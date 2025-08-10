Juan A. Guerrero Alves SJ de visita en Santo Domingo

Pocas veces he tenido la posibilidad de compartir durante tres días con cerca de 50 lectores para reflexionar con el autor de un libro sobre su obra. De ahí que agradezco a Pablo Mella SJ y a la CVX- República Dominicana el esfuerzo de generar un retiro con Juan A. Guerrero Alves SJ- Chiqui, para sus amigos- sobre su texto: Conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad, escrito junto a Óscar Martín López SJ.

La obra está disponible a un costo módico en la editorial Bonó y a modo de motivar a posibles lectores, les comparto algunos de los puntos que conversó Juan Antonio SJ en el retiro-taller, advierto, pueden aplicarse más allá del ambiente religioso. 1- Para tratar de decidir como comunidad sobre un tema importante es fundamental: elegir bien la materia de elección. 2- Cuidar las actitudes interiores y un modo de comunicarse sin confrontación. 3- Todos buscamos lo mismo: seguir la inspiración del espíritu. 4- No se discierne fines sino medios.

Los asistentes aprendimos que la escucha activa es una herramienta clave para la Conversación Espiritual. Hablamos de una forma de escuchar y responder a otra persona que mejora la comprensión mutua y crea una cultura de respeto y reverencia por la perspectiva de los demás. Escuchar activamente significa escuchar concentrándose plenamente en lo que la otra persona dice, en lugar de limitarse a oír pasivamente el mensaje del orador.

En el retiro comprendimos que el discernimiento es una práctica espiritual que desarrolla la sensibilidad y la capacidad de entender y percibir la dirección hacia dónde nos está llevando Dios. Discernir es captar cómo funciona lo de Dios (el Reino de Dios, Evangelio...) y sus valores, para actuar desde Él y no desde otros valores.

Juan A. Guerrero SJ es uno de los impulsores de esa nueva teología que no se aprende para enseñar sino para vivir. Pese a su carrera eclesiástica que le ha llevado a ser, una de las personas cercanas al Papa Francisco, Chiqui suele vestirse con una humildad y carisma que hacen de sus letras y charlas un banquete. Al culminar el taller los participantes le pedimos que regresara el año próximo con un nuevo taller sobre su último libro: Aprender a sentir en Cristo, ojalá se haga realidad ese deseo.