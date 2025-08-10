José Rafael Lantigua: hay intelectuales que ocupan roles de demanda, y los hay que hacen los caminos de la oferta

José Rafael Lantigua es un autor depurado, que ante el pugilato de los géneros literarios se define simplemente como escritor.

Hay quienes lo llaman el hombre-libro. Veinte años dirigiendo un suplemento que a todos nos forjó la heredad de la buena lectura, que de igual modo fabricó una escalera para leer lo mejor de nuestra literatura y de la que nos llegaba de otros países, de esos autores de culto, con los que muchos iniciamos el amor por la lectura y por las páginas impresas: me refiero a Biblioteca; en lo que a mí concierne, en su etapa en la que selló su marca con huellas de fuego en el hoy desaparecido Última Hora y posteriormente en el Listín Diario.

Este solo hecho basta para que José Rafael Lantigua forme parte de la historia del periodismo literario dominicano.

Sus comentarios eran hondos, la buena reseña con sus matices críticos, que lejos de alejar al lector, lo acercaba al producto literario que comentaba. Poeta, ensayista, literato a tiempo completo.

Ganador de uno de los más prestigiosos galardones, el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2016 por su obra “Espacios y Resonancias”, en esta entrevista habla sin tapujos, de manera firme y sin ofensas de problemáticas como la responsabilidad del intelectual ante las distintas coyunturas.

“El intelectual es un ser con dilemas, con necesidades, con afectaciones, con poses y endiosamientos iguales o mayores a las de cualquier otro profesional que no sea de la palabra. Sufre los percances de la existencia como cualquier otro mortal. Por las limitaciones propias de su oficio, los conflictos de la sobrevivencia se acentúan. Hay intelectuales que ocupan roles de demanda, y los hay que hacen los caminos de la oferta. ¿Mal o bien? Quién soy yo para juzgarlos”, es lo que dice al abordar ese tema ríspido, con profundidad y sobre eso, verán los ejemplos que pone.

En esta entrega José Rafael Lantigua habla de la crítica literaria, su creencia en una crítica cotidiana que lleve al lector al libro, no que lo distancie:

“Creo que lo que nuestros escritores siempre han necesitado es esa crítica cotidiana que no deje en el aire, o en el simple acto social de puesta en circulación, el esfuerzo creador, analítico y hasta financiero que conlleva la escritura y publicación de un libro. Mientras no tengamos esa crítica, seguiremos en el dime y direte habitual, con las ponzoñas abiertas y los prejuicios que, lamentablemente, llevan a nuestros escritores hasta a no leerse unos con otros. Algo inconcebible”.

En esta oportunidad, con la soltura del intelectual conocedor de la ideología que ha construido el destino literario, histórico e ideológico del presente, nos opina sobre lo que significaron personalidades avasallantes como Pedro Henríquez Ureña y Peña Batlle. Es preciso al destacar los prejuicios de haitianos y dominicanos en cada uno de los lados de la isla, el pensamiento crítico de intelectuales como Jean Price-Mars y la admiración que siempre le ha provocado el fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte.

A continuación La Entrevista:

¿Cómo mira José Rafael Lantigua la presencia de los intelectuales en los grandes debates nacionales, hacen sus aportes o se mantienen indiferentes ante los eventos cruciales que atomizan la sociedad actual?

JRL: Es un viejo dilema sobre el que todos hemos teorizado por siglos. Hay multitud de libros sobre el tema y nadie todavía, creo yo, alcanza a dar con la solución final. En la época de los sesenta y casi hasta los ochenta aún, se mantuvo vigente el tema del compromiso en la literatura. A partir de los ochenta comenzó a romperse el molde.

