Hong Sang-soo nos tiene acostumbrados a un tipo de cine con criterio, donde la visión cotidiana se presenta dentro de una parábola llena de recursos y creatividad. Su ritmo es impresionante. Su discurso transcurre entre el humor y la anécdota, con impronta visionaria. Esta es su cuarta película, cinta que nos devuelve al tema del cine dentro del cine. Es una buena prueba de que el arte coreano vive vive su mayor esplendor. Este es un cine con propósitos superiores a la simple acción o comedias. En “On the ocassion to remembering the turning gates” (2002), Hong Sang-soo nos presenta temas similares a los explorados en su anterior largometraje “Virgin Stripped Bare by Her Bachelors”, pero sin aportar experimentos narrativos (como los saltos en el tiempo) para crear una historia más lineal, explícita y llena de ramificaciones temporales. Paralelismos y diferentes, perspectivas de acontecimientos ocurridos en el pasado, no son sus temas.

Lo más sorprendente de “…remembering the Turning Gates” es la complejidad que asume su protagonista, un hombre insensible, con reacciones emocionales tardías, conformado a la perfección por un guion que sorprende por la ingeniosidad de sus diálogos y el desarrollo de la trama. Es un personaje indeciso, crédulo, patético, oportunista incluso infantil e irracional. En diversas situaciones en las que podríamos descubrir estas peculiaridades de su carácter, todas absolutamente brillantes y divertidas, sobresale el nivel de un actor de pies a cabeza como Kim Sang-kyung, seleccionado personalmente por Hong Sang-soo en un esmerado trabajo de casting. Hay momentos inolvidables. Uno de estos transcurre durante el enfrentamiento del actor con su director. Otro cuando recibe una llamada de su amada, quien le pide la palabra amor y él responde con falsedades en medio de una descarga irracional.

Obra inolviable, casi perfecta. Arte en mayúsculas. El cine de Hong Sang-soo es minimalista.Contiene esos chispazos que suelen entrar de lleno en la memoria de los seres humanos para no para no partir jamás.

Ficha técnica

País: Corea del Sur. Año: 2002. Duración: 115 minutos. Director y guión: Hong Sang-soo Reparto: Kim Sang-kyung, Ye Ji-won, Kim Hak-sunChu Sang-mi y Ahn Kil-kang. Sinopsis: Un actor reconocido fracasa en el papel protagónico de su última película. Como medida de consuelo, un amigo lo invita a pasar unos días en la ciudad de Chuncheon, donde conoce a una mujer que admira su trabajo.