“Robots del alma” y los peligros de la IA

Hoy deseo expresar mi agradecimiento profundo por tu acompañamiento en este proceso y contarte que mi más reciente libro, “Robots con Alma: atrapados entre la verdad y la libertad”, ya está publicado en Amazon.

Esta aventura de 14 meses no habría sido posible sin tu apoyo y compañía en este espacio de WhatsApp, en mi blog y en las demás redes sociales. Agradezco particularmente a Carlos Jornet, Graciela Trotti, Carlos Lauría, Juan Alberto Lamberghini, Emilio Sánchez Carta por su acompañamiento más detallado y su aliento.

Ahora me enfrento al desafío de llevar “Robots con Alma” a los interesados en los temas de esta novela, en entredicho hoy y que dependerán aún más de nuestra sabiduría en los años y décadas por venir: el miedo a un futuro dominado por las máquinas y la IA, la ética tecnológica, y la imperiosa necesidad de preservar la verdad y la libertad como valores distintivos de nuestro patrimonio humano universal.

Divulgar la novela es un terreno muy difícil para mí. Por eso recurro una vez más a vos para que me ayudes a difundirla, pero, sobre todo, para que me des tus ideas sobre cómo llegar a más personas, qué estrategias de marketing y divulgación me recomiendas, y cómo generar más conversación sobre estos temas. Toda sugerencia será bienvenida. Usaré la etiqueta #robotsconalma.

Me preguntaron: ¿por qué el subtítulo ‘atrapados entre la verdad y la libertad’ de mi novela ‘Robots con Alma’? Se debe a que, a pesar de estar ambientada en el futuro, los personajes —tanto humanos como seres artificiales— no pueden escapar de la misma dicotomía que nos afecta hoy y que ha marcado toda nuestra historia: la lucha entre la verdad y la desinformación, y entre la libertad y el autoritarismo.

En ‘Robots con Alma’, la guerra del futuro no se libra en campos de batalla tradicionales ni con armas convencionales. En su lugar, se desarrolla de forma silenciosa, utilizando un arsenal MIND (‘Mental Intrusion and Neuro Decay’), que consiste en armas de manipulación cognitiva y neurológica que atacan los pensamientos, sentimientos y la voluntad. En esta ‘Guerra de Conciencias’, tanto humanos como artificiales buscan imponer su propia verdad y oprimir el libre albedrío del adversario mediante mentiras y coacción.

La novela no busca aleccionar sobre la verdad y la libertad —dos valores espirituales que Dios usó para crear todo de la nada—, sino que ilustra cómo la sabiduría reside en comprender la dualidad de estos dos principios y en buscar alternativas positivas. Sin embargo, a medida que la línea entre la percepción y la manipulación se difumina y la batalla por el control de la mente se intensifica, surge una pregunta inquietante: ¿será que toda guerra, al final, se reduce a una implacable lucha de propaganda y contrapropaganda por el dominio de la verdad y la libertad? Me preguntaron: ¿por qué el subtítulo ‘atrapados entre la verdad y la libertad’ de mi novela ‘Robots con Alma’? Se debe a que, a pesar de estar ambientada en el futuro, los personajes —tanto humanos como seres artificiales— no pueden escapar de la misma dicotomía que nos afecta hoy y que ha marcado toda nuestra historia: la lucha entre la verdad y la desinformación, y entre la libertad y el autoritarismo.

En ‘Robots con Alma’, la guerra del futuro no se libra en campos de batalla tradicionales ni con armas convencionales. En su lugar, se desarrolla de forma silenciosa, utilizando un ar senal MIND (‘Mental Intrusion and Neuro Decay’), que consiste en armas de manipulación cognitiva y neurológica que atacan los pensamientos, sentimientos y la voluntad. En esta ‘Guerra de Conciencias’, tanto humanos como artificiales buscan imponer su propia verdad y oprimir el libre albedrío del adversario mediante mentiras y coacción.

La novela no busca aleccionar sobre la verdad y la libertad —dos valores espirituales que Dios usó para crear todo de la nada—, sino que ilustra cómo la sabiduría reside en comprender la dualidad de estos dos principios y en buscar alternat ivas positivas. Sin embargo, a medida que la línea entre la percepción y la manipulación se difumina y la batalla por el control de la mente se intensifica, surge una pregunta inquietante: ¿será que toda guerra, al final, se reduce a una implacable lucha de propaganda y contrapropaganda por el dominio de la verdad y la libertad?