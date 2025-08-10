Estaba en segundo curso de primaria. La maestra, Melania, nos dejó una tarea sobre canciones. La canción debía ser una que nuestros padres nos enseñaran y debíamos copiarla en el cuaderno y, me parece, cantarla en clases.

Para cumplir con la encomienda, mi mamá me enseñó una canción infantil que cantaba cuando era niña, en una época en que hacía largos viajes a pie para ir a la escuela o buscaba agua en una lata de aluminio que balanceaba en su cabeza.

“Mambrú se fue a la guerra”. La canción sonó dulce en su voz. No reparé en sus detalles hasta que tomé el dictado de sus letras e hice unos dibujos, de los que recuerdo con mucha nitidez uno: en el que iba Mambrú, muerto, en un ataúd con tapa transparente. A esa edad, casi con ocho años, no tenía mucho sentido sobre la muerte, la guerra y el dolor.

Tan emocionada me sentí con el ejercicio, que lo atesoré como algo único entre mi mamá y yo. Canté y tarareé por semanas esa canción. Años después, en otro país y lejos de mi madre, el recuerdo musical se convirtió en una memoria apreciada, junto a otra canción que aprendí mucho más temprano en mi infancia, y que no sentí parte de nada hasta que estuve lejos del pequeño patio de la escuela Don Tito Salas: el himno nacional del país en el que nací.

***

“Mambrú” y “Gloria al Bravo Pueblo” tienen en mí el peso del recuerdo. Es una especie de cariño acogedor que no tiene nada que ver con guerras, ni muerte, ni espíritu patriótico. Sus melodías, y letras, están ancladas en otro lugar. La primera, en visiones sencillas de una niña dibujando un soldado muerto, dentro de una caja transparente con una rosa roja encima, luego de aprender una canción que mi madre cantó muchos años atrás, siendo también una niña que, a diferencia de mí, tenía quizás el vago sueño de irse del lugar en donde estaba, y la segunda, con la emoción sincera de querer salir a jugar mientras una maestra me explicaba el significado de los colores de una bandera con un arco de estrellas.

¿Qué sentido tienen estas canciones heredadas si no las llenamos de nosotros mismos?

***

A veces saber el origen de aquello que ha sido adquirido y modificado a través de lazos de amor, cariño, nostalgia y vivencias suele ser chocante. Muchas de las melodías y canciones que están enlazadas a nosotros por esas vías, fueron creadas por impulsos que distan del sentido que le hemos dado.

“Mambrú”, la canción infantil que tiene el color de la sonrisa de mi madre, resulta estar inspirada supuestamente en la figura de un militar y político inglés, compuesta por los franceses para burlarse de este personaje, quienes tras librar la batalla de Malplaquet en 1709, durante la Guerra de Sucesión Española, lo creían muerto. Obviamente, el militar inglés no se llamaba Mambrú, sino John Churchill, el primer duque de Marlborough. El particular apodo musical fue una deformación de su título nobiliario. Si se lo preguntan, sí, fue antepasado del ex primer ministro británico Winston Churchill.

De este origen me enteré hace pocos años, movida por la curiosidad. Nada más lejano de lo que la canción significa para mí.

***

Con “Gloria al Bravo Pueblo”, el himno venezolano, me pasa algo: es una especie de memoria automática. Con solo escuchar sus primeras tonadas empiezo a cantar casi de manera mecánica. Es una memoria sin esfuerzo. Pero contrario a lo que me enseñaron al empezar mi escolaridad, con su canto no recuerdo a los héroes de la independencia venezolana, ni las batallas libradas por Simón Bolívar y sus comandantes, ni sobre la Gran Colombia, ni siquiera me viene a la memoria nada sobre Francisco de Miranda (personaje bastante interesante, de paso, y cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo, en París, Francia).

No. Lo que suelo recordar es un árbol frente al cual estaba el asta de una bandera, y donde niños y niñas se formaban para cantar esas tres estrofas con un coro, y con ello el timbre, los mandatos de maestras y maestros, el cuartillo de leche que repartían a la hora del recreo, los juegos dentro de las aulas, el camino de regreso a casa, ansiosa por llegar y contar las novedades del día a mi abuela o a mi madre.