Cayeron los muros y las ideologías se fueron a pique. Aparecieron otras preocupaciones y poetas y narradores comenzaron a contar otra historia. Yo creo que hoy serán pocos los que asuman ese tema. El intelectual es un ser con dilemas, con necesidades, con afectaciones, con poses y endiosamientos iguales o mayores a las de cualquier otro profesional que no sea de la palabra. Sufre los percances de la existencia como cualquier otro mortal. Por las limitaciones propias de su oficio, los conflictos de la sobrevivencia se acentúan. Hay intelectuales que ocupan roles de demanda, y los hay que hacen los caminos de la oferta. ¿Mal o bien? Quién soy yo para juzgarlos. La historia universal, y la propia nuestra, está llena de casos de escritores, pensadores, artistas, que tomaron partido por uno u otro bando, quiero decir militaron activamente, y con proclamas abiertas, del lado de la derecha o del lado de la izquierda. No pocos formaron parte, en algún momento, de sucesos históricos cuestionables o bárbaros, como sostenedores de la ignominia. Otros, que pensaban diferente, no necesariamente los más, se inscribieron en la lista del cuestionamiento, de la denuncia política, del laborío revolucionario. Hoy en día sigue siendo igual. Y los que están de un lado reclaman del otro ese compromiso decadente, y unos callan mientras otros están encendidos, y algunos no comprenden que hay escritores con vocación por la política o con vocación para la religión o con vocación para la nada. Los habrá pues que tomarán parte en el correteo social y los tendremos siempre los que, frente a las contingencias de lo humano, se aferrarán a las terribles luchas por la sobrevivencia. Moreno Jimenes que era un poeta de vocación inigualable, mercadeaba sus libritos por las comarcas del país para poder mantener a sus críos. Hasta reinados de belleza organizaba en algunos pueblos para sacar algún dinerito para que lo administrase Emelinda, su mujer y madre de sus criaturas. Hoy son otros los tiempos y otros los estilos y otras las sobrevivencias. Algunas tal vez sean bastardas, pero otras son limpiamente humanas. En este espacio, siempre tendremos a intelectuales que demandarán, que reclamarán, que protestarán, que sentenciarán, que harán su revolución. Otros, aplaudirán de boca y algunos más de oídos. Pero, de lejitos. Los que hablan por los que no quieren o no les place usar su voz, cumplen un rol digno, necesario y plausible. Pero, los tiempos han cambiado drásticamente y no podemos regresar a los sesentas. En la columna de opinión del diarismo, bien asumido, se dicen y expanden sentimientos y preocupaciones que pocos escritores están en capacidad de asumir, por la falta de conocimientos sobre la realidad nacional o mundial –es una carencia que merece un tratamiento aparte- o simplemente porque ese rol ha terminado siendo del periodismo más que del fichaje intelectual. Hay distintas maneras de enfoque de la realidad. Nadie tiene la verdad en sus manos. ¿Cuántos intelectuales apoyan a Maduro en Venezuela y cuántos no? ¿Cuántos intelectuales militaron en un marxismo que no cumplió en muchas geografías con las promesas enarboladas y cuántos nunca creyeron en las teorías del materialismo histórico, del salto dialéctico o de la lucha de contrarios? ¿Cuáles estaban equivocados o cuáles no? El laberinto del minotauro.

¿Quién es José Rafael Lantigua: un ensayista, un biógrafo, un poeta, un comentarista de libros o un intelectual forjado, que puede dejar un legado a los más jóvenes?

JRL: Un aprendiz de escritor que hace lo que puede para dar rienda suelta a su vocación. Uno no debiera ser más que eso y dejar a la posteridad que se encargue del resto, si acaso. A mí con que mis amigos y amigas queden complacidos con uno solo de mis artículos o de mis libros o de mis boutades intelectuales, me basta para estar satisfecho y para crecer. El legado lo encontrará algún día, tal vez un sin oficio que descubra que algo de lo que uno ha hecho puede servir para algo trascendente.

Existe una crítica literaria en el país o simplemente debates, dimes y diretes más próximos al chisme y a la descalificación personal y si existe, quiénes son los críticos literarios nuestros?

JRL: No deberíamos negar la existencia de la crítica literaria en nuestro país. Históricamente, está ahí: de Valldeperes a Contín, de Céspedes a Bruno. Existen variadas corrientes y ha navegado por distintos cauces. A veces se descalifica mutuamente, pero no pueden negarse sus aportes. Hay escritores que también han laborado como críticos ocasionales. De modo que hay de todo un poco. Dónde yo he visto siempre el dilema: ¿deseamos la crítica de un autor o de un libro, o de una generación, que se introduce en un libro para cultivo de especialistas, o necesitamos una crítica diarial, cotidiana, permanente, que extraiga de los libros publicados su valía para transmitirla a los lectores habituales o en potencia? ¿Una crítica de soporte, la critique de soutien de que hablan los franceses, o una crítica de contenido, bien documentada, bien enmarcada, sostenida y franca, que no denigre al autor sino que celebre su obra, si lo merece, o sea capaz de orientar sin descalificar y sin ofender, que ha sido tarea habitual de algunos? He ahí la cuestión. Esa es la crítica que sigue haciendo falta, sin que tengamos necesidad de demeritar el estudio literario que es particularmente útil para conocer mejor y enjuiciar la historia literaria, los haberes del escritor. Cada cosa en su lugar. Creo que lo que nuestros escritores siempre han necesitado es esa crítica cotidiana que no deje en el aire, o en el simple acto social de puesta en circulación, el esfuerzo creador, analítico y hasta financiero que conlleva la escritura y publicación de un libro. Mientras no tengamos esa crítica, seguiremos en el dime y direte habitual, con las ponzoñas abiertas y los prejuicios que, lamentablemente, llevan a nuestros escritores hasta a no leerse unos con otros. Algo inconcebible.

