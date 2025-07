Antes que nada de Martín Caparrós

Lamento haber empezado a leer a Martín Caparrós hace poco. Sé que debí hacerlo antes, pero tenía una deuda de tiempo con sus obras. Tantas veces supe por otros escritores que es un maestro de un género que disfruto al leer y escribir: la crónica. Antes que nada, su última novela (ojalá que lo de última sea un decir), es parte de la literatura que prefiero, la biográfica. Su vida atravesada por una enfermedad terminal como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una de las motivaciones que llevaron a Caparrós a poner en palabras sus memorias.

Cada página parece un susurro del autor a los que pasamos la vista por sus pensamientos. No estamos ante una simple despedida, el texto maneja una espiritualidad profunda, como la que describe Leonardo Boff al decir: “somos naturalmente seres espirituales, aun no siendo explícitamente religiosos”. Antes que nada es un manuscrito sobre la vida, la sociedad argentina, el mundo entero y sus complejidades. Se trata de ir caminando de la mano del autor por lugares inhóspitos y sentir palpitar su pluma dentro de realidades que van a ir de lo paradisiaco a lo difícil de entender.

Caparrós pertenece a esos escritores que sin ser religiosos escribe con una verdad sobre la vida que a mí me lleva a la fe. Eso me pasó también con la última novela de Javier Cercas. En ocasiones lo vivo al revés, leo gente religiosa que escribe de una forma que no me da vibra de espiritualidad. Luego, leo otros que no lo son y me surgen momentos espirituales en sus textos donde me resulta fácil detectar la presencia de Dios. La literatura duerme envuelta en esas paradojas, bien lo sé.

.

“Me dijeron que me voy a morir”, es la frase que da inicio al texto que se convierte en un brindis por la vida. Disfruté mucho leyendo los desafíos de amor que encontró el propio Martín al hacer su obra. Me encantó saber cómo se fue dando de que la conyugalidad no era ir de puerto en puerto, sino dejarse anclar en uno intentar ser feliz aunque la vida se vuelva isla y no mar. Parece que lo logra al final de sus días. No sé si Martín no podrá hacer otra obra, lo que estoy seguro de que su mejor libro aún está por escribir en tantas generaciones de jóvenes periodistas que han visto en él a un verdadero maestro de la crónica.

Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver inventó un lenguaje para darle singularidad a los pobladores que fue describiendo en su historia. Caparrós hace del lenguaje un artefacto totalmente nuevo que es capaz de inventar palabras como Ñamérica para describir nuestra realidad continental. Su prosa es una bala con la capacidad de impactar en las oscuridades que va tocando su vida y desde ese contacto hace florecer una historia que llena de verdad sus relatos.

En algún momento dentro de su libro, Caparrós dijo: “es tonto: a veces, cuando pienso, cuando escribo, me siento tan vulgarmente poderoso que me parece que todo esto de la enfermedad- recordemos que los médicos le dieron menos de tres años de vida- es una tontería, algún error de cálculo. Después, intento levantarme y todo vuelve”. Yo sé que Martín no cree en la religión, pero le puedo asegurar que sus memorias devuelven la fe en la literatura a más de un creyente.