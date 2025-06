Frank Báez (escritor) : “Nunca pensé que me conocerían más fuera que en República Dominicana”

Frank conoce que el futuro no se parece al futuro que él había soñado, pues él creció sin ninguna de esas grandes pretensiones literarias, y su talento lo ha convertido en una de las voces más acogidas de nuestra nación a nivel internacional. Nos damos cita en el Listín para conversar sobre su literatura y sobre la vida de forma general. Nos acompaña otro amigo escritor que me dijo, del Festival Mar de Palabras que se celebrará del 27 al 29 de junio en Santo Domingo: “Solo te pido que entrevistes a Frank Báez”. Acá les dejamos este encuentro.

Julio Pernús - ¿Pensaste ser alguien conocido cuando empezaste a leer?

Frank Báez: - Imagina que yo empecé a leer muy joven a un conjunto de escritores que se morían sin ver publicadas sus obras y pensaban que, si acaso, tendrían un nombre en el futuro: Franz Kafka, Marcel Proust. En ningún momento pensé que la literatura sería una especie de sustento económico. Esa idea de desplazamiento, de que me iban a invitar a otros lugares a presentar mi poesía, me parecía imposible. Con el tiempo, el futuro cambió y esas posibilidades se ampliaron. Por ejemplo, el año pasado estuve en China y recorrí ese país por un festival de poesía. Sé que en 1930 o 1970 no hubiera sido así. Es muy bonito, estoy contento. El mundo y la literatura han cambiado. Nunca pensé que me traducirían libros a otros idiomas y que me conocerían más fuera de mi país que en República Dominicana.

JP: - ¿Qué te interesa de la literatura?

FB: - A mí lo que me gusta es escribir. Me diferencio de mucha gente militante que utiliza la literatura como un vehículo para proyectarse. No los cuestiono, pero yo disfruto mucho escribiendo, recojo cosas que la gente me dice, experiencias que convierto en poemas y cuentos, eso es lo que me interesa de la literatura. Con el tiempo he comenzado a integrarme a una comunidad de escritores; cuando crecí, eso no existía. Ahora hay mucha gente que escribe y forma parte de su comunidad de escritores, y reaccionan a eso, pensando que vamos a utilizar el libro para movilizar a otros y crear activismos. En mi época siempre fue la soledad. Me interesa de la literatura que es un trabajo muy solo y personal. Ahora, uno de los problemas es que no se lee, y me interesa que se lea bastante en mi país.

JP: - ¿Cómo fue que descubriste tu estilo escritural?

FB: - Al final, no hay ningún escritor que no aprenda emulando, imitando un párrafo porque le gustó la manera en que lo hacía tal persona. Creo que la escritura es como una especie de carpintería, donde uno busca encajar las piezas (realizadas por otros) y verlas parte por parte para hacerlas materiales de su obra. Así es como uno aprende a escribir. Ojo, hay un momento cuando ya somos muy repetitivos en las zonas que nos dieron el agua del éxito, y tienes que buscar nuevas posibilidades, y esas innovaciones solo se desarrollan leyendo. Creo importante salir de lo mismo que estás leyendo. Me interesa la escritura que he desarrollado, pero he tratado de luchar con eso: el poder encontrar la heterogeneidad y que no haya una sola forma de definir mi estilo escritural.

JP - ¿Por qué crees que te conocen más fuera que en tu propio país?

FB: - A ver, yo creo que están pasando cosas aquí. Siento que la gente lee más que hace unos años. No siento que la literatura sea algo masivo. Lo viví una vez y no me gustó: una noche en Estados Unidos que lanzaron un libro de Harry Potter y detuvieron el centro de la ciudad para que los niños fueran a comprar libros. Todo estaba diseñado para que se compraran libros. Al regresar, todo el mundo estaba leyendo, pero era el mismo libro. Todos leyendo las mismas cosas, y eso pasa con las redes sociales, que han provocado una homogenización de la cultura. Es horrible. Viví parte de mi vida fuera, pero a mí me gusta acá. Si todo el mundo se va, siento que no habrá quien escriba desde la realidad, pues hay muchos escritores fuera. Cada vez que me alejo, siento que debo volver a República Dominicana porque hay una energía grande que creo está a punto de estallar. Acá hay tanto, están pasando tantas cosas... Tú te paras en un colmado y de ahí salen mil historias que necesitan de alguien que les dé forma.