Hay quienes ven una ausencia profunda de apoyo a los autores dominicanos y aunque la situación no es la misma de hace veinte años y los accesos del escritor se han facilitado en cierto modo, ¿qué cree que debe ocurrir para que los escritores, los artífices de la cultura en sentido general, sean protegidos y sustituyan una imagen vieja y corroída de parias en una sociedad que no consume libros?

JRL: La impostergable creación de una sociedad de lectores, dinámica y en crecimiento continuo. Esa es una tarea del ministerio de Educación, como primer responsable, y de todo el sistema educativo nacional, incluyendo el privado obviamente. Crear desde la infancia el interés por la lectura, abrir caminos al conocimiento de los libros y a la valoración de los escritores, junto a la práctica con las tablets o los ordenadores. Una cosa no veo que deba matar a la otra. Ahora existen mejores condiciones de publicar que hace cuarenta o cincuenta años, eso es irrebatible. Pero, no tenemos aún la figura del editor y dependemos del apoyo de escasas instituciones que dan facilidades para la publicación de libros, con limitaciones evidentes. Hay que erradicar las ediciones de autor, que implican sacrificios nunca recuperables en términos económicos, salvo casos excepcionales. No somos los peores del mundo ni de la región en este tema, pero debemos buscar una salida a este viejo problema. Es indudable que la mano del Estado ha de ser fundamental, con la creación de una política de apadrinamiento intelectual o creador y de apoyo editorial sostenido con planes de mercadeo incluido. Eso es posible, perfectamente, aunque nos tomemos unos años en madurar este objetivo.

Hemos visto un José Rafael Lantigua que fue autor de textos como La Conjura del Tiempo, que enlaza periodos de nuestra historia y que hace una radiografía de un ser controversial y nefasto como lo fuera Rafael Leonidas Trujillo hasta días posteriores, los Cuaderno de sombras, La fatiga invocada, poemas salidos del extravío, la memoria, el ser; esto dónde lo sitúa, historiador por circunstancia y poeta por seguir haciendo algo?

JRL: Escritor. Solamente eso. Hay quienes tienen vocación por un solo género literario, y eso es normalísimo. Los hay que tienen una vocación multiplicada, donde nada culturalmente o literariamente hablando, les resulta indiferente. Mi paradigma en ese sentido siempre ha sido Mario Vargas Llosa: novelista, ensayista, dramaturgo, actor, crítico, articulista, político... Leo mucha poesía, pero me fascina el conocimiento de la historia y su análisis, y no puedo vivir sin actualizarme con lo que pasa en el mundo y saber por qué pasa. Y entonces, viene una novela que me acorrala, o un poeta que me encandila. Y me voy por esos caminos múltiples que solo la literatura crea y sostiene, con mi mochila de lector a cuestas. Y a disfrutar se ha dicho.

Al mencionar dos nombres, Pedro Henríquez Ureña y Manuel Arturo Peña Batlle, ¿qué ideas le surgen en su formación crítica sobre el destino dominicano?

JRL: Dos intelectuales extraordinarios. El primero, un semidiós del parnaso universal. El segundo, un intelectual de buena pinta a quien la dictadura acorraló hasta convertirlo en polvo. Del primero se ha dicho todo y más. Abundar es peligroso, con tantos especialistas que lo han convertido en tema reverencial de sus carreras intelectuales. El segundo, me parece que ha sido vilipendiado injustamente, cuando en verdad fue víctima de un estado de cosas al que no quiso sumarse pero al que se vio obligado a poner su capacidad intelectual a su servicio. Hay que conocer la época y haber vivido en ella, que no fue mi caso desde luego, para saber si ha de sentirse bien un hombre de exquisita formación, de inteligencia preclara, de comportamiento social correcto, de lecturas profundas, de vida levantada sobre la savia y las virtudes de los libros, y que de pronto se ve envuelto en la vorágine de un megalómano que le asalta y le reclama a viva voz: la bolsa o la vida.

