La plenitud de la señorita Brodie, de Muriel Spark

Muriel Spark (Edimburgo, 1918-Italia, 2006) es una de las más notables escritoras británicas del siglo XX y La plenitud de la señorita Brodie es uno de sus principales trabajos. Fue traducido por Silvia Barbero.

La señorita Brodie es una maestra atípica. Para empezar, tiene un grupo de seis niñas predilectas. Entre las seis hay de todo, la brillante, la bruta, la fea, la bella, la rica, la pobre, y así. Su único denominador común es que todas son conocidas como el grupo de la señorita Brodie. En el tablero hay siempre una operación matemática o algún cuadro convencional o apartado del programa de la escuela, de modo que si la rectora aparece la profe cambia de tema de lo que venía diciendo a lo que hay en el tablero. “Todas las niñas del grupo de Brodie, excepto una, contaban con los dedos de las manos, al igual que la señorita Brodie, con resultados más o menos exactos” y “estaban al corriente de la decoración de la casa londinense de Winnie The Pooh, así como de la vida sentimental de Charlotte Brontë y de la propia señorita Brodie. Sabían de la existencia de Einstein y estaban al tanto de los argumentos de quienes consideraban que la Biblia era falsa. Conocían los rudimentos de la astrología, aunque ignoraban la fecha de la célebre batalla de Flodden y cuál era la capital de Finlandia”.

La novela transcurre en el decenio de los años treinta del siglo XX, lo que permite pensar que la propia señora Spark tiene la edad de las alumnas. El leitmotiv de la novela es la amenaza de expulsión del colegio a la maestra porque la rectora no se soporta la tipicidad y el desparpajo de la señorita Brodie, que les dice a sus favoritas: “Necesito que me deis vuestra opinión acerca del nuevo complot que se está tramando para forzar mi dimisión. Ni que decir que no dimitiré”.

Dos de las niñas a los once o doce años, totalmente ignorantes de las relaciones sexuales, “se embarcaron en lo que dieron en llamar una investigación, atando los cabos sueltos a partir de ciertas conversaciones oídas indebidamente por casualidad, así como valiéndose de algunas entradas de los grandes diccionarios. ‘Todo ocurre en un abrir y cerrar de ojos –dijo Jenny–. A Tennie le ocurrió cuando paseaba con su novio (...). Por eso tuvieron que casarse. Imagínate que el deseo se les hubiera ido cuando ella se quitó la ropa’”. Antes una chica le dice a la otra: “El señor Lloyd tuvo un bebé la semana pasada. Debe de haber cometido una relación sexual con su esposa (...). ¿Te imaginas cómo ocurrió? (...). Él llevaría puesto el pijama (...). Se hace sin pensarlo. Así es como ocurre”.

La señorita Brodie tiene su propia manera de jerarquizar el conocimiento: “el arte y la religión son lo primero, después la filosofía y, por último, la ciencia. Ése es el orden de las grandes materias de la vida. Ése es el orden de preferencia”. La señorita Brodie tiene dos grandes amores. Uno, el profesor de dibujo, que está casado y tiene cinco hijos, su preferido al que no se le acerca, y el profesor Lowther, con quien se acuesta en secreto. En cierto momento se refiere a su origen: “no olvidéis que desciendo de Willie Brodie, un hombre de fortuna, ebanista e inventor de diversos modelos de horca, miembro del ayuntamiento de Edimburgo y custodio de dos señoras que le dieron entre ambas cinco hijos (...). No es que necesitase el dinero, sino que le gustaba ejercer de ladrón nocturno por el riesgo que comportaba (...) Lo arrestaron en tierra extranjera y lo trajeron de vuelta aquí (...). Murió alegremente en 1788, en una de las horcas que él mismo había ingeniado”.

En realidad esta novela no tiene una trama complicada, salvo cierto moderado suspenso, pero todo se compensa, con creces, con el ingenio, la inteligencia y la fluidez de la prosa.