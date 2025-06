Cartas de César Vallejo a Fedor Kelin (1933-1935)

"El escritor, profesor universitario e historiador peruano Jesús Cabel Moscoso llegó por unos días a Santo Domingo, y contactó a Ventana. Entre otros afectos, trajo consigo un ejemplar de la edición 54 de la revista “Sieteculebras” donde publica bajo su firma una investigación célebre: parte de la correspondencia entre César Vallejo y el escritor ruso Fedor Keli, durante la estancia parisina del gran poeta limeño. Por el tono de estos documentos se aprecia la precariedad económica de Vallejo y su insistencia en cobrar los derechos de autor de la revista “El Tungsteno” para poder viajar a Moscú y pasar allí una temporada con el objetivo de llevar al teatro su drama español “Lock out”. Queden estas cartas como fragmento de la vida del emigrante latino en tiempos en que viajar al exterior, entre otros asuntos, significaba una ilusoria vida mejor". (Ventana).

Querido camarada:

Recibí sus cartas del año pasado y le agradezco sus noticias que me da. Ya sé que fue publicado "El Tungsteno". Y hoy le escribo a los camaradas de la revista Lituania.

Como usted me lo pide, le envío el manuscrito de mi drama español "Lock out" para el teatro Tairoff. Usted verá si les interesa. Espero que comprenderá mi letra para leerlo.

Me ha tenido usted viajando durante todo el año. Pero ahora me quedo en París y aquí espero sus noticias lo más pronto posible.

Le suplico decirme la cantidad de dinero que me deben por la publicación del "Tungsteno". Quiero ir a Moscú a pasar una temporada y necesito saber con cuánto cuento para vivir allí un tiempo. Yo solo tengo dinero para llegar hasta la frontera rusa. A partir de allí necesito del dinero del "Tungsteno".

Si hay algunas aclaraciones que hacer en el "Lock out", dígamelas para hacérselas inmediatamente.

Dígame si conoció al escritor español Rafael Alberti y si está todavía en Rusia y su dirección. Le ruego contestarme lo más pronto posible a todos los puntos que toco en esta carta.

Acabo también de terminar un gran reportaje sobre la situación actual en América del Sur. ¿Cree usted que este reportaje interesaría a la prensa de Moscú? Contésteme también sobre este punto.

¿Salovief publicó en volumen el "Tungsteno"?

¿Y la traducción ukraniana (sic!)?

Escríbame sobre todas las cosas. Pienso ir a Moscú en abril y quiero saber cuánto de dinero tengo allí para los gastos de mi permanencia. Escribame sobre "Lock out". Cuanto antes posible.

Afectuosos recuerdos de tu compañero.

César Vallejo.

2

París, 19 Abril 1933

Querido compañero:

Acabo de recibir su respuesta y en el acto le escribo al compañero Diament la carta que Usted me indica sobre la olimpiada teatral. Se la adjunto, para que Usted me haga el favor de entregársela en seguida.

Creo que mi compañera, Géorgette Philippart, puede representar también a América Latina en el congreso indicado. Seremos dos delegados. Ella tiene una aprecio sobre lo que se hace actualmente en materia de teatro en América y nos serviría muchísimo en Moscú.

Le ruego activar nuestro viaje cuanto antes. Esperamos los dos pasajes y la orden de marchar a la mayor brevedad Estamos preparando todo lo necesario para la olimpiada.

Ya hablaremos allá sobre las correcciones que hay que hacer a "Lock-out". También hablaremos sobre mi reportaje en América y sobre la posibilidad de obtener un puesto de ponente en el Comité Latinoamericano de que me habla usted.

Aguardo respuesta suya, con la orden de irnos, apenas pueda. Una vez en Moscú, ya reanudaremos nuestra gran amistad y compañerismo, al servicio de nuestra causa común. Hay muchas cosas que hacer en relación con América y España. iMucho, mucho!...

¡Saludos al rojo vivo! César Vallejo. Géorgette Philippart.

3

París, 5 de mayo, 1933

Querido compañero:

No recibo hasta ahora su respuesta a mi última carta, a la que acompañaba otra para el camarada organizador del Congreso Teatral. Tampoco recibo aún los pasajes para mi viaje y el de mi compañera a Moscú.

Como tengo que arreglar, antes de mi partida, mucha cosas personales en París, le ruego nos envíen estos pasajes a la mayor brevedad posible. Sé que la olimpiada empezará el 25 de mayo y el tiempo va a resultar cortísimo. ¡Espero su respuesta cuanto antes! No se pierda en silencio, porque iel viaje a Moscú me tiene paralizado de todo! ¡Contésteme!

¡Contésteme! ¡Contésteme!

Estamos listos para partir y no esperamos sino la orden y los pasajes.

Su compañero, icon saludos rojos!

César Vallejo.

4

Paris, 7 Noviembre 1933

Querido compañero:

Le agradeceré mucho me haga el favor de decirme qué hay de la representación de "Lock out". Si Usted cree que será difícil presentarlo en Moscú o que será cuestión de largo tiempo, le suplico me lo devuelva lo más pronto posible, pues me lo piden de Madrid para representarlo probablemente en España.

Dirija su correspondencia a 22, rue Royale, "La Prensa", París.

Le ruego me excuse no le escriba más largamente, porque en estos momentos salgo de París y no volveré sino dentro de 8 días.

Saludo a los compañeros de allí y para Usted un gran apretón de mano. César Vallejo.

5

París, 4 de febrero 1934

Querido compañero:

Hace algo así como dos meses que le escribí suplicándole me informe qué hay sobre la "mise-en-scène" de mi pieza teatral LOCK-OUT. No he tenido la suerte de recibir sus gratas noticias. Solamente ayer he recibido un ejemplar de la traducción de "El Tungsteno", que supongo enviada por usted y por la cual le agradezco muchísimo.

Vuelvo a suplicarle me conteste sobre “Lock-out”. En todo caso, si no hay todavía perspectivas de representarla en Moscú, usted verá si puede devolverme el manuscrito, pues tengo que cambiar ciertas cosas en él y especialmente, los nombres de los personajes. Al mismo tiempo, pienso gestionar aquí su traducción al francés. En fin, usted verá si es necesario que usted guarde todavía el manuscrito en sus manos o si me lo devuelve. Espero su respuesta.

Le envío por este correo un reportaje sobre política latinoamericana, que ha sido publicado en francés por "Germinal", de París. Tradúzcalo al ruso y que sea publicado, avisándome lo que usted piensa y el resultado. No se quede en silencio. Y muchas gracias.

Un gran recuerdo afectuoso de su agradecido compañero.

César Vallejo.