En su controversial libro El ocaso de la nación dominicana, Manuel Núñez habla de la traición histórica de los intelectuales dominicanos ante la narración de hechos sobre las batallas libradas con Haití, ¿comparte esos criterios?

JRL: El ensayo de Manuel Núñez es valiente y clarifica muchas cuestiones que los afectados por su pensamiento no van a aceptar nunca. Creo que es un gran libro y, en su momento, fui quien más espacio le dedicó en mi suplemento literario a esa obra, escribiendo tres comentarios que están in extenso en uno de los volúmenes de “Espacios y resonancias”.

Jean Price Mars es un nombre clave para la creación de una ideología que acusaba al dominicano de racista y a quien los historiadores dominicanos lejos de enmendarle la plana, han rendido culto, ¿cómo definir esa actitud?

JRL: Price Mars es un escritor interesante, digno de ser estudiado a fondo. Analiza la realidad de su pueblo en contraposición con el nuestro, pero no es cierto que hace concesiones a esa realidad que enfoca. No es solo Price Mars, por su nombradía y prestigio es el que mayores menciones recibe, hay otros historiadores y literatos haitianos que sostienen pensamientos controversiales con respecto a la dominicanidad. El prejuicio crece de aquel lado, como ha crecido del mismo modo de éste. Un historiador marxista me contaba una vez, cuando visitó Haití, que entonces fue cuando se dio cuenta que allá el prejuicio anti dominicano es mayor que aquí el prejuicio anti haitiano. Y repito, no es solo Price Mars, es Dorsainvil, es Bellegarde, es Madieu, es Jacques Stephen Alexis (cuyo padre del mismo nombre, por cierto, se puso a los pies de Trujillo en alguna ocasión), es René Depestre, que nunca quiso pisar nuestro territorio, es Edwidge Danticac…en fin, es una norma de conducta, un prejuicio histórico a dos bandos, un dilema sociogeográfico que no parece tener fin.

Todos conocemos de su admiración y defensa del patricio Juan Pablo Duarte y muchos consideran que el mundo de hoy es mucho más abierto a la visión que se tenía hace décadas sobre las nociones de patriotismo y nacionalismo, ¿es tan importante ser seguidor de Duarte en estos tiempos?

JRL: Decía Emilio Rodríguez Demorizi que los dominicanos debíamos ser “duartianos” en toda la extensión de la palabra”. Yo le creo. Esta actitud no tiene que ver con el tiempo ni con la edad, con las visiones cambiantes de nuestra época, tiene que ver con nuestra supervivencia como nación. Me entristece leer los comentarios degradantes contra el Padre de la Patria de hacedores de opinión e incluso, en algún momento, de dirigentes políticos. Hemos de aligerar los prejuicios ultranacionalistas, pero jamás abandonar el ideario duartiano que es lo que da sustento y memoria a nuestra nación. Lo contrario es la hecatombe. Antes del corte del 37 fue la matanza en Santiago y el degüello de Moca. Son sucesos aterradores. Sus responsables, de lado y lado, enturbiaron la historia de ambos pueblos unidos geográficamente como siameses trágicos, al decir de un gran pensador. Y el daño ha sido irreversible para la cohabitación desprejuiciada. Estamos obligados a entendernos, pero sin abandonar a Duarte y su pensamiento, que nunca fue anti haitiano, sino que fue de lucha tenaz contra la opresión que impedía que fuésemos una patria independiente.

Tuvimos a una Salomé Ureña, también a una Aida Cartagena Portalatín e incluso, en la narrativa a una Hilma Contreras, mujeres de una formación humanística reconocida, ¿cree que las jóvenes poetas y las jóvenes narradoras tienen posibilidad de ocupar parte del espacio que legaron esas creadoras?

JRL: No solo de ocuparlas sino incluso de superarlas. Tenemos muchos nombres que son fieles continuadoras de esas estelas de nuestra historia literaria. Como poetas, como narradoras, como ensayistas. No solo deben ocupar ese legado, sino que lo han ocupado ya con firmeza y seguridad. Todo paradigma se venera, pero puede, y debe, ser superado.

¿SIGUE SIENDO REPÚBLICA DOMINICANA UN PAÍS DE POETAS Y CUENTISTAS, O LA NOVELA ROMPIÓ ESOS ESQUEMAS?

