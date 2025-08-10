El cine siempre se ha destacado en poner de moda géneros que a través del tiempo identificaban las décadas. Por ejemplo, durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado primó mucho el llamado Cine Negro. Asimismo, para dicha época estaban de moda los Musicales. Y es que el cine puede en algún momento marcar tendencias de moda, ideas políticas, dramas de la vida y así sucesivamente.

A comienzo de la década de los años setenta del siglo XX, la industria cinematográfica (específicamente Hollywood) comenzaba a producir películas enfocadas en catástrofes; ya que estaban obteniendo grandes beneficios económicos. Una de ellas es la película “Aeropuerto” del 1970.

Con un argumento simple pudo captar la atención del público. La trama sigue múltiples líneas argumentales que se cruzan, ya que está de por medio la tormenta que los azota. Conflictos matrimoniales, la mujer que quedó embarazada fuera del matrimonio, el pasajero que siempre queda sospechoso, la ambición y la responsabilidad profesional hacen del guion, un enfrentamiento constante bajo la sombrilla de una catástrofe sobre la mayor tormenta de nieve en donde pudiera ocurrir el verdadero infierno si la aeronave se estrella.

El drama y el suspenso siempre está latente ocasionando una angustia al espectador. Ese es el objetivo del director George Seaton en todo momento. La música compuesta por Alfred Newman juega un papel importante en este tipo de filme; ya que la misma pasa a ser un personaje más en la trama porque agudiza la tensión.

En las otras categorías técnicas como los efectos de sonido están muy bien; pero si de algo adolece el filme, es en la estructura del guion porque no es necesario una estructura muy profunda dado el tipo de género en cuestión.

Es por ello, que para llamar la atención del público era necesario el contar con una pléyade de artistas de primera línea como eran: Burt Lancaster, Jacquelinne Bisset, George Kennedy, Dean Martin, Helen Hayes, entre otros para ser atractivas para el público en general.

La cinta cumple con su cometido de pasar un buen rato, y si de algo pudiera servir el estreno en 1970, es porque inició una etapa de películas con este tipo de argumento para atraer grandes ingresos en taquilla tales como fueron sus secuelas, así como, “Las aventuras de Poseidon”, “Infierno en la Torre”, “Terremoto”, “Tiburón”, entre otros filmes que llenaron las pantallas de cine de los años setenta del siglo pasado.

En fin, si desean comenzar un periplo por este cine de catástrofes, “Aeropuerto” sería la entrada para otras tantas a los cinéfilos de todo el mundo.

Curiosidades:

1) “Aeropuerto” está basada en la novela homónima de Arthur Hailey, con este filme marca el inicio del género de cine de desastres.

2) Uno de los grandes músicos del cine clásico lo habría sido Alfred Newman y esta fue la última película el cual le puso su partitura.

3) El único actor que aparece tanto en este filme como en sus secuelas es George Kennedy, en el papel del mecánico Joe Patroni.

4) Obtuvo nueve candidaturas al premio Oscar: mejor película, mejor actriz de reparto, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor guion adaptado, mejor música, mejor montaje, mejor sonido, y mejor vestuario. Solamente ganó uno como actriz de reparto.

5) Tuvo un presupuesto de diez millones de dólares y obtuvo ingresos cerca de los ciento treinta millones resultando un exitazo que conllevó a varias secuelas y otros filmes dedicado a los desastres.

6) Tuvo tres secuelas: Aeropuerto 75, Aeropuerto 77 y Aeropuerto 79: Concorde, todas con el mismo argumento.

7) Como ironía del destino el avión Boeing 707 que se usó en la película, se estrelló en 1989 Sao Paulo, Brasil.

Nota: Es posible que para poder ver este y otros filmes clásicos, es necesario tener algunos de los canales streaming que se encuentran en el mercado o alquilarla vía Amazon u otras plataformas digitales.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Título Original: Airport

Año: 1970

Duración: 137 minutos

George Seaton: Fue un director, productor, guionista estadounidense el cual legó algunas obras emblemáticas tales como: “Milagro en la calle 34thl”, “La angustia de vivir” y otros.