Un Drive, Thru

Estábamos un grupo de amigos de la oficina, bajando frías en una chercha, hablando sin compromiso ni hacer bulto, pasándola bien en una esquina, cuando de repente un tipo que acompañaba a Manolete, el más viejo de la oficina, comenzó a hablar así:

-“Miren, yo no sé si es el momento, pero yo voy a decir lo que pienso de la Policía Nacional, jajajajaj, ustedes llevan muchísimo rato hablando y hasta discutiendo sobre el tema, sin saber de la administración de este país jajajajajajaj.

“Oiganme ahora, yo tengo un camión volteo Daihatsu arrumbado en una finca hace como tres años. Al no ocuparme de ello, se me perdió la matrícula. El proceso para recuperar la matrícula es declarar en la Policía Nacional, en Plan Piloto, la pérdida de la matrícula, te dan una carta constancia y vas a la Dirección General de Impuestos Internos a pedir un duplicado por pérdida de la matrícula, lo que cuesta todo 100 pesitos.

Una belleza.

“Pues este pasado jueves a las 8 am me apersoné en Plan Piloto a preguntar cuál era el proceso para obtener dicha carta y allá me dijo la encargada, una policía revejía: -Jefe, tiene que traer el camión para inspección de números de chasis… “ blah blah blah” todo un crucigrama.

“Yo le expliqué: -Está dañado en una finca y costaría unos 20 mil pesos traerlo en grúa, no es para venderlo, sino para repararlo, sólo quiero declarar la pérdida de la matrícula.

“Policía revejía: -No Don, tiene que traer el camión.

“Me guayé hasta el cielo de la boca. Saliendo como apaleado de ahí, me susurra un policía gorilón que me ve salir frustrado del ajetreo: -Tráigase par de miles Don mañana, a ver si le hacen caso.

“En la noche se lo comento a mi esposa, y ella siempre tan bella me busca 3,000 pesos y me dice: -Mi amor, vuelve mañana y mira a ver si hay mejor suerte.

“Al día siguiente me monto en mi carro y arranco para el Plan Piloto. Allá, llegando, o sea parqueándome, sin dejarme bajar del carro, se me tira otro policía, este era bien seco y como jalao: -Buen día mi Don ¿Qué busca?

“Necesito la carta de pérdida de matrícula y me rebotaron, pero un pajarito me susurró que si traía par de pesos eso se podía mover.

“Policía: -¿Trajo el dinero?

“ -Si, si, aquí está.

“-Don, déjeme presentarme bien, que con las prisas y estos calores no lo hice, mi nombre es MISTOLíN, yo me encargo de limpiarle lo que sea en plan piloto, deme la copia de la matrícula y su cédula y 3000 pesos.

“Mira, para no hacer más largo el cuento les voy a decir que hasta me compró arepa dulce, una coca-cola y media Marlboro roja en lo que yo esperaba. Dos horas después, me fuí con mi carta de declaración de pérdida de matrícula, sin haber traído el camión.

“Sigan hablando del sistema policial y de la justicia, yo hablé con Mistolín y resolví sin bajarme del carro. Un "drive thru" el sistema judicial de aquí jajajajajaj y te llevan arepa dulce, coca-cola y cigarrillos en lo que esperas, y hasta te ponen conversación pa que no te aburras.