JRL: Sigue siendo un país de grandes nombres en la poesía y el cuento. La novela tiene sus oficiantes consagrados, pocos pero de mérito. Y la nueva novela dominicana vino de donde menos se pensó: de la llamada diáspora. La inició Julia Álvarez, a quien admiro mucho, tremenda escritora, y siguió con Junot Díaz y más recientemente con Rita Indiana, que es un ejemplo extraordinario de ruptura con la novelística dominicana tradicional, por decirlo de algún modo. Y también debo mencionar a Rey Andújar. Y del patio, a Pedro Antonio Valdez, Luis R. Santos, Emilia Pereyra, hay varios nombres que se han ganado limpiamente su espacio.

¿HACE FALTA UNA CRÍTICA LITERARIA SERIA Y OBJETIVA O ESTAMOS BIEN A LA LIBRE, SIN QUE NADIE ENFILE LOS CAÑONES HACIA LA LITERATURA DOMINICANA?

JRL: Ya lo hemos dicho, Néstor. Necesitamos una crítica cotidiana, no libresca, poblada de citas y malabares lingüísticos; una crítica diarial o sabatina o dominguera, que el lector y no solo el escritor, busque para orientarse en sus lecturas y para encontrar un punto de arranque en su próxima compra de libros. Yo nunca he visto las cosas sino es de ese modo. Lo otro es pura academia y esa actitud es buena, pero no nos salva del deterioro de nuestra lectoría y de la soledad que acosa a nuestros escritores con sus obras. Antonio Fernández Spencer decía que la única crítica que necesitaba nuestra literatura era la que ayudara a los potenciales lectores a acercarse al libro y adquirirlo, no a ahuyentarlo de ese propósito.

¿Qué cree que falta en República Dominicana para que el escritor y la escritora real, quien trabaja en un ejercicio sincero, cuente con las herramientas que faciliten su ejercicio, tomando en cuenta un mercado editorial prácticamente complejo cuando no inexistente?

JRL: Que incorporemos sus legados, sus atributos y sus cualidades a la plataforma de desarrollo nacional. Crear lectores, crear crítica y crear mercado, al tiempo que se va haciendo la escritura. No pueden existir otras herramientas mejores. Nuestro mercado no es complejo, no existe que es cosa diferente. Crearlo es la tarea inmediata desde hace rato. ¿Cómo? Ya hemos soltado algunas claves, pero hay otras muchas.

¿Qué opina del desdén que se muestra desde muchos ámbitos hacia los autores dominicanos y las preferencias de autores del exterior sobre nuestros escritores, es cierto que esto se debe a que tienen una mayor calidad o que se trata de una realidad impuesta por las propias deficiencias sistémicas del país?

JRL: Ese es un problema común en cualquier geografía. Desde luego, no toda geografía crea un Martí o un Rubén Darío. Y entonces, nacen aquí las diferencias. Pero, leer y disfrutar y buscar la buena literatura no tiene fronteras. En la literatura no existen limitantes que entorpezcan su buen rumbo. Nadie me va a quitar la posibilidad de disfrutar a un Vila-Matas o a un Javier Cercas, Ian McEwan, Ismaíl Kadaré, Julia Navarro o Yasmina Khadra…En mi caso, lo hago sin dejar nunca de lado a los narradores o poetas nuestros. No es problema de sistema, es cuestión de vocación por la lectura, para el que la geografía solo cuenta para identificar nacionalidades, y donde las fronteras nunca, nunca, deben ser motivo para cerrar puertas al conocimiento. Que conste, me ufano de ser de los que están siempre al día en la literatura dominicana, yo leo a mis escritores del patio. Pero, si otras literaturas llaman más la atención a los escritores nuestros que se afanen en superarla.

¿Qué escritor o escritora dominicana lo representa y por qué?

JRL: Nunca lo he pensado. Tal vez porque la literatura no es un acto de representación o de delegación de intereses. Es un acto de creación, de reflexión y de juego con la palabra y sus designios. Y esa es tarea personal, no delegable.

¿EXISTEN LAS FRONTERAS EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO?

JRL: Lamentablemente, sí. Y pareciera como si cada vez se ahondaran más esas fronteras. Empero, la ola de refugiados que se arriesgan en embarcaciones frágiles y superpobladas, huyendo de la guerra y del hambre, obliga a reflexionar profundamente sobre este tema. El papa Francisco está poniendo la nota central en este asunto. Ignorar a los migrantes es un pecado capital. El mundo, tarde o temprano, tendrá que tumbar muros y eliminar fronteras para que la humanidad pueda disponer libremente de cualquier pedazo de territorio que decida convertir en su nueva patria. Es cuestión simple de sobrevivencia.