Luego la migración me regaló otro himno, que también suelo interpretar en automático, que me enlaza a cosas distintas a las que se supone debe evocar: a mi abuela sentada frente a nosotros, llorando, buscando las palabras para explicar la ausencia de mis padres, de un colegio sin patio, ubicado en una segunda planta, donde el recreo era en un pasillo; la primera vez que fui a la playa de Boca Chica; los árboles de almendras en la avenida España; el constante mar Caribe… y la aceptación de elegir las raíces más allá de un lugar de nacimiento.

***

Dos de la mañana. Otra vez la curiosidad. Leo “Apuntes para la historia del Himno Nacional Dominicano”, de Arístides Inchaústegui.

Contrario a “Gloria al Bravo Pueblo”, el Himno Nacional dominicano no fue gestado durante la lucha independentista de 1844, sino entre dos conocidos, el profesor Emilio Prud’Homme y el músico José Reyes, que vivían en la misma calle.

Descubro que antes de “Quisqueyanos valientes alcemos”, cuando Emilio aún no nacía y José era un niño pequeño, se escribió y musicalizó un himno que decía en su coro: “Al arma, españoles/Volad a lid!/Tomad por divisa/vencer o morir!”. La escribió Félix María del Monte, quien formó parte de La Trinitaria, ese grupo que gestó Juan Pablo Duarte para lograr la independencia de la parte este de la isla, ocupada por Haití. Después hubo otra composición, el “Himno a la Restauración, inspirado en la gesta de Capotillo”, liderada por Gregorio Luperón, contra la anexión a España.

Dos himnos que no “pegaron” ni llegaron a ser considerados como la canción patria para la República. Otros también fueron compuestos y cantados, corriendo la misma suerte.

Casi 40 años después de la independencia de 1844, José Reyes escuchó el himno de Argentina y se inspiró. Buscó a Emilio Prud’Homme y le pidió poner letra a una música que escribía como himno patriótico. La presentaron en una velada en 1883. En ese momento, la primera estrofa decía: “Quisqueyanos valientes, alcemos/Nuestro canto con viva emoción/Y la aurora feliz saludemos/de la Patria y la Restauración/Salve el pueblo magnánimo y fuerte/Que si es esclavo en un tiempo gimió/Tras el grito de ¡libre o la muerte!/Su cruzado pendón tremoló”.

Este himno, dicen, caló tanto que un día un emocionado Reyes escuchó a un vendedor ambulante tararear la música de su himno. Al año siguiente, en 1884, fue el himno con el que recibieron los restos de Duarte, traídos de Venezuela (ese lugar en donde nací) a República Dominicana. Pero no se oficializó, por lo que se dieron, según “La Historia de los Himnos Dominicanos” de José de Jesús Ravelo, situaciones tan particulares como la rendir honores al presidente dominicano Alejandro Woss y Gil con una polka que se tocaba en un circo de acróbatas o la de Ulises Heureaux, ordenando que lo saludaran con La Marsellesa, el himno de Francia.

Sobre el himno de Reyes y Prud’Homme hubo quejas y discusión por la letra, considerada “pobre” para algunos. Y hubo intentos de cambiarla. En 1897, Federico Henríquez y Carvajal escribió otra versión para la música de Reyes. También se convocó un concurso para lo mismo, una iniciativa que fue descontinuada luego de que el tema llegara al Congreso, con cambios en sus letras, hechos por Prud’Homme. Fue aprobada como Himno Nacional, pero el presidente Ulises Heureaux (en esencia, dictador) decidió engavetarla. Y no fue hasta 1934, cuando Rafael L. Trujillo, que en ese momento no se consideraba el dictador que llegó a ser, “desengavetó” el tema y promulgó la composición como Himno Nacional.

Para entonces, José Reyes y Emilio Prud’Homme habían muerto.

***

¿Qué significa un himno? ¿Cercanía? ¿Añoranza? ¿Identidad? ¿Búsqueda? ¿Despedida? ¿Encuentro? ¿Un lugar? ¿Un no retorno?

La letra del himno venezolano no ha cambiado desde su original, creo. Su música, sí. El dominicano, en cambio, sí fue “corregido” en su letra, pero su música se mantiene casi igual que el día en que Reyes, emocionado, escuchó el tarareo del vendedor ambulante. En ambos países hay leyes que prohíben su modificación.

Por una obvia necesidad, los himnos terminan teniendo una forma definitiva. Pero, en el fondo, pueden ser como una canción infantil que habla de guerra y muerte, pero solo tiene sentido en la emoción de lo que se espera, y en la voz de lo que se ama.