Aprender para qué

Al pensar en la educación es inevitable asociarla a la memorización. Durante demasiados años este ha sido uno de los factores claves de la educación que, con el tiempo, ha quedado algo obsoleto (por más que se siga utilizando) porque existen otras formas de aprendizaje, como las metodologías activas, que logran nutrir y afianzar los diferentes tipos de conocimientos de forma más eficiente. En cualquier caso, con la irrupción y generalización del software en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, hemos desplazado el conocimiento a un segundo lugar para centrarnos en el manejo de las destrezas a la hora de la búsqueda y localización de aquello que se necesita en un momento dado. Es decir, el conocimiento almacenado en la memoria ha pasado a un segundo plano (ser una persona erudita se ha convertido en una rareza y casi en una excentricidad) y esta externalización de los conocimientos provoca, inevitablemente, una dependencia del software que se utiliza.

Es indudable que forma parte de la cultura digital que habitamos, en la cual, como bien señala Lev Manovich en «El software toma el mando» (2013), el software configura nuestros hábitos y comportamientos. La organización, búsqueda, indexación y otras herramientas independientes del medio, que actualmente se encuentran prácticamente en todo el software, no tiene su igual en el mundo analógico, por lo que ofrece una versatilidad, una facilidad y una eficiencia antes inimaginables. Pero también es parte de una sociedad colmada de incontables actividades.

En ese sentido, la memorización o incluso la asimilación de la cantidad de datos que manejamos en la actualidad, sería imposible, porque las personas nos movemos entre grandes cantidades de datos que, para ser manejados, precisamente requieren de destrezas a la hora de tratarlos y no sería posible si solo contásemos con nuestra memoria, o ya no solo con la memoria, sino con medios tradicionales. Por ejemplo, a la hora de realizar una redacción, más allá de los conocimientos ortotipográficos que se tengan, pueden surgir dudas o necesidad de palabras adicionales como sinónimos, recursos lingüísticos, etc. Ya no usamos un diccionario en papel, sino que buscamos en la web a través de un buscador y recuperamos centenares de resultados al instante (esta acción, además, ha dado pie al término «guglear»). Es poco probable que afiancemos los resultados obtenidos y la próxima vez que redactemos volvamos a necesitar buscar resultados, pero las necesidades actuales, obligan a ello, ¿quién podría dedicar el tiempo a hacerlo de un modo tradicional? Vivimos en una sociedad que se mueve a gran velocidad y tenemos demasiadas actividades adicionales como para poder detenernos en algo que puede ser agilizado gracias al software (de hecho, con el auge de la inteligencia artificial, este ejemplo está quedando relegado por el trabajo con software que redacta una plantilla, borrador, el propio texto o se encarga de las correcciones del mismo).

Otro buen ejemplo podríamos encontrarlo en la programación. Hace décadas, un programador contenía grandes conocimientos sobre un lenguaje de programación, y podía consultar obras técnicas ante las dudas. Resolver un problema no era una tarea fácil. Hoy resolvemos nuestras dudas con búsquedas web, páginas especializadas, con documentación en línea y con el uso de la I.A. A la hora de resolver problemas, sin duda es mucho más rápido, pero al mismo tiempo, los programadores de hoy suelen tener que resolver los problemas que surgen con rapidez, deben manejar varios lenguajes, poder saltar de uno a otro con facilidad, manejar bastantes tipos de tecnologías… una situación que obliga siempre a ir a la carrera y que, mayormente, no permite afianzar conocimientos.

En definitiva, el software ha configurado la cultura en la que actualmente vivimos, una cultura impulsada por una combinación de aplicaciones que mezclan sus funcionalidades constantemente. Esto obliga a usar medios colaborativos (o conectados a través de internet) en los que apoyarse para poder resolver las nuevas problemáticas que van surgiendo. Por un lado, es prácticamente imposible hacerlo de otro modo por la velocidad del sistema, pero por otro, nos deja en una situación delicada, porque si necesitamos estar conectados de forma permanente para poder desplegar todas nuestras destrezas, perdemos parte importante de nuestra capacidad en cuanto alguna de estas herramientas dejan de estar disponibles. Y esto nos hace frágiles, porque toda esa dependencia hacia sistemas tecnológicos, nos invalida en cuanto faltan. Tal vez cabría preguntarse qué queda en pie si se cae internet. ¿Merece la pena?