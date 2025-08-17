Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Ventana

No Sugar

.

.

Avatar del Homero Pumarol
Homero PumarolSanto Domingo, RD
  • Tus ojos embusteros
  • roban estas palabras
  • que pronuncian toda tu ausencia
  • y te hacen soñar otra vida
  • que renuevan tus días
  • y los hacen sentir como sueños ajenos. 
  • Montón de escombros tus sentimientos
  • a esta hora sin siquiera una taza,
  • como esos edificios en la ventana,
  • como las ventanas de esos edificios en la ventana,
  • Montón de escombros. 
  • De pronto canta un ave invisible
  • y el camino por el que va tu vida
  • es sacudido en sus cimientos
  • hasta sacarte de ti.
  • Casualmente
  • llegas al desayuno sin mirar espejo,
  • basta ya de condolencias,
  • sin azúcar el café.
Avatar Homero Pumarol

Homero Pumarol

Ver más

Tags relacionados