compra de un vehículo y, después de todo, de eso se trata, de vender el producto, así que toca decorarlo con música pegadiza, un mensaje motivacional y una sucesión de imágenes impactantes.

Pero volviendo al tema de la independencia: es extraño como se puede hablar de independencia por contar con un objeto de cuatro ruedas que necesita una red de miles de kilómetros de carreteras para poder desplazarse de un lugar a otro, y que, en caso de no tener semejante estructura, es prácticamente inservible (salvo que dispongamos de todo el tiempo del mundo y un magnífico 4x4 de esos que son capaces de avanzar casi por paredes verticales). Necesita carreteras que, a su vez, cada cierto tiempo deben volverse a asfaltar por el desgaste, reparar ante accidentes, etc.

Por otra parte, el vehículo es incapaz de solventar un desnivel que tenga cierta altura, es decir, necesita que todo sea un camino liso para poder desplazarse de un lugar a otro. Además, está el consumo, cada cierto tiempo hay que parar para repostar y volver a llenar el depósito o cargar la batería, porque esa libertad e independencia, depende inexorablemente de que durante el trayecto que nos llevará allá a donde nos dirijamos (ya sean los escarpados horizontes y las playas paradisíacas que nos muestran los anuncios o el edificio de oficinas donde trabajamos desde hace quince años), además de carreteras, haya alguna estación de servicio donde poder repostar y llenar el depósito de combustible (o cargar la batería), porque de lo contrario, nuestra amada libertad se verá mermada en cuanto no haya con qué impulsarla.

Toda esa extraña concepción de la libertad, engloba adicionalmente otros asuntos: el coche hay que lavarlo para que no se convierta en una pocilga, hay que hacerle un mantenimiento y una revisión cada cierto tiempo o cuando se pretenda hacer un desplazamiento más largo de lo habitual, y hay que reponer neumáticos, aceite, frenos… A parte del desgaste de la máquina, conlleva un despliegue económico (porque otra cosa no, pero la libertad de conducir incluye un perfecto coste arraigado): un seguro, pagar unos impuestos, cada peaje que se les ocurra imponer…

Y como todos sabemos, esa libertad e independencia se puede ver truncada, de pronto, en mitad de una autovía o de una carretera secundaria, si el vehículo pincha o se avería. Y en ese caso, nos vemos allí, en mitad de la nada, en pleno naufragio, dependiendo de que una grúa venga a rescatarnos y nos arrastre hasta el taller más cercano.

Después de todo, a día de hoy ninguno de los coches que circulan por cualquiera de las carreteras que hay extendidas a lo largo y ancho del mundo, ha llegado más allá de donde haya podido llegar el ser humano con sus propios pies. En cambio, hay zonas a las que aún hoy solo es posible llegar a pie, lugares poco accesibles a los que los fabricantes de vehículos ni siquiera sueñan con que sus criaturas puedan llegar a conquistar.

Así pues, ¿cómo va a ser independencia tener o conducir un coche? La libertad, la verdadera libertad está en caminar, en el arte de mover nuestras piernas, en cada paso que nos acerca a nuestro destino, lo demás no es más que publicidad, propaganda y tal vez un poco de autoengaño.