Cuando un filme tiene sabor a cine, solo quedan, junto a los aplausos, el enriquecimiento moral de quien lo ve. Sin embargo, el comentarista que pretenda llegar a una masa de lectores debe explicar sus virtudes para quedar en paz con esa audiencia que lo sigue, y consigo mismo.

“La sociedad de los poetas muertos” es un filme de guion. Ese guion sabe transcurrir como una sinfonía en busca de añoranzas conductales en una institución escolar con disciplina férrea.

Si el guion conmueve, la historia no se queda atrás. Sin moralejas ni metamensajes ortodoxos, los jóvenes protagonistas desafían los diversos retos que la vida les otorga. Aprenden a ser distintos y alcanzan el otra visión de la vida (Carpe Diem), gracias a las enseñanzas de un profesor no convencional. La fotografía de John Seale reluce. Sus aportes técnicos carecen de precedentes en aquel contexto. La cámara sabe coincidir con la rebeldía juvenil y exhibe el mundo alucinante que los jóvenes descubren y hacen suyo . Esa cámara se mueve alrededor de los jóvenes tanto dentro de la habitación del internado como en sus juegos, clases y charlas. También lo hace con el protagonista Tim Robbins cuando no abandona sus estrategias educativas. Es una fotografía inquieta, que da vueltas junto al protagonista para captar los rasgos liberales de la enseñanza.

Es una cámara que sabe lucirse en primeros planos, en vistas panorámicas que parecen postales de estudio, y se esmera en detalles aparentemente paisajísticos como el escape de las aves a la orilla del lago, el reflejo del agua en amplia dimensión, o la nocturnidad en el bosque cuando los jóvenes viajan en busca de la cueva mágica.

La música responde al contexto, ya sea clásica o popular. También sucede con la banda sonora, los ruidos nocturnos y demás detalles. Cada sonido es puesto en su lugar en busca de la unidad orgánica con la historia. Impresiona su ritmo cinematográfico, las subhistorias y otros detalles de la escenografía, La puesta en escena es discreta, pero efectiva, funciona como símbolo. Aquí lo importante es la transformación de esos jóvenes al llevar a la práctica las clases de un profesor fuera de lo común. Detrás de todo se ve la mano de Peter Weir. Netflix la tiene.

Ficha técnica:

País: Estados Unidos. Año: 1989. Duración: 124 minutos. Director: Peter Weir. Guion: Tom Schulman. Fotografía: John Seale. Reparto: Tim Robbins, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard y Josh Charles. Premios: Oscar al Mejor Guion Original. Nominada a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Sinopsis: En un colegio privado, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado de “Carpe Diem” -aprovechar el momento- y la importancia de luchar por descubrir el mundo, gracias a, un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de sus propios métodos.