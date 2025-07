La nostalgia

Tenía una semana sin verla. Me acerco a abrazarla, la miro a los ojos. Me mira. Sonríe.

-Bendición, mi mamá.

-Dios te bendiga, mija.

Se queda mirando mi rostro.

-¿Sabe quién soy? Es una de sus nietas. Hija de Lidia.

-María.

-No, mi mamá. No soy María. ¿Recuerda mi apodo? Usted me lo puso.

Sigue su silencio. Me mira fijamente y sonríe otra vez.

-Eres María.

La volví a abrazar, con un nudo en la garganta. Cerré los ojos y busqué reconocer el olor de sus brazos, el que conozco desde antes de tener memoria. Me recompongo y la vuelvo a mirar.

-Soy Argénida.

Sonríe. Ahora me abraza ella.

***

José Cesteros murió. Muchos lamentan su muerte. No lo conocí más allá de verlo caminar por la Ciudad Colonial, que para mí siempre es y será “La Zona”. He visto sus cuadros colgados en las paredes de algunos apartamentos. A él, durante parte de mi temprana juventud, lo veía en el parque Colón o en La Cafetera. No le prestaba atención, estaba más atenta a ese presente de amigos y amigas, novios y los “casi algo”, soñando con futuros románticos o con pasados perdidos (la migración en la niñez te regala una melancolía atípica, temprana, que te hace añoñar la desmemoria).

Me hubiese gustado hablar con Cesteros en esa época, cruzar algún saludo, que me dijera alguna palabra. Pero para mí quedó como personaje de fondo de mis correrías juveniles en La Zona, comprando pucas a los peruanos, que realmente eran ecuatorianos, y besando sapos junto a la Catedral. Leer y escuchar a quienes sí tienen una memoria concreta de él en sus vidas, a quienes lo cuidaron o procuraron cuidarlo en sus últimos años y ver sus fotos junto a tantos, es una manera ahora de mirarlo desde su no existencia.

Entonces pienso en La Zona y en esas caminatas, encuentros y sueños de esa otra Argénida, la que nunca habló con Cesteros.

***

Con la muerte de Cesteros también llegaron los lamentos por La Zona, para ellos Ciudad Colonial, el ya no es lo que era. Me pregunto qué esperaban, pues no hay forma en que la vida sea vida, sin que los lugares, los presentes y las personas mueran.

Claro, entiendo lo dulce de extrañar eso que amamos, que nos hizo, que nos marcó. Ese deseo, casi compulsivo, de desear que este lugar, aquel lugar, esos lugares, correspondan a nuestra nostalgia, que permanezcan vivos como queremos que viva.

Así, mientras algunos suben fotos de La Cafetera con sus puertas cerradas, yo rememoro la última vez que estuve allí y la razón por la que no regresé...

Pero también sé que otros me miran con extrañeza y crítica cuando hablo de pucas y sapos besados, y entre ellos de sábados soleados, cuando salía del instituto de inglés George Washington, cruzaba al Parque Independencia y caminaba unos pasos hacía la Palo Hincado, para después continuar hasta quedar justo frente a la líneas peatonales, esperando la cortesía de los conductores, güagüeros incluidos, con el fin de alcanzar el paraíso de la calle el Conde.

¿De qué habla ella? Dirán, mientras piensan en los escritores en La Cafetera y en el Palacio de la Esquizofrenia, en los jugadores de ajedrez, en los pintores como Cesteros, en cuando el Conde no era peatonal, en la ruta de esos otros que tenían más fresca la memoria de la dictadura, de la otra dictadura de 12 años, de los desaparecidos, de las peñas, de las librerías y los poetas.

***

Rescato un texto, confesión de la muerte de una nostalgia. 16 de noviembre de 2006.

“Al llegar, luego de dos horas de retraso, caminé ansiosa hacía la salida del aeropuerto y afuera pude enfrentar mis recuerdos con la realidad que se desvelaba, poco a poco, ante mis ojos.

Cientos de luces, como estrellas caídas del cielo, alumbraban Caracas desde las faldas de las montañas que la rodean. Respiré y sonreí. El calor de la costa de Maiquetía me desperezaba, mientras un olor distinto invadía mi memoria.

Camino a casa (es difícil sentirla de esa manera) fui descubriendo otra ciudad distinta a las imágenes que celosamente guarde por más de 16 años. La mirada se me perdía en la inmensidad del paisaje, mientras recordaba mi otra mirada; la de mi niñez. Y mis lágrimas antiguas regresaron, silenciosas y tiernas, y me regalaron una canción nueva, mientras los duendes de mis fantasías se despedían, sin contratiempos, de mis manos.

Y todo era palpable, intensamente palpable. Los edificios altos, el latir continuo de la gente en la calles, el olor renovado, mi barrio…y de la casa que, imperturbable, había esperado el aliento de mis pisadas por tantos años. Extraña, si, pero indudablemente la misma que cobijó mis añoranzas de infancia.

Al recorrer sus rincones fui despidiendo las imágenes, que encerradas, habían aguardado mi regreso. Entonces todo estuvo vacío y pude besar a la abuela que, con ojos tristes, no reconocía a la joven que la saludaba y ver al tío, cuyo rostro el tiempo había cambiado.

Luego, presurosa, fui hasta mi habitación y abrí la ventana. Allí, delante del muro que me había arrebatado el paisaje, pude hacer las paces con mis recuerdos y dejarlos ir”.

Lo escribí hace casi 19 años. Me sané ese día de la melancolía atípica que heredé cuando me fui de ese lugar al que volví en ese momento.

Otras nostalgias llegarían.

***

-Sí, tú eres mi nieta…

Se detiene. Parece no encontrar el nombre que me debe, pero me mira con ojos de que he sido reconocida, otra vez, como cada vez que vuelvo y le hago la misma pregunta, y ella duda, y me llama por otro nombre, y yo le digo que ella sabe quién soy, que crecí ahí, en su casa, con ella, que hace muchos años, por un año, fuimos solo ella y yo, y fui en ese momento la niña más feliz del mundo. Y vuelvo siempre a ser esa niña feliz cuando me rodeo de sus brazos y reconozco el olor de su cuerpo, ese aroma que estuvo en mí antes de tener memoria.

Ella sigue siendo ella, aunque ya no sea ella.