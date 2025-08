La posmodernidad es hermafrodita, por no decir otro sustantivo más impropio. Los problemas que agobian al mundo son casi iguales en todos los países. Falta de comida, empleo, transporte, vivienda… O sea, nada de lo visto en el filme coreano “Wall to wall”, es ajeno. Si escribo sobre él es porque su guion incluye dos temas de interés en un mundo que va perdiendo su identidad, donde el individualismo y el arrendamiento de viviendas convocan al ser humano que ha ahorrado recursos suficientes para disfrutar otro estilo de vida. Sucede en todas partes, pero más en una sociedad como la coreana, llena de valores autóctonos y de un cine que desde su creación ha crecido con luz larga.

“Wall to wall” se resume por doble vía. Entre algunas virtudes, sobresale la buena pinta de su guion. Primero, llama la atención el método de ahorro de un joven para alcanzar el pago inicial de un lugar decoroso para vivir; después se logra un retrato patético del nivel de convivencia que debe existir en un edificio residencial, donde las sospechas, la culpabilidad y el afán de lucro están por encima de las relaciones humanas que debieran existir. Lo demás cae a la cuenta de un thriller donde la anécdota señorea y el drama se vuelve un cliché, con fotografía poco elegante y música incidental que se repite una y otra vez sin justificación alguna.

Dentro de esta madeja de descuidos técnicos, sobresale la ambientación que justifica la existencia de rascacielos defectuosos, construidos para endeudar a un inquilino deslumbrado, así como la presencia de avivatos que provocan situaciones de inestabilidad para obligar a cada inquilino a vender el supuesto lujo que han adquirido a precio de vaca muerta. Mucha violencia y reiteraciones poco convincentes. Esta es una cinta ambiciosa que en su primera mitad llama la atención, pero después decae. Tal vez su director, aquí y allá, intentó acercarse a una zona tocada por Bong Joon-ho en “Parásitos”, pero no supo imprimir ese aire de creatividad coreana. Lo que pudo haber sido no se completó de ser, y lo que se vio, se acepta pero no convence. Además, sobra mucho metraje.

Ficha técnica:

Título en inglés: Wall to Wall. País: Corea del Sur. Año: 2025.Duración: 118 minutos. Director y guion: Kim Tae Joon. Reparto: Kang Ha Neul ( integrante del reparto de “El Juego del Calamar”), Yeom Hye Ran y Seo Hyun Woo. Sinopsis: En su afán por tener su propio apartamento, un joven agota todos sus recursos financieros, incluyendo ahorros, inversiones, préstamos e incluso la granja de su madre. Sin embargo, pronto se enfrenta a la dura realidad de los altos intereses y se ve atormentado por los molestos ruidos que provocan sus vecinos todas las noches.