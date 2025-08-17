Poemas ejemplares

Constantino Kavafis (1863- 1933), figura trascendental en la poesía griega moderna, “el viejo poeta de la ciudad”, como lo llama Lawrence Durrell en Justine, primera novela de El cuarteto de Alejandría, vivió toda su vida en Alejandría. Después de la muerte de su padre (1870), la familia se instaló por siete años en Inglaterra donde aprendió perfectamente inglés, lengua en la que escribió algunos poemas. Tras la ocupación inglesa de Egipto, la familia se refugió en la casa del abuelo materno en Constantinopla (1882). Regresó a Alejandría en 1885 y desde entonces no volvería a viajar más que unas cuantas veces y por períodos muy breves; a París (1897), a Grecia (1901, 1903 y 1905) y a Londres (1901). Ocupó un puesto en la Oficina de Riego del Ministerio de Obras Públicas, modesta posición que mantuvo durante treinta años hasta su retiro en 1922. Su casa estaba llena de libros de historia. Escribió 154 poemas. Murió el día de su cumpleaños número setenta: 29 de abril de 1933.

Cuando puedas

Y si no puedes hacer tu vida como la quieres

al menos intenta esto

cuanto puedas: no la degrades

en el mucho contacto con la gente

en las muchas conversaciones y ajetreos

No la degrades al llevarla

traerla y exponerla con frecuencia

a las relaciones y encuentros

de la tontería cotidiana

hasta volverla molesta y extraña.

Deseos

Como cuerpos hermosos de muertos sin vejez

encerrados, con lágrimas, en bellos mausoleos,

rosas a la cabeza, jazmines a sus pies—

así parece ser que se pasaron los deseos,

sin ser cumplidos nunca, sin apenas merecer

una noche de goce, ni su claro amanecer.

Monotonía

A un día monótono, después

le sigue otro monótono, inmutable. Pasarán

las mismas cosas, que suceden otra vez.

Momentos similares nos encuentran y se van.

Un nuevo mes trae el mes que ha transcurrido.

Se puede fácilmente adivinar qué nos espera:

igual que ayer será, lo mismo de aburrido.

Y así el mañana es como si mañana ya no fuera.