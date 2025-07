El viaje como parte de la vida

«Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario. A eso debe su fuerza». Louis-Ferdinand Céline Escritor y médico francés

Me gusta viajar, y me gusta porque el tiempo se dilata, porque es el momento en el que me encuentro conmigo mismo, con todas mis luces y todas mis sombras. En mis itinerarios, los días se colman de actividades desde que suena el reloj (porque el reloj también suena durante las vacaciones) y me levanto dispuesto a recorrer un largo día hasta que, ya en la noche, exhausto, me tumbo en una vieja cama de algún albergue, agotado y con el cuerpo dolorido.

A pesar de mi interés en conocer nuevos lugares, apenas lo hago (y no suelo ir lejos) salvo en contadas ocasiones a lo largo del año. Y esto en cierto modo resulta triste, porque hay experiencias que se siguen recordando pasados los años, incluso después de décadas, y otras que, de cotidianas, se desechan como servilletas de papel arrojadas a una papelera. Porque a veces, se está tan sumido en la rutina que incluso cuesta recordar lo que se almorzó o la película que vio un par de días atrás, y la vida avanza tan rápida y ferozmente que las semanas parecen días y los meses semanas. La rutina, a menudo, parece un sueño fantasmagórico, incluso parece una burla del destino. Estás vivo pero al mismo tiempo no lo estás, algo así como el gato de Schrödinger, pero sin observador que vaya a realizar una medición del asunto.

Por eso disfruto de estas contadas experiencias, porque me encuentro alejado de todo y sumido en el viaje. Y mientras camino, absorto, de un lado para otro, de pronto percibo que un día tiene más situaciones que recordar y anécdotas que contar, que todo el pasado mes o incluso el trimestre anterior. Y esta impresión, a medida que se suman años al cuerpo, tiene una significación especial, porque hay una realidad intrínseca en todo esto: durante los pocos días que dure un viaje, nos sentimos vivos, nos sentimos realmente como seres que realizan esta gran travesía a la que llamamos vida.

Nuestra cultura racional nos invita a intentar controlar hasta los más pequeños detalles de nuestra estancia en el lugar elegido, sin embargo, es importante que en los viajes haya algo impredecible. Que de pie a cierta improvisación. Improvisar la vida, ¿acaso no es parte de la existencia? En este sentido, muchas veces acabo en un lugar, en un momento dado, por el interés de llegar allí y conocer todos sus lugares comunes (esos lugares, monumentos, actividades que todas las páginas web, todos los viajeros y todas las guías proponen como fórmulas imprescindibles), pero también un poco por casualidad, en cierto modo, guiado por la intuición. Me parece interesante este aspecto, el de ir a un lugar u otro por factores que no dependen de mí. Al final, una vez allí, siempre descubro por qué he ido a ese lugar, qué sentido contiene, más allá de ver y deleitarme con los lugares comunes, y sorprenderme de aquellos que pasan desapercibidos al grueso de turistas.

El viaje, como experiencia vital, conforma nuestra persona. Siempre debemos estar abiertos al cambio, a lo que nos viene de afuera. Vivir es interactuar con nuestro entorno, nutrirnos de él. La experiencia nos aleja de la localidad, de lo cercano y lo conocido, de las costumbres, manías y de todas las personas que dan forma a nuestra cotidianidad. Y esto, se da para bien y para mal, porque podemos sorprendernos con cosas de nosotros mismos que ni siquiera conocíamos, y podemos también descubrir algunos miedos y prejuicios bien aferrados. Pero sobre todo, podemos descubrir que más allá de nuestro mundo conocido, hay un mundo desconocido, un mundo por descubrir, que puede resultar excepcional.