¿CÓMO REPENSAR UNA REPÚBLICA DOMINICANA EN LA COYUNTURA ACTUAL Y DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CULTURA?

JRL: Desde la óptica global, necesariamente. Los localismos han muerto hace rato y hace rato también el mundo interconectado, cada vez más, está exigiendo un cambio de mentalidad y una modificación del pensamiento centrado en el individualismo. Los isleños, como nosotros, debemos llevar la delantera en este nuevo esquema para poder superar el estrecho cerco insular que nos ha mantenido tantas veces fuera de nómina en los progresos del mundo. La cultura es un pilar fundamental en cuanto nos proporciona una identidad con la que podemos crear nuestra marca propia frente al mundo, no para enfrentar desafíos inútiles como los de la confrontación con otras geografías, sino para que bajo ese sello podamos ser capaces de crear una “denominación de origen” con la que ofertemos nuestras virtudes y talentos. Hemos progresado mucho en los poco más de cincuenta años de posdictadura y posguerra. Ahora, debemos mostrarnos al mundo con la oferta de posibilidades múltiples que cargamos encima, aunque a veces no nos damos cuenta. En la cultura, y no solo en la economía, está la clave.

¿Qué opina de la situación actual de los escritores dominicanos? ¿Quién es escritor, el que escribe o el que publica?

JRL: El que sabe hacer buen uso de la palabra y transmite esa virtud de forma enérgica y con sentido de disciplina. Lo he dicho ya en algún otro lugar: el ejercicio literario es una virtud de difícil acceso y destinada solo a algunos mortales escogidos. Hay tantos que intentan escribir un libro –me remito solamente a la escritura literaria- y no logran alcanzar la meta con eficacia. O los muchos que se pasan parte de sus vidas escribiendo, y osadamente publicando lo que escriben, y hasta algún nombre alcanzan en el armazón del falaz pregón comunicacional, y sin embargo nunca ascienden al nivel que les permita considerarlos realmente como escritores de valía. Tome usted y deje.

¿EXISTE UNA POESÍA Y EN TÉRMINOS GENERALES UNA LITERATURA DOMINICANA? ¿QUÉ NOS FALTA?

JRL: Claro que existe. Cómo puede negarse. Está ahí, a la vista de todo el que quiera verla, conocerla y apreciarla. Y nunca se ha detenido ese proceso de formación y desarrollo de nuestra literatura. Siempre, sobre la marcha, algunos van tomando la antorcha. Nos falta más visibilidad dentro y fuera, mayor aprecio del oficio de la palabra, mejor proyección, un programa de mercadeo del producto literario…pero el material anda por ahí y hay ejemplos notables de avance que no debieran merecer el desprecio de la crítica que acosa y hunde.

¿QUÉ OPINA DE LOS AUTORES JÓVENES DOMINICANOS?

JRL: Constituyen la esperanza, el porvenir de esa literatura nuestra. Los consagrados ya hicieron su historia, toca ahora a esos autores jóvenes hacer el relevo. Algunos ya lo están haciendo, aquí o en Estados Unidos, con muy buenas perspectivas. Tengo mucha fe en la juventud literaria nuestra, sean poetas, cuentistas o novelistas en agraz.

Finalmente, de José Rafael Lantigua, ¿cuál es el legado que desea dejar, que los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan entender las razones de su pensamiento y de sus actitudes intelectuales de escritor comprometido con la causa de su país, que mira su entorno y reflexiona?

JRL: Los legados los fija la posteridad, querido amigo. Si acaso hacer saber que el oficio de la escritura no es moda ni búsqueda de estatus social o político, mucho menos económico. Tampoco es un medio de movilidad para hacerse notar en la sociedad. Quien piensa de ese modo no tiene conciencia de la trascendencia de la misión del escritor y las coordenadas de esa vocación. A lo sumo, tener bien claro, para quien decida asumir el reto de la escritura con sentido de disciplina y entrega y respeto por la palabra, que las limitaciones económicas o sociales no son óbice para dejar de avanzar en el propósito. Tal vez sean, y hay muchas vidas referenciales en la historia de la literatura universal, en vez de un freno un aliciente. El compromiso del escritor es con la palabra y sus alcances, con las letras y sus dimensiones, con la literatura que construye y sus dominios. No está obligado a nada más. Su obra, luego, se encargará del resto.