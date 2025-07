Con mucha precariedad económica, pero con gran amor a la historia de su país, José María Cabral armó esta historia sobre una mujer con nueve meses de embarazo que vaga por los montes en medio de una matanza a desgarro. Aunque su contexto es político, el director huye del tema para centrarse en una historia de amor y muerte.

Me gusta mucho la ambientación de la película, insertada en determinada época. Me parecen bien elegidas las locaciones y lugares por donde deambula esta mujer errante en plena noche sin luna para salvar su vida y la de su hijo. Me gustan esas tomas nocturnas que pueden considerarse como una metáfora del color de la piel de la embarazada y del clima de violencia y muerte a su alrededor. Aplaudo un guion que concibió sacar la política de este relato cinematográfico y se dedicó a referir el escape y diatriba de esta mujer que intenta salvarse del infierno que la rodea. Me parece efectiva la banda sonora, dedicada a reproducir los ruidos nocturnos, el fuego, la desesperación y la escapada de alguien que desconoce por qué ocurre todo aquello. Me quedo sin palabras ante las actuaciones del elenco, tanto de profesionales como extras y el trabajo de la protagonista, Cyndie Lundy, dueña de la pantalla, cuya ambivalencia sabe viajar de la inocencia al asombro, y del asombro al miedo.

Admiro que Cabral no acuda al maquillaje excesivo; que utilice la tramoya cuando es necesario. Me gusta el silencio del filme, parecido al empleado por el maestro coreano Kim Ki-duk: el silencio es más efectivo que la palabras. Este es un cine distinto en medio de un ambiente polémico, porque sabe alejarse de una narrativa política para dar paso a una historia capaz de estremecernos. ¿Una crítica Habría suprimido algunas escenas de la protagonista por esos campos de Dios a mitad de la noche, que solo alargan la historia sin consecuencias. Pero, a pesar de este alargamiento innecesario, respeto este filme por su factura técnica, el coraje de su director y el nudo en la garganta que nos deja.

Ficha técnica:

País: República Dominicana. Año: 2022. Duración: 85 minutos. Director: José María Cabral. Guion: José María Cabral, Nurelis Duarte, Joaquín Octavio González, Alan González, Arturo Arango y Xenia Rivery. Reparto: Cyndie Lundy, Ramón Emilio Candelario, Vladimir Acevedo, Juan María Almonte, Lía Briones y Víctor Checo. Sinopsis: Una mujer embarazada, abandonada en las montañas cerca de la frontera entre República Dominicana y Haití, intenta escapar de la masacre de 1937. Es una joven haitiana con nueve meses de embarazo que se despide de su esposo dominicano y lo ve dirigirse a un pueblo cercano. Esa noche, las casas vecinas empiezan a arder en llamas. Sola y a punto de dar a luz, Marie debe buscar refugio en la densa maleza de las montañas.