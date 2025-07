Siempre imaginar un mar, una acuarela azul que te rodea como los compañeros del colegio, de la universidad o del trabajo o del barrio, que de una u otra forma te definen, pues conocen tus gustos como tus temores y saben muy bien lo que te alegra, lo que te ilusiona, lo que temes, la persona que amas, la vida que deseas.

Nadar en esas aguas toda la vida sin dudas te hace un navegante, un héroe, un Ulises sin importar que te reconozcan como tal, eso es parte del viaje, a fin de cuentas eres tú quien debe saberlo, pues eres tú quien timonea la barca, tú quien lleva los remos, tú quien va y viene, tú quien encuentra, tú quien funda, tú quien tiene la última palabra o el último silencio, pues sólo tú has sabido hablar contigo mismo, navegar contigo por este mundo y todo lo que eso conlleva.

Las bondades de la soledad como tu vida son finitas y saber aprovecharlas es algo únicamente posible habiéndote reconocido a ti mismo, estando solo, como cuando en el colegio decían de los buenos estudiantes, estudiando cualquiera pasa, pues así mismo vale decir que estando solo cualquiera se conoce, cualquiera aprende de sí, pero hay que ir más allá siempre, pues no vivimos solos en este mundo y se trata de aprender en nuestra mente a manejarnos mejor en este universo que compartimos con los demás, este mundo que está más allá de la acuarela azul.

Siempre resalta la importancia del tiempo, antes y después, aunque no lo percibas, lo más importante que debes percibir eres tu mismo, es a ti a quien debes percibir, pues todo lo demás ya está en ti y de una u otra forma -antes o después- llegarás a ello.

Todo este trabalenguas lo suelto para expresar lo importante que es para absolutamente todo lo que hagamos, saber lo que deseamos y luchar por ello.

Yo mientras lo redacto me doy cuenta de que siempre supe lo que quería, pero a la hora de expresarme no he tenido la necesaria paciencia para hacerlo, lo que muchas veces me llevó infructuosamente o saliendo abollado a recurrir a mi carácter fuerte.

Así que la más importante pregunte es ¿Qué yo quiero?

Y lucha por ello para tener un viaje como Ulises, memorable.