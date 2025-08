Salud mental

Hace un mes que no hablamos. La última vez me llamó para uno de esos dramas familiares anclados en la comedia y la diversión. Criticamos y nos reímos.

Hoy, le escribo. No responde los mensajes. No lo quiero llamar. ¿Querrá hablar conmigo?

¿Habrá dejado que le corten otra vez la línea del móvil? ¿Se le olvidaron otra vez las contraseñas de sus dos cuentas en Facebook? ¿Estará enfrascado en algún enigma dentro de alguna página web? ¿Habrá recuperado el deseo de dibujar? ¿Estará hecho un caracol en su cama, con los ojos cerrados, dejando que el tiempo pase mientras él permanece? ¿Estará, otra vez, deseando no ser él? ¿Estará recordando tiempos mejores? ¿Estará lleno de ruidos en medio del silencio de su no lugar? ¿Estará ocupado haciendo maromas con sus monstruos?

***

Primer recuerdo.

El cuidado jardín. El gran rosal, la mata de flor de Pascua, las demás plantas, nuestra pequeña selva, nuestro pequeño, gran, mundo a explorar. Arrancamos flores, hojas, ramas. Construímos pequeñas casas. Las flores son las mujeres. Las hojas medinas son los hombres. Las flores pequeñas, niñas. Las hojas pequeñas, niños. Las hojas grandes sirven para el techo de las casas, que levantamos con las ramitas, luego de dibujar en la tierra un plano donde ubicamos los espacios para la sala, el baño, las habitaciones, la cocina. Tenemos un guión mental e improvisado. Damos voces, movimientos, situaciones y drama a nuestras personas flores, a nuestras personas hojas. Somos un niño y una niña. Somos dioses construyendo y dando vida a un pequeño mundo, que dos horas después queda destruído ante la advertencia de que no debemos maltratar las plantas del jardín, que no es un lugar para jugar.

***

Segundo recuerdo.

Día de entrega del boletín escolar.

“Es inquieto. No presta atención en clases. No trae las tareas”.

Hay reproches. Enojos. Decepción.

***

Tercer recuerdo.

Miramos el cielo.

-Eso es un oso

-No, eso es un elefante. ¿No le ves la trompa?

- ¡Ay, no! Eso es un oso.

-¡Mira esa! Es una jirafa. Mira, eso de ahí, es su cuello, largote.

-¡Sí! Es una jirafa. ¿Quieres comer tomate con sal?

-¡Sí!

***

Cuarto recuerdo

Tengo 13 años. Tú, 11.

-Es que no entiendo.

- A ver. Escribiste “pro” y es “por”. ¿No lo entiendes?

-No.

No quiere más dictados.

-Haces dibujos bonitos.

-Sí, me gusta dibujar, pero no me dejan dibujar.

***

Quinto recuerdo.

Tengo 20 años. Tienes 18.

Me hablas de conspiraciones de jirafas y elefantes. No te entiendo.

Te hablo de hombres y mujeres. Me hablas de flores y hojas. No te entiendo.

“El loco”, te dicen algunos. Te defiendo. Tú, te ríes. No le das importancia. Pero noto que en medio de tu risa, tu mirada se pierde, dejas de reír. Pones una cara seria.

Vuelves a hablar de jirafas y elefantes, de flores y hojas.

***

Sexto recuerdo.

“Él no tiene ningún problema. Es así. Es un relajado”.

“No seas exagerada. ¿Qué hizo qué? Seguro que ya anda probando algo por la calle. Ese es el problema de los muchachos de hoy. Hay que salir a averiguar con quién se está juntando”.

“Eso es falta de Dios. ¿Por qué no lo llevas a la iglesia?”.

“¡¿Qué lo lleve a dónde?! Eso no es necesario. Deja que suelte la edad del pavo. Ya verás. Mira, que está estudiando por fin”.

“Deja a ese muchacho tranquilo. En esta familia no se da eso. Tranquila”.

“Eso son sinverguenzuras de él. Es un sinvergüenza”.

***

Séptimo recuerdo

Es el día de su graduación. Está feliz. Estudió lo que le gustaba. Toma buenas fotografías, dibuja, hace arte.

Lo abrazo. Estoy feliz. Quizás exageraba.

-¿Sabes? Nunca fue un asunto de jirafas o elefantes, ni de flores y hojas. Es un tema de rinocerontes y espinas.

***

Octavo recuerdo

Camina agitado por el pasillo. Va de un lado a otro. Discute algo en voz alta. De repente, se detiene frente a mí. Me señala con el dedo índice de su mano derecha.

-¡Eso es lo que quieres!

-¿Qué quiero? No te entiendo.

-¡Qué lleguen y me lleven!

Toma el teléfono. No sé con quién habla. Me entrega el aparato y se va. Escucho el golpe fuerte de la puerta cuando la cierra.

-¿Y qué es lo que pasa?

-Lo de siempre.

- Te lo he dicho, eso es cosa del Diablo. Seguro haciendo cosas raras. Imaginate, con esa música que escucha. Ustedes…

Cierro la llamada. Me marcho.

***

Noveno recuerdo.

Tengo 31 años. Él, 29.

El patio del pabellón está poco cuidado. La edificación, de un piso, está pintada de un azul oscuro, casi negro. Si no fuera por el ruido de quienes están ahí, hablando, caminando, riendo, diría que es un lugar abandonado.

-No sabía que eso era así. Es horrible. Le pasaron corriente en la cabeza.

Me abraza, casi a punto de llorar. Aguanto mis lágrimas.

-¿Dónde está?

- Allí, en esa cocinita.

Lo saludo y voltea el rostro. Sonríe. Me saluda con el apodo que me dio mi abuela cuando era una beba. Fuma un cigarrillo. Conversamos. No parece el mismo, pero tampoco es el de antes.

-¿Ves esa nube?

-Sí

-Parece un oso.

***

Décimo recuerdo.

Tengo 44. Vivo en República Dominicana. Él tiene 42. Vive en Estados Unidos.

Últimas conversaciones. No quiere dibujar, no quiere tomar fotos, no quiere salir a la calle.

Miro sus fotos en las redes sociales. Es otro, de otro que nació de otro. Busco señales, banderas rojas, avisos. Necesito estar alerta. Adivinar un momento exacto, adecuado, para ayudarlo a seguir haciendo maromas con los monstruos.

Ocho horas después reviso los mensajes que le envíe. No me ha contestado.

Salgo a tomar aire al balcón. En el cielo veo una nube con forma de jirafa. Se me antoja un tomate con sal.