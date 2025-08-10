Talleyrant Murat es un hombre de derecho. Graduado en varias universidades internacionales posee estudios superiores en México y España y Colombia. Además, tiene un nivel profesional y humano envidiable. No me equivoco en llamarlo un hombre culto. Además, combina su práctica profesional con el ejercicio de la escritura para no olvidar su vena creativa. Con ella, nos relata sus experiencias vivenciales con su prosa descriptiva a la que aorta importantes valores e información valiosa, cuya lectura llama la atención de sus lectores.

El pasado año, Murat dio a conocer su más reciente obra literaria titulada

“El calamar gigante de Noto”, un ensayo narrativo que recoge la experiencia de una pequeña comunidad de Japón en tiempos del Covid-19. Las autoridades de esa ciudad idearon una idea para atraer al turismo y con ello generar importantes fuentes de trabajo a sus comunitarios.

Este comentario no se extenderá más para comentar el contenido de esa obra que, además, tiene la virtud de resumir el relato dentro de ciento treinta y dos páginas. Cada cuartilla de la obra es una experiencia lectiva que nos habla del poder de síntesis de su autor y de su sagacidad como escritor.

Leer este libro constituye una oportunidad de enfrentar la obra de un escritor que sabe ser original. Trae a su literatura episodios de otras sociedades que pueden resultar de interés para los dominicanos.

La obra está a la venta en Cuesta, Centro del Libro.