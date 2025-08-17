- Tus ojos embusteros
- roban estas palabras
- que pronuncian toda tu ausencia
- y te hacen soñar otra vida
- que renuevan tus días
- y los hacen sentir como sueños ajenos.
- Montón de escombros tus sentimientos
- a esta hora sin siquiera una taza,
- como esos edificios en la ventana,
- como las ventanas de esos edificios en la ventana,
- Montón de escombros.
- De pronto canta un ave invisible
- y el camino por el que va tu vida
- es sacudido en sus cimientos
- hasta sacarte de ti.
- Casualmente
- llegas al desayuno sin mirar espejo,
- basta ya de condolencias,
- sin azúcar el café.