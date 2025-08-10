Uno piensa que resistir es un asunto que más que nada requiere de voluntad, del convencimiento de la posición que sostenemos, de los argumentos convincentes que como pilotes levantan nuestra postura, por la que luchamos y defendemos como a un hijo, pero he aquí que lo físico, es tan importante o más que aquello, pues si físicamente no estamos en condiciones de defender nuestros argumentos, de poco sirve todo lo demás.

Agótalos, acaba físicamente con ellos y podrás tener mejores resultados cuando finalmente decidan negociar, y si no desean negociar, peor para ellos, sigue agotándolos fisicamente hasta que no tengan más remedio que negociar y cuando se inicien las negociaciones, ya estarán más vulnerables o más manejables “pacíficamente”.

Esta parece ser la posición de quienes luchan a “calles partidas” por la Zona Colonial, que sigue resistiendo como un verdadero cadáver colonial, no sólo los inevitables embates del tiempo, sino los de las grúas, los aparatos y las maquinarias pesadas que tienen todo levantado. Toda la Zona Colonial parece tener puesto un chaleco mamey de los que usan los obreros mientras trabajan en construcción, que además debieran decir DANGER, ZONA COLONIAL EN PLEITO.

En medio están los dueños de locales comerciales, los dueños de las propiedades, los residentes y los simples ciudadanos que acostumbramos bajar a esa zona de la ciudad por puro esparcimiento.

Es verdaderamente una batalla campal, pues ninguna parte parece ceder y el capital otorga mucha paciencia para aguantar, pero los simples ciudadanos que adoramos esa zona histórica de la ciudad, sus bares y sus parques, seguimos pasando tremenda lucha para llegar allí una noche cualquiera a tomar una cerveza, escuchar música y compartir con amigos en algún bar. Parece además que no hay dolientes en el gobierno, o que simplemente les importa un carajo lo que sucede entre las partes y menos aún los simples ciudadanos. Yo particularmente adoro la zona y desde que tengo oportunidad digo con el pechito levantado:

-Yo nací en la Salomé Ureña #2 -y mi mamá me corrige de una vez:

-No muchacho, fue en la Gómez Patiño, pero vivíamos ahí es verdad.

Todo esto lo digo porque en días pasados estuve por allí con un grupo de amigos que filmaban escenas para una película y al terminar decidimos vernos en uno de los colmados de la calle Las Mercedes, pues aunque tocaba una banda y había gente bailando en las destrozadas calles, parecía más bien uno de esos conciertos después de una guerra en el mismo campo de batalla.

Uno se pregunta, ¿El gobierno no puede tratar de mediar aquello ente las partes o simplemente no le interesa que algún día se restaure la vida normal en la Zona Colonial?

Recuerdo que uno de sus bares a los que iba se llamaba la resistencia Y no hizo honor a su nombre.