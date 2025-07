Santiago en el fin del mundo, de Jesús Bastante

No tengo todos los elementos sobre el término de novela apócrifa, pero “Santiago en el fin del mundo”, podría ser parte de ese grupo, si existiera. En el Caballero de la Triste Figura de Miguel de Unamuno descubrí algo que me gustó y es que la verdadera literatura parte de la sabiduría humana que es capaz de ir más allá de los lugares comunes. Jesús Bastante, que nadie duda de su catolicidad, suele proponer un mundo inverosímil para resaltar la llegada del apóstol Santiago a España y recrea todo un imaginario alrededor de una de las peregrinaciones con mayor concurrencia en la historia de la humanidad.

Como lector le temo un poco a la novela religiosa, primero, porque no es fácil permear lo sagrado de inverosimilitud o a la inversa, por eso, aplaudo cuando alguien se atreve a ir hacia ese puerto, pues me gustaría en algún momento llegar ahí. Por definición, aprecio la indefinición de los géneros literarios, los grandes escritores no son fáciles de encorsetar en sus obras pues gustan de mezclarlas y hacerlas de diferentes formas inteligibles.

La sinopsis de la novela de Jesús Bastante, “Santiago en el fin del mundo” se desarrolla en Hispania, siglo I. Tres extranjeros caminan sin rumbo. Uno de ellos es Santiago, el hijo del Zebedeo, discípulo de Jesús. El autor recrea la vida del apóstol durante su estancia en Hispania, la de quienes les guían y la de sus perseguidores. Brujas, magos, mercenarios, asesinos y la Virgen María. Bastante novela la vida del hombre cuya tumba, en Compostela, ha configurado sin fin de leyendas a su alrededor.

Debo decir que hace unos años, cuando era redactor de un medio católico en Cuba aprendí a leer para escribir. En los últimos tiempos, leo para aprender Veo la literatura como mar gigante de conocimiento que me puede ayudar a reflexionar sobre la vida. Jesús Bastante es un escritor valiente cuyo pozo aún puede mejorar en belleza literaria, pero el intento en sí, ya es parte de la meta.

No creo que sea una novela tranquilizadora para una persona que no esté acostumbrada a pensar la fe como un proceso, sobre todo, para los pecadores. “Santiago en el fin del mundo” es un recorrido por la vida de los apóstoles que sobrevivieron a Jesús y eran los primeros promotores de fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar.

La literatura debe ser leída por su calidad no por ser partidaria de una temática determinada, aún así, me arriesgo a decir que los creyentes de vez en vez debemos apoyar las obras que hacen los nuestros. Pues, son también una forma de evangelizar utilizando el conocimiento como medio. Esta novela de Jesús Bastante es un laberinto del cual tenemos la obligación de recorrer la mayor cantidad de partes posibles. El autor dedica esta novela a las mujeres y eso no es casual, pues estamos en presencia de uno de los comunicadores que con mayor fuerza a impulsado la primavera del Papa Francisco. Espero en los próximos tiempos poder escribir de su nueva novela que acaba de salir sobre Gaudí, pues creo que cada libro de Bastante será superior al anterior.

Información de la Obra:

Título: “Santiago en el fin del mundo: El primer camino del Apóstol”

Género: Novela histórica

Autor: Jesús Bastante

Editorial: La Esfera de los Libros, 2021