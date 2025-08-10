Nuevos libros del Archivo General de La Nación

“Narrativa” de Javier Angulo Guridi y “Correspondencia política de Manuel María Gautier en el exilio”, ambos editados por Andrés Blanco Diáz, encabezan el grupo de cuatro nuevas publicaciones recibidas recientemente del Archivo General de La Nación.

Las otras dos obras incluidas en este grupo son “La crueldad alegre: La música y el poder”, de Darío Tejeda y “Archivo General de la Nación. La historia, el presente, el futuro” de José Rafael Sosa.

Andrés Blanco Díaz es un historiador que lleva años rescatando del olvido la vida y la obra de importantes autores dominicanos de otras épocas. En esta ocasión se trata de la figura del expresidente dominicano Manuel María Gautier a través de su correspondencia política, tanto recibida como enviada a figuras cimeras de la sociedad dominicana y extranjera de su tiempo como Félix María del Monte, Fernando Arturo de Meriño, Francisco Xavier Billini, Gregorio Luperón, Ulises Hereaux y Antonio Maceo, entre muchos otros.

El periodista y el exsenador Javier Angulo Guridi también es objeto de la difusión de su obra literaria. El autor del drama en versos “Iguaniona” alcanzó celebridad literarias por su novela “Los fantasmas de Higuey”, publicada en La Habana durante la segunda permanencia de su autor en Cuba. En la presente edición se incluyen las ediciones parciales aparecidas en los diarios “El Sol” y los “Boletín Especial” en el año 1868, asumiendo que esa sería la voluntad de su autor en el caso de que se hiciera una edición dominicana de la misma.