El molino del Floss, de George Eliot.

El número 168 de Gozar Leyendo está dedicado a Middlemarch, la gran novela de George Eliot (1819-1880), que ha llegado a ser calificada como la mejor novela inglesa de todos los tiempos (Martin Amis dixit), y al libro Ensayos y Hojas de un cuaderno, donde está un texto suyo plenamente actual, “Novelas tontas de señoras novelistas”, retitulado por mí para la ocasión como “Novelas tontas de señoras novelistas de todos los sexos”. También en el número 210 de Gozar Leyendo está el comentario de sus óperas primas, la trilogía que forma Escenas de la vida parroquial.

Me basta recordar que la señora Eliot llegó a ser subdirectora de la Westminster Review, la revista fundada por Jeremías Bentham, y que sus posiciones políticas, estéticas y sobre el rol de mujer, y su vida misma como pareja de un hombre casado, eran muy adelantadas a su época.

Después de la merecida fama de Middlemarch, acaso El molino del Floss la sigue en notoriedad entre sus novelas. Cómo será que Marcel Proust llegó a decir que “El molino del Floss es uno de mis libros favoritos”.

En El molino del Floss se vuelve a la vida en un pueblo pequeño, St Ogg’s, junto al río Floss, geografía no real sino imaginada por la autora. Varios comentaristas han visto ecos de la vida de George Eliot en las historias que cuenta. Incluso, llegan a señalar a Maggie Tulliver, protagonista de El molino del Floss, como una especie de alter ego de la propia señora Eliot. En efecto, George Eliot nació en un pueblo muy pequeño y su pasión por los libros es la misma que ella retrata para Maggie. Además, las dificultades que tuvo la novelista como pareja de un señor con mujer e hijos se han llegado a comparar con la chismografía pueblerina que padece Maggie por gracia de sus conflictos amorosos.

Por otra parte, en contra de los paralelos, en El molino del Floss, mientras al padre de Maggie no le preocupa su educación pero quiere una muy buena para su hermano Tom, la historia de la señora Eliot indica que su padre sí se interesó por facilitar que desarrollara sus intereses, si bien le incomodaban su escepticismo religioso y sus opiniones políticas. En cambio, esto llega a decir el padre de Maggie: “debería oír cómo lee: de un tirón, como si lo supiera todo de memoria. ¡Y está siempre con un libro en la mano! Pero es malo –añadió el señor Tulliver, entristecido, conteniendo aquella animación culpable–: una mujer no debe ser tan lista, me temo que no le trae más que problemas. Pero, ¡bendita sea! –en ese momento volvió a dominarlo el entusiasmo–, lee los libros y los entiende mejor que la mayoría de los adultos”.

Maggie adora a su hermano Tom, tres años mayor que ella y muy distinto. Se quieren, pero él es severo, rígido y muy desconsiderado con su hermana. Cuando tienen doce y nueve años le llega a decir: “tengo mucho más dinero que tú porque soy un chico. En navidades siempre me dan monedas de medio soberano, porque yo seré un hombre y a ti sólo te dan monedas de cinco chelines, porque sólo eres una niña”. Dice la voz narradora que “en realidad Tom opinaba que Maggie era una tonta, como todas las niñas: eran incapaces de dar en un blanco de una pedrada, de sacar partido a una navaja y se asustaba con las ranas. Con todo, sentía mucho cariño por su hermana, pensaba cuidar siempre de ella, convertirla en su ama de llaves, y castigarla cuando se portara mal”.

He aquí lo que dice de él su padre: “no es lo que se dice tonto; sabe cosas que no tienen que ver con los estudios; tiene sentido común y habilidad manual, pero es de lengua torpe, lee mal y no soporta los libros; según me dicen, escribe con muchas faltas, es muy tímido con los desconocidos y nunca dice cosas agudas, como la mocita [Maggie]”.

Hay algo que coincide entre la vida de George Eliot y la vida de la familia Tulliver, y es la ruina económica que acosa ambas familias. En el caso de los protagonistas de El molino del Floss, esto ocurre a causa de que su padre pierde todo en un pleito cuando Tom tiene dieciséis años y Maggie trece. El señor Tulliver no sólo queda en la cochina calle, sino que adquiere un odio irrevocable, permanente, total hacia el hombre que lo derrotó y lo arruinó ganándole el pleito, el señor Wakem. Tom hereda ese odio y, desde sus mismos dieciséis años, se promete que algún día va a recuperar la propiedad familiar y comienza a trabajar de un modo que el lector se da cuenta de que algún día volverá como dueño a su casa. Por su parte, Maggie se consuela –y de algún modo cambia su modo ser– gracias a que descubre la obra de Thomas de Kempis. Lo otro que la cambia es la música. Dice: “creo que si siempre pudiera escuchar música no tendría otro deseo en este mundo. Tengo la sensación de que me llena el cuerpo de fuerza y la cabeza de ideas. La vida parece pasar sin esfuerzo cuando estoy llena de música. En otras ocasiones, uno es consciente de acarrear una carga”.

El argumento de la historia comienza a enredarse cundo Maggie se vuelve amiga, casi novia, y muy en secreto, del hijo del enemigo jurado de su familia. Pero, fiel a la segunda ley de Gozar Leyendo, no les voy a contar el rumbo final de esta maravillosa novela traducida al español por Carmen Francí Ventosa. Más bien, termino transcribiendo algunas citas y aforismos de George Eliot en El molino del Floss:

“¿Qué novedad puede compararse a esta dulce monotonía en la que todo se conoce y se ama, precisamente porque se conoce?”.

“La infancia no piensa en el futuro ni recuerda las penas del pasado”.

“La timidez de un chico de ningún modo es indicio de gran reverencia: y mientras uno intenta animarlo, pensando que está abrumado por la conciencia de nuestra edad y sabiduría, lo probable es que esté pensando que uno es un bicho muy raro”.

“En aquella época, la ignorancia era mucho más cómoda que ahora, y se acogía con rodeos los honores en la mejor sociedad sin que fuera necesario disfrazarla con complicados trajes de conocimientos”.

“La gente que parece disfrutar con su mal carácter sabe cómo conservarlo intacto infligiéndose privaciones”.

“En ningún lugar nos sentimos tan a gusto como allí donde nacimos, donde quisimos a los objetos antes de que supiéramos elegir, y donde el mundo exterior tan sólo parecía una extensión de nuestra personalidad: lo aceptamos y lo quisimos como aceptamos nuestro propio sentido de la existencia y de nuestros miembros”.

“Los caballeros incompetentes también tienen derecho a vivir y, si no poseen una fortuna personal, resulta difícil saber cómo podrían sobrevivir dignamente si no se vincularan a la educación o al gobierno”.

“Cabe preguntarse si nuestros soldados seguirían existiendo si no hubiera personas pacíficas que, desde su casa, se imaginan soldados. La guerra, como otros espectáculos dramáticos, tal vez desaparecería si careciera de público”.

“No me dan pena los engreídos, porque creo que se bastan a sí mismos para consolarse”.

“Los prejuicios son el alimento natural de unas tendencias que no pueden sostenerse con ese conocimiento complejo, fragmentado y generador de dudas que llamamos ‘verdad’”.

“Es malo bailar con el corazón triste”.