Orquesta NYO del Carnegie Hall ofrece concierto en Centro León

La reconocida orquesta NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York, dirigida por el afamado trompetista Sean Jones, brindó una noche memorable, en una presentación histórica y de gran valor artístico y musical para los asistentes, quienes disfrutaron de una descarga de jazz.

La Fundación Sinfonía y el Centro León se unieron para presentar una propuesta musical de gran calidad jazzística, donde la orquesta, integrada por músicos entre 16 y 19 años de edad, deleitó a un público muy variado, al aire libre y con latente amenaza de lluvia, testigos de una noche cargada de interpretaciones musicales.

La actividad inició con las palabras de bienvenida a cargo de la Dra. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, quien resaltó que: «Esta alianza es muy significativa para nosotros, ya que viene con mucho cariño histórico y un gran deseo de poner en valor la música en su mejor expresión y que mejor que realizarlo en este lugar donde todo el mundo se encuentra, ya que hoy la música se hace magia y la magia se hace música». La Dra. León se hizo acompañar de Margarita Miranda Mitrov y Marisol Rodríguez Copello, presidenta y co-presidenta de Fundación Sinfonía.

Desde el inicio de su presentación y ante un público diverso integrado por niños, jóvenes y adultos, así como estudiantes de varias escuelas de música del Cibao, la NYO Jazz del Carnegie Hall de Nueva York cautivó a los presentes, por la versatilidad de los jóvenes instrumentistas, además de la participación especial de la vocalista Luciana Souza, ganadora del premio Grammy, quien interpretó un set dedicado a compositores brasileños como Antônio Carlos Jobim e Iván Lins, quien mostró su alegría por estar en Santiago y dijo sentirse como en su natal Brasil, por el calor y la calidez del público.

Además, el concierto contó con la artista invitada Niccole Meza, oriunda de Venezuela y residente en Santiago, que cautivo al público al tocar su trompeta.

«Esta noche, gracias a una alianza con Fundación Eduardo León Jimenes, Centro León y Emisora Raíces con Fundación Sinfonía, este gran espectáculo llega a la ciudad de Santiago totalmente gratis al público y con un gran significado para cada uno de nosotros», señaló Margarita Miranda Mitrov en representación de la Fundación Sinfonía en una rueda de prensa previa al evento.

Piezas como “Thermo”, “The Deacon”, “Blue Yonder”, “Shout Me Out”, “Love Dance”, “The Storm”, formaron parte del repertorio musical, que concluyó con “Hopes and Wishes” y la ovación de los asistentes.

La orquesta está integrada por: en los saxofones Nola Gooch, Harry Jo, Brandon, Chloe Madrak, y Sam Chung, en las trompetas, Brek Cherry, Levi S. Farrar, Nathaniel Harrigan, Alie Molin y Diego Quiñones. En los trombones, Kysen Ellis, Jordan Klein, Chloe Langford y Jack Keefe, además de Ryu Chan y Ezra Moran, guitarra; Ben Collins y Elena Weng, piano; Braxton Headley y Sofi Longa, bajo; Ethan Oliver y Enzo Pulley, batería, y Conor McMillen en el violín.

La NYO Jazz conocida por su excelencia artística y su capacidad para interpretar el jazz, se reúne cada verano para participar en una rigurosa residencia de formación. Además de la residencia, la orquesta ofrece un concierto anual en el Carnegie Hall con un célebre artista invitado y emprende una gira por algunas de las capitales musicales más importantes del mundo, en las que se encuentran este año Santo Domingo y Santiago.

Esta actividad, organizada en coordinación con la Fundación Sinfonía, conmemora más de 30 años desde que ambas instituciones se unieran para ofrecer al público dominicano música de primera, de manera ininterrumpida, cada cuatro años, reafirmando su compromiso con el arte y la cultura.

Sobre el Carnegie Hall

El Carnegie Hall es una sala de conciertos en Manhattan, Nueva York que abrió sus puertas por primera vez en 1891. Es uno de los sitios ilustres de los Estados Unidos tanto para los músicos clásicos como para los populares, famoso no solo por su belleza e historia, sino por su extraordinaria acústica. Se encuentra inscrito como un Hito Histórico Nacional en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el 15 de octubre de 1966 y cuenta con tres auditorios: Stern Auditorium/ Perelman Stage, Zankel Hall, y Weill Recital Hall. Además, el Carnegie Hall también colabora con programas educativos en toda la ciudad y en sus alrededores mediante su Weill Music Institute.