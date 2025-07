Democracia, libros y escritura… sin agua ni café

No puedo creer esto. ¡Estoy muy ofendida! Te esperamos abajo.

Veo a las dos señoras caminando hacia las escaleras, hablando entre ellas. La frase fue la última de una breve interrupción del par a mi conversación con mi colega y amigo Vianco Martínez. Ambas conocían a Vianco y luego de pedirme un permiso mientras hablaba con él, se desahogaron de lo escuchado en un panel esa tarde lluviosa, de un viernes, en un hotel “fancy” de la Ciudad Colonial.

“Pensaba que esto era algo de literatura, no de política”, dijo una de ellas antes de que su compañera diera por finalizada la queja con la frase con la que comienzo esta crónica. Ya fuera de nuestras vistas, Vianco y yo nos sonreímos. Comentamos sobre el panel que había enfurecido a las damas y en el que se habló de democracia.

Sí, la actividad era en esencia sobre escritores y literatura, pero… ¿cómo no hablar de democracia cuando reúnes a escritores? ¿Cómo no poner en conversación la política entre escritores, cuyas historias atraviesan lo que la política toca, o sea, todo?

De eso se habló en ese panel, el primero de un festival de literatura, Mar de Palabras. Quizás las dos señoras no se fijaron con atención en el programa, pero el nombre de esa primera actividad lo advertía: “América Latina: entre la fragilidad democrática y las nuevas formas de autoritarismo”.

“La democracia está muriendo con un estruendoso aplauso popular”, dice Denise Dresser, una académica, politóloga y escritora mexicana, de la que no tuve referencia hasta ese día, y quien lanza las reflexiones más incómodas de la noche sobre un sistema de gobierno del que los intelectuales no se preocuparon tanto hasta que su afectación dejó de ser “el caso aislado” de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Debemos ser autocríticos con lo que la democracia no pudo hacer”.

Junto a ella, John Feeley. Un exdiplómatico estadounidense en América Latina que ni es escritor ni académico, pero a partir de lo que dice parece tener la “experiencia en terreno” que no necesita de ficciones. Sus intervenciones están muy centradas en el segundo mandato de Donald Trump. Comenta sobre el “discurso del agravio”, el “autoritarismo competitivo”, el “léxico polarizante”. Hablará casi en los mismos términos en otro panel, dos días después, domingo, que tendrá un título que no disimula las urgencias de volver sobre los casi mismos términos: “El último bastión: cómo defender la democracia antes que sea demasiado tarde”.

También participa Flavio Darío Espinal, quien fue consultor jurídico en el segundo gobierno de Danilo Medina. Apunta hacia lo que llama “sociedades desarticuladas”: la gente que está fuera de los espacios institucionalizados, la sociedad de la individualidad entrenada. Flavio es abogado, diplomático, académico, y esposo de la organizadora del festival, Minerva del Risco, hija de uno de mis poetas dominicanos favoritos, René del Risco.

El panel termina con la invitación a resumir lo dicho. Me quedo con una frase de Feeley, quien retomó su idea de que en Estados Unidos el discurso más lúcido contra lo que pasa está en la boca de los comediantes: “A los dictadores no les gusta el sentido del humor”.

Y a juzgar por las conocidas de mi amigo y colega Vianco, tampoco a sus simpatizantes.

Sin agua ni café

Después de despedirme de Vianco, busco café y agua. No hay. Si los quiero debo ir al bar que está casi a la entrada del salón y comprarlos. Hay mucha gente. Converso con otras personas. Saludo a quienes no pude saludar antes, dentro del salón y entre las sillas de plástico transparente que suelen usar en bodas. Conocidos y conocidas, amigos y amigas, colegas. Me acerco a Sorayda Peguero para saludarla. Nos damos un fuerte abrazo.. Una gran escritora dominicana que vive en Barcelona y que conocí a través de amigas comunes, primero, y luego de sus textos.

Pero afuera, y después de tanto saludar y decir las trilladas, y certeras frases, de “¡cuánto tiempo sin verte!” o “debemos juntarnos”, necesitaba tomar algo. El habitual calor húmedo del Caribe, animal atmosférico que se fortalece luego de una fuerte lluvia veraniega, me hacen sentir nadando en un bochorno psicodélico, repitiendo una queja mental: ¿A quién se le ocurrió que no era necesario ofrecer agua y café?

Se va haciendo espacio en el bar, pero aún no el suficiente, según mis cálculos, como para estar el menor tiempo posible, así que paseo por la mesa de libros. Converso con el encargado del espacio de SDQ Lee. Le pregunto sobre la venta de libros y la posibilidad de recibir un poemario. Sobre lo primero, bien. Sobre lo segundo, no tanto. Me detengo en los mensajes de unos separadores de libros.

- ¿Puedo tomar una foto?

- Sí

“Lee mucho para no estar discutiendo en WhatsApp”, es el mensaje impreso en uno de los separadores.

Ya el bar está algo vacío. El segundo panel había empezado, pero prefiero no entrar. Media hora después, frente a unos empleados agitados y tensos, tratando de cumplir con los pedidos en tiempos prudentes, pido una botella de agua.

- Hay agua, pero no la vendemos por botella.

- ¿Y cómo la venden?

- En vasos.

Tienen botellas de agua de marcas tan “fancys” como el hotel, así que cambio de idea y pido un vaso de juego con hielo. Es el vaso de jugo más caro que he comprado en mi vida.

Libros como espejos y pica pollos

El tercer y último panel del día es de mi interés. Entro al salón. Saludo a otros y tomo asiento.

“Leer no es una cuestión de moral, pero puede funcionar para vernos, como un espejo”. Junot Díaz habla con confianza de su oficio, de sus cicatrices sanadas de inmigrante, con un español atravesado por las lejanías, que a veces puede sonar como una motocicleta Yamaha 70, acelerada en la calle de un barrio.

Junot habla en un panel junto al escritor y periodista colombiano Juan Gabriel Vásquez. Los dos intercambian experiencias sobre escribir y leer. Hablan de la literatura como una posibilidad de reconstituirse ante la desigualdad, o sea, y así lo entiendo, que te mantenga las fisuras unidas, que el terremoto provocado por lo que le falta a la mayoría y le sobra a la minoría no logre desunirte. Vasquéz señala la posibilidad del cambio de conciencia desde una novela. Junot construye una metáfora interesante, al hacer referencia de esa posibilidad: “El ser humano es como un ave que el mundo quiere hacer pica pollo”.

Luego de este panel, que se titulaba “La literatura como brújula en tiempos inciertos”, se cierra la primera jornada de este festival, que fue realizado hace dos semanas. Seguirá al día siguiente, sábado. No asistiré porque no compré boleta para ese día. El domingo regresaré para volver a escuchar a Junot y sus metáforas; a Sorayda, hablando sobre la Haina de su infancia que alimentó su imaginación y su talento; a Cleyvis Natera, tocando el mundo difícil de las editoriales y las marcas florecidas de su migración, a Frank Báez y el mar en su escritura; a la puertorriqueña Mayra Montero, señalando los caminos del Caribe que tantos deciden obviar; y a José Alcántara Almánzar, haciendo un recorrido por la identidad literaria de la isla, mencionando referencias de varios escritores dominicanos, sin nombrar una sola escritora.

El domingo llevé un termo de agua y me quedé con una idea de Mayra Montero: la literatura es siempre un viaje.