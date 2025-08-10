La realidad sobre la ayuda humanitaria en Gaza

En las últimas semanas ha circulado una distorsionada campaña de presión y descrédito contra Israel, a través de la cual se ha propagado un alto nivel de desinformación sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Se ha publicado un gran volumen de noticias falsas y descontextualizadas sobre este tema.

Dado este escenario, resulta imperativo aclarar que el problema no radica en la entrada de ayuda a Gaza, sino en la distribución de estos insumos dentro del territorio, y que Hamás desvía la gran mayoría para beneficio propio.

En primer lugar, desde el principio de la guerra, Israel ha garantizado el flujo constante e ilimitado de ayuda hacia Gaza. No obstante, la distribución de ayuda humanitaria liderada por la ONU se ha estancado y sufrido un declive significativo. Mientras imágenes de hambruna eran publicadas en todo el mundo, toneladas de ayuda, ya dentro del territorio de Gaza, permaneció en el sol esperando ser recogida y distribuida entre la población, por las organizaciones a cargo de esta tarea.

En efecto, a lo largo de la última semana, 1,200 camiones entraron a ese territorio, llevando el equivalente a más de 23,000 toneladas de ayuda humanitaria a la población gazatí. A pesar de este progreso, cientos de esos camiones permanecen aún a la espera de ser recogidos y distribuidos.

Además, Israel ahora facilita pausas humanitarias diarias (de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.) y lanzamientos aéreos de ayuda. Asimismo, un número creciente de socios humanitarios está probando métodos alternativos de distribución de ayuda a civiles, en lugar de depender únicamente del mecanismo de la ONU.

Por otro lado, cuando se realizan las labores de distribución, estos esfuerzos se han visto obstaculizados repetitivamente por Hamás, quienes se apoderan violentamente de estos recursos y los utilizan para reforzar sus capacidades militares. En ocasiones, abren fuego contra su propia gente para impedir que accedan a estos insumos, para luego culpar a las Fuerzas de Defensa de Israel de estas terribles acciones. En adición, utilizan las imágenes de sufrimiento de la población para desacreditar y tratar de ejercer presión sobre el Estado de Israel.

Otro aspecto relevante a aclarar es la imagen del pequeño Osama al-Rakab, que se ha convertido en la cara de esta campaña. Tristemente, Osama muestra signos visibles de deterioro físico, los cuales en realidad fueron causados por una condición genética preexistente. El 12 de junio de 2025, Israel ya había facilitado su evacuación, junto a su madre y hermano. Actualmente, está recibiendo tratamiento médico en Italia.

Israel ha reiterado y evidenciado con acciones su compromiso de garantizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La única política de hambruna en la franja es la impuesta por Hamás a los secuestrados. Tal es el caso de Evyatar David- uno de los 50 secuestrados- quien se puede visualizar con claros signos de desnutrición, siendo torturado y obligado a cavar su propia tumba para un video de propaganda del grupo terrorista.