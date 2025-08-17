Poemas ejemplares
- Escribió 154 poemas, los suficientes para entrar con luz propia en el mundo de la literatura. Murió el día de su cumpleaños número setenta: 29 de abril de 1933. Aquí publicamos uno breve, pero inmenso
Constantino Kavafis (1863- 1933), figura trascendental en la poesía griega moderna, “el viejo poeta de la ciudad”, como lo llama Lawrence Durrell en Justine, primera novela de El cuarteto de Alejandría, vivió toda su vida en Alejandría. Después de la muerte de su padre (1870), la familia se instaló por siete años en Inglaterra donde aprendió perfectamente inglés, lengua en la que escribió algunos poemas. Tras la ocupación inglesa de Egipto, la familia se refugió en la casa del abuelo materno en Constantinopla (1882). Regresó a Alejandría en 1885 y desde entonces no volvería a viajar más que unas cuantas veces y por períodos muy breves; a París (1897), a Grecia (1901, 1903 y 1905) y a Londres (1901). Ocupó un puesto en la Oficina de Riego del Ministerio de Obras Públicas, modesta posición que mantuvo durante treinta años hasta su retiro en 1922. Su casa estaba llena de libros de historia. Escribió 154 poemas. Murió el día de su cumpleaños número setenta: 29 de abril de 1933.
- Cuando puedas
- Y si no puedes hacer tu vida como la quieres
- al menos intenta esto
- cuanto puedas: no la degrades
- en el mucho contacto con la gente
- en las muchas conversaciones y ajetreos
- No la degrades al llevarla
- traerla y exponerla con frecuencia
- a las relaciones y encuentros
- de la tontería cotidiana
- hasta volverla molesta y extraña.
- Deseos
- Como cuerpos hermosos de muertos sin vejez
- encerrados, con lágrimas, en bellos mausoleos,
- rosas a la cabeza, jazmines a sus pies—
- así parece ser que se pasaron los deseos,
- sin ser cumplidos nunca, sin apenas merecer
- una noche de goce, ni su claro amanecer.
- Monotonía
- A un día monótono, después
- le sigue otro monótono, inmutable. Pasarán
- las mismas cosas, que suceden otra vez.
- Momentos similares nos encuentran y se van.
- Un nuevo mes trae el mes que ha transcurrido.
- Se puede fácilmente adivinar qué nos espera:
- igual que ayer será, lo mismo de aburrido.
- Y así el mañana es como si mañana ya no fuera.
- La ciudad
- Dijiste: «Marcharé a otra tierra, marcharé a otro mar.
- Habrá de hallarse en algún sitio una ciudad mejor.
- Mas cada intento mío está condenado al error;
- sepulto —como muerto— el corazón.
- Y cuánto va a durar mi mente en esta confusión.
- Dondequiera que mire, que vuelva mis ojos,
- solo veo aquí de mi vida los despojos,
- y tantos años que pasé y perdí en este lugar».
- Lugares nuevos no hallarás, no hallarás otros mares.
- La ciudad irá tras de ti. En sus calles pasearás,
- las mismas, y en los mismos barrios envejecerás,
- se te verá en estas casas acabarte.
- Y siempre llegarás a esta ciudad. Para otra parte
- —no esperes— no hay barco ya, ni senda para ti.
- Lo mismo que tu vida la perdiste aquí,
- en esta esquina, la perdiste en todos los lugares.