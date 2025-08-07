El cine coreano enfrenta con valores artísticos el tema de la venganza. Tal vez, su más notable cultor sea el maestro Park Chan-wook quien demostró un abanico de posibilidades vengativas con su laureada trilogía: “Simpatía por el señor venganza” (Un joven al que le sacan un riñón para venderlo en el mercado). “Old boy” (un padre de familia encerrado por diez años sin saber las causas del encierro ni el por qué lo sueltan) y “Lady vengance” (una sinfonía trágica de una mujer que es encarcelada injustamente y a su salida de prisión aniquila a los culpables de su encarcelamiento).

El filme que comentamos hoy, “Ballerina” se inscribe en esa serie de productos cinematográficos vengativos. En este caso, la mujer asume un papel protagónico frente a agresores y forajidos que abusaron de su amiga. Algunos ejemplos recientes se pueden hallar en la trilogía de Quentin Tarantino “Kill Bill” o en el western “The kid and te death”, protagonizado por el inolvidable Gene Hackman.

Aunque molesta tanta sangre y combates donde priman las artes marciales, “Ballereina” sale adelante por su poder de síntesis y estética bien equilibrada.

Esta es una película donde hay hallazgos fotográficos de interés, primeros planos encuadrados a la perfección, feedbacks donde la historia de las dos amigas capta al espectador y el ritmo cinematográfico transcurre de sorpresa en sorpresa, como debe ser en un thriller de acción que aspira a algo más que el simple entretenimiento.

Por estos días, la crítica internacional se mueve entre la frustración y el facilismo. Frustración ante la ausencia de dramas sociales de interés, como aquellos que en el siglo XX llenaron la pantalla. Y facilismo porque toda obra de violencia y muerte es mirada bajo la óptica de la debilidad argumental, sin tomar en cuenta los elementos artísticos que aporta el director.

Creo que “Ballerina” no es una gran película, pero tampoco es un producto desechable. Cuenta con valores suficientes para sacarla del montón de subproductos que inundan los canales streaming hoy día. Y aplaudo la demostración de su protagonista Jeon Jong-seo, quien ya sobresalió en el filme de su compatriota Lee Chang-dong “Burning”, basado en un cuento del célebre narrador nipón “Haruki Murakami.

Ficha técnica:

País: Corea del Sur. Año: 2023. Duración: 93 minutos. Director y guion: Lee Chung-hyun. Reparto: Jeon Jong-seo, Park Yu-rim, Kim Hi-hoon, Shin Se-hwi y Kim Mu-yeong. Sinopsis: Una joven solía trabajar como guardaespaldas. Otra joven es su amiga, que es bailarina. Ella le pide un favor a la ex guardaespaldas quien sale a buscarla tras una llamada enigmática y encuentra sobre su cama un mensaje pidiéndole venganza.