Concluye la filmación de “Data Dump”, el thriller psicológico del director dominicano César Rodríguez

“Data Dump”, la película más reciente del director de diáspora dominicana César Rodríguez, terminó su periodo de filmación luego de “23 intensos días”.

El director explicó que grabó de 8 a 9 horas diarias en Charlotte, Carolina del Norte, junto con un equipo que calificó como maravilloso.

Esta producción independiente trae una propuesta moderna que integra dilemas morales con el terror de los riesgos presentes en la tecnología.

El “data dump”, o “Volcado de Datos” en español, es un proceso mediante el cual una gran cantidad de datos o archivos es transferida de un sistema a otro mediante una red que los conecta. En las empresas, esta transferencia masiva se utiliza con frecuencia según un departamento pueda necesitar estos archivos disponibles en otro.

El problema radica cuando estos datos son volcados a la entidad incorrecta a través de filtraciones. En la era digital, los datos son un elemento valioso del que muchos desean apropiarse y que pueden ofrecer información confidencial y vulnerable de sus dueños. Los hackers saben esto y operan a consecuencia.

Partiendo de esto, Data Dump propone una historia protagonizada por un perturbado hacker que se dedica a robar y vender estos datos, al tiempo que espía a mujeres a través de sus cámaras en dispositivos electrónicos.

Pronto este hombre se ve envuelto en un dilema moral al descubrir tras la agresión de una de las mujeres que observa, una siniestra conspiración que le hace cuestionarse si debería intervenir y salvar a esa mujer, aun con el riesgo de exponerse a sí mismo.

Data Dump plantea un concepto actual y relevante para el contexto digital en el que vivimos, entrelazando una historia de suspenso psicológico con paradigmas morales sobre la privacidad y el uso de la tecnología.

Como película independiente, la grabación de DATA DUMP fue posible gracias a al esfuerzo en conjunto de todos los integrantes del grupo de filmación, quienes aportaron sus propios recursos para llevarla a cabo. Este punto fue, según su director, el mayor reto de la película.

César puntualizó que la película tiene un valor de medio millón de dólares, pero que ellos ya tenían las herramientas, equipos y locaciones necesarias para realizarla. Lo único que les faltaba era la comida para todos los días de rodaje.

Afortunadamente, el grupo pudo conseguir un patrocinio de la pizzería Mario’s y una franquicia de comida de origen latinoamericana. César Rodríguez agradeció profundamente a Dalton Espaillat, el dominicano dueño de “Sabor”, que suplió gran parte de la comida que consumió su grupo en los días de filmación.

“Sin él no se podría haber realizado la película”, dijo el director sobre su compatriota.

De igual forma, César destacó los integrantes de origen dominicano que formaron parte de su equipo: Brandon Russo y Miguel Ovallos. Con experiencia previa en filmar junto a este director, ambos se trasladaron desde República Dominicana hasta el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, justo para participar en este proyecto.

Además, el proceso de edición está dispuesto a realizarse en la República Dominicana, en manos de Alexander Nadal Piantini, quien edita también “A veces grito”, una colaboración de César Rodríguez y Freddy Ginebra como guionista.

César Rodríguez, director del proyecto, expresó que este ha sido “un verdadero trabajo de amor” que cobró vida “por un equipo extraordinario”.

César agradeció el trabajo de Matt Wallace, productor; Susan Covington y Adan Ontiveros, productores ejecutivos; Steve Saxon, encargado de cinematografía y sus asistentes de cámara Miguel Ovalles y Rachel Taylor; Juan de la Torre, Operador de DJI Ronin; Brandon Russo, diseñador de producción; John R. Zuppo, primer asistente de dirección; Enmanuel Marmolejos, supervisor de guion; Kezia Montaque, Lahocine Boussaber, Wesley Jones y Oleksii Taraban, equipo de sonido y la empresa “Argon Core Combat Choreography”, especialistas en el manejo de armas para filmación.

De igual forma, el elenco de la película estuvo compuesto por DeeJay Sturdivant, Paula Tamayo (también coordinadora de acrobacias), Banu Valladares, Brandon Wheeler, Jennifer Streu, Levi Davidson, Buck Davidson, Buff Faye y el actor principal, Jay Cohen.

Jay Cohen también escribió junto con César Rodríguez el guion, asistidos de manera parcial por la inteligencia artificial.

“Dirigir esta película ha sido un viaje inolvidable y estoy más que orgulloso de lo que hemos logrado juntos. “Data Dump” es la prueba de lo que la pasión, la colaboración y la resiliencia pueden crear”, expresó el director, felicitando y recordando el trabajo realizado por todos en conjunto.

Actualmente, la distribución de la película se encuentra en proceso discusión, pero el plan que tienen para ella es que pueda formar parte del catálogo de una plataforma de streaming.