El camino de las cicatrices

Escribo este texto como presentación. Si lo lees significa que encontré un espacio para presentarme y, posiblemente, para que me leas una vez a la semana.

¿De qué escribiré? Sobre cicatrices, que es lo mismo que decir que se escribe sobre la vida y lo que la rodea. Yo, como todos, vengo de las heridas sanadas, del atrevimiento de otros a enfrentar y de sanarse frente a la vida, a su vida, una que finalmente se transita por el camino sanado de nuestras carnes.

¿Muy metafórica? Puede ser. Es un mal de los escritores, un vicio de poetas. Intento ser ambas, aunque no se me dan bien del todo.

Les hablo de mi transito. Mujer, nacida en otro lugar, de padres que llegaron a ese lugar desde otros lugares. Traída a Santo Domingo en un verano de hace 35 años. La del medio desde el punto de vista de mi madre, la más pequeña desde el punto de vista de mi padre. Hermana de un hermano que me enseñó a descubrir formas en las nubes, a volar chichiguas hechas con las hojas del cuaderno de matemáticas y a temerle al bullicio de silencio. Madre de un hijo que viene de todos los lugares donde he estado y me lleva de la mano a aquellos desconocidos espacios en que soy todas y ninguna.

Luego está el mundo, ustedes, nosotros. Y como todos los demás, o sea, el mundo de ustedes y nosotros, voy tomando la elección de vivir, y en mi caso, de vivir y escribir (por eso terminé siendo periodista, quizás).

Hasta aquí mi presentación, por ahora. Mientras, hago cita con el médico para el jueves. Hace un mes que me tratan una herida en mi pie derecho, que pasó de cuatro puntos de sutura, cosidos por un residente médico en medio de una tertulia con colegas luego de casi cuatro horas de espera en la emergencia de un hospital, a una infección que me mantuvo dos semanas en cama.

Supongo que de ese pie parte este texto. Eso de pensar la vida como heridas que se curan, y la presentación de esa vida como el transito por la cicatriz tras la sanación.

Prometo no dar muchas vueltas sobre las cicatrices para la